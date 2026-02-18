हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BSNL का नया प्लान! अब बंद पड़ा नंबर भी होगा फिर से एक्टिव, 90 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स

BSNL: सरकारी टेलीकॉम कंपनी Bharat Sanchar Nigam Limited ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है जो खासतौर पर उन लोगों के काम आ सकता है जिनका नंबर लंबे समय से बंद पड़ा है.

18 Feb 2026 11:25 AM (IST)
सरकारी टेलीकॉम कंपनी Bharat Sanchar Nigam Limited ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है जो खासतौर पर उन लोगों के काम आ सकता है जिनका नंबर लंबे समय से बंद पड़ा है. कम खर्च में दोबारा नंबर चालू रखने की सुविधा देने वाला यह प्लान सेकेंडरी सिम इस्तेमाल करने वालों के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है.

यह रिचार्ज 449 रुपये में उपलब्ध है और इसमें पूरे 90 दिनों की वैधता मिलती है. अगर इसे दैनिक खर्च के हिसाब से देखें तो लगभग पांच रुपये प्रतिदिन में नंबर सक्रिय रखा जा सकता है. ऐसे यूजर्स जो केवल कॉलिंग या जरूरी मैसेज के लिए सिम रखते हैं उनके लिए यह एक किफायती समाधान बन सकता है.
इस प्लान में देशभर में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है साथ ही नेशनल रोमिंग भी मुफ्त है. यानी आप भारत में कहीं भी रहें, कॉलिंग पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. इसके साथ प्रतिदिन 100 SMS का लाभ भी शामिल है.
Published at : 18 Feb 2026 11:25 AM (IST)
