Best places for Travel: 30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
Travel in India: कुछ लोगों की सैलरी काफी कम होती है, वे महंगे जगहों पर घूमने नहीं जा पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि 5000 रुपये में आप कहां मजे से घूम सकते हैं.
अगर आपकी सैलरी 30 हजार रुपये महीना है और आप सोचते हैं कि घूमना सिर्फ अमीरों का शौक है, तो आप गलत हैं. भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहां आप सिर्फ 5000 रुपये के अंदर शानदार ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं. थोड़ा सही प्लान और समझदारी से खर्च करने पर आप न सिर्फ सुकून भरी छुट्टी मना सकते हैं, बल्कि यादें भी बना सकते हैं जो जिंदगीभर साथ रहेंगी.
Published at : 03 Nov 2025 10:06 AM (IST)
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत
नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल
दुनिया के किन शहरों में मिलती है सुकून की हवा, क्या भारत के शहर भी हैं इस लिस्ट में?
