BSNL का नया प्लान! अब बंद पड़ा नंबर भी होगा फिर से एक्टिव, 90 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स

यह रिचार्ज 449 रुपये में उपलब्ध है और इसमें पूरे 90 दिनों की वैधता मिलती है. अगर इसे दैनिक खर्च के हिसाब से देखें तो लगभग पांच रुपये प्रतिदिन में नंबर सक्रिय रखा जा सकता है. ऐसे यूजर्स जो केवल कॉलिंग या जरूरी मैसेज के लिए सिम रखते हैं उनके लिए यह एक किफायती समाधान बन सकता है.