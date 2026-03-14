50 kmpl माइलेज वाली Honda बाइक: Apache और Pulsar को दे रही कड़ी टक्कर, कीमत बस इतनी

अगर आप 160cc सेगमेंट में एक भरोसेमंद और किफायती बाइक ढूंढ रहे हैं, तो Honda Unicorn एक शानदार विकल्प हो सकती है. यह बाइक कम कीमत में अच्छी पावर, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस का संतुलन देती है. यही वजह है कि यह बाइक लंबे समय से भारतीय ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है. मजबूत बिल्ड क्वालिटी, स्मूद इंजन और कंफर्टेबल राइडिंग के कारण कई लोग इसे डेली कम्यूट के लिए चुनते हैं.

Honda Unicorn 2026 की कीमत

भारत में Honda Unicorn की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.13 लाख है. वहीं इसकी ऑन-रोड कीमत शहर के हिसाब से लगभग 1.40 लाख से 1.46 लाख तक पहुंच सकती है. यह बाइक फिलहाल एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट में उपलब्ध है. कलर ऑप्शन की बात करें तो इसे पर्ल इग्नियस ब्लैक, इम्पीरियल रेड मेटालिक और मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक जैसे तीन आकर्षक रंगों में खरीदा जा सकता है. इन कलर्स के साथ बाइक का लुक काफी प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Honda Unicorn में 162.71cc का एयर-कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 फेज-2 इंजन दिया गया है. यह इंजन 13.2 bhp पावर और 14.58 Nm टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो स्मूद गियर शिफ्टिंग देता है. इसका इंजन हाई RPM पर भी ज्यादा वाइब्रेशन महसूस नहीं होने देता, जिससे लंबी दूरी की राइड भी कंफर्टेबल रहती है. इस बाइक की टॉप स्पीड लगभग 106 kmph तक पहुंच सकती है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी मानी जाती है.

माइलेज और राइडिंग कम्फर्ट

माइलेज के मामले में भी Honda Unicorn काफी अच्छी मानी जाती है. यह बाइक करीब 50 से 55 kmpl तक माइलेज दे सकती है, जो 160cc सेगमेंट में अच्छा आंकड़ा है. राइडिंग कम्फर्ट के लिए इसमें लंबी और चौड़ी सीट दी गई है, जिससे लंबी दूरी पर भी थकान कम फील होती है. सस्पेंशन की बात करें तो इसमें फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिससे खराब सड़कों पर भी राइड स्मूद रहती है.

फीचर्स और सेफ्टी

Honda Unicorn में कई जरूरी फीचर्स भी दिए गए हैं. इसमें डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंजन कट-ऑफ साइड स्टैंड, फ्रंट डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं. ABS सिस्टम ब्रेकिंग को ज्यादा सेफ बनाता है. इस बाइक का वजन करीब 139 किलोग्राम है और इसका डिजाइन मस्कुलर लुक देता है. इसके अलावा 13 लीटर का फ्यूल टैंक लंबी जर्नी के लिए भी अच्छा माना जाता है.

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