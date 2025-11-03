कसोल, हिमाचल प्रदेश. अगर आप पहाड़ों के दीवाने हैं, तो कसोल से बेहतर जगह नहीं. दिल्ली से वोल्वो बस से सफर लगभग 1000 से 1200 रुपये में हो जाता है. यहां सस्ते गेस्ट हाउस और होमस्टे मिल जाते हैं और पहाड़ों के बीच नदी किनारे बैठकर चाय पीने का मजा अनमोल है. 3 दिन का पूरा ट्रिप करीब 5000 रुपये में आराम से हो सकता है.