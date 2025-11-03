हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Best places for Travel: 30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट

Best places for Travel: 30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट

Travel in India: कुछ लोगों की सैलरी काफी कम होती है, वे महंगे जगहों पर घूमने नहीं जा पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि 5000 रुपये में आप कहां मजे से घूम सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Travel in India: कुछ लोगों की सैलरी काफी कम होती है, वे महंगे जगहों पर घूमने नहीं जा पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि 5000 रुपये में आप कहां मजे से घूम सकते हैं.

अगर आपकी सैलरी 30 हजार रुपये महीना है और आप सोचते हैं कि घूमना सिर्फ अमीरों का शौक है, तो आप गलत हैं. भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहां आप सिर्फ 5000 रुपये के अंदर शानदार ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं. थोड़ा सही प्लान और समझदारी से खर्च करने पर आप न सिर्फ सुकून भरी छुट्टी मना सकते हैं, बल्कि यादें भी बना सकते हैं जो जिंदगीभर साथ रहेंगी.

1/7
ऋषिकेश, उत्तराखंड. दिल्ली या उत्तर भारत में रहने वालों के लिए ऋषिकेश एक परफेक्ट लो-बजट ट्रिप डेस्टिनेशन है. यहां बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है और सस्ते धर्मशालाओं या हॉस्टल में 300 से 500 रुपये प्रति रात में ठहरने की सुविधा मिल जाती है. लक्ष्मण झूला, बीटल्स आश्रम और गंगा आरती जैसी चीज़ें आपको शांति और रोमांच दोनों का एहसास कराती हैं.
ऋषिकेश, उत्तराखंड. दिल्ली या उत्तर भारत में रहने वालों के लिए ऋषिकेश एक परफेक्ट लो-बजट ट्रिप डेस्टिनेशन है. यहां बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है और सस्ते धर्मशालाओं या हॉस्टल में 300 से 500 रुपये प्रति रात में ठहरने की सुविधा मिल जाती है. लक्ष्मण झूला, बीटल्स आश्रम और गंगा आरती जैसी चीज़ें आपको शांति और रोमांच दोनों का एहसास कराती हैं.
2/7
कसोल, हिमाचल प्रदेश. अगर आप पहाड़ों के दीवाने हैं, तो कसोल से बेहतर जगह नहीं. दिल्ली से वोल्वो बस से सफर लगभग 1000 से 1200 रुपये में हो जाता है. यहां सस्ते गेस्ट हाउस और होमस्टे मिल जाते हैं और पहाड़ों के बीच नदी किनारे बैठकर चाय पीने का मजा अनमोल है. 3 दिन का पूरा ट्रिप करीब 5000 रुपये में आराम से हो सकता है.
कसोल, हिमाचल प्रदेश. अगर आप पहाड़ों के दीवाने हैं, तो कसोल से बेहतर जगह नहीं. दिल्ली से वोल्वो बस से सफर लगभग 1000 से 1200 रुपये में हो जाता है. यहां सस्ते गेस्ट हाउस और होमस्टे मिल जाते हैं और पहाड़ों के बीच नदी किनारे बैठकर चाय पीने का मजा अनमोल है. 3 दिन का पूरा ट्रिप करीब 5000 रुपये में आराम से हो सकता है.
3/7
चाय बागानों की खुशबू, पहाड़ों का नजारा और ठंडी हवा. दार्जिलिंग हर ट्रैवलर का सपना होता है. अगर आप ट्रेन या शेयर कैब से सफर करें और लोकल फूड खाएं, तो यह ट्रिप 5000 रुपये में संभव है. टाइगर हिल की सुबह और टॉय ट्रेन की सवारी आपकी ट्रिप को यादगार बना देगी.
चाय बागानों की खुशबू, पहाड़ों का नजारा और ठंडी हवा. दार्जिलिंग हर ट्रैवलर का सपना होता है. अगर आप ट्रेन या शेयर कैब से सफर करें और लोकल फूड खाएं, तो यह ट्रिप 5000 रुपये में संभव है. टाइगर हिल की सुबह और टॉय ट्रेन की सवारी आपकी ट्रिप को यादगार बना देगी.
4/7
वाराणसी, उत्तर प्रदेश. आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम वाराणसी एक बेहद किफायती और खूबसूरत जगह है. घाटों की सैर, गंगा आरती और गलियों का खाना सब कुछ अनोखा अनुभव देता है. यहां सस्ते लॉज और धर्मशालाएं 400 रुपये प्रतिदिन में मिल जाते हैं और लोकल खाना जेब पर बिल्कुल हल्का पड़ता है.
वाराणसी, उत्तर प्रदेश. आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम वाराणसी एक बेहद किफायती और खूबसूरत जगह है. घाटों की सैर, गंगा आरती और गलियों का खाना सब कुछ अनोखा अनुभव देता है. यहां सस्ते लॉज और धर्मशालाएं 400 रुपये प्रतिदिन में मिल जाते हैं और लोकल खाना जेब पर बिल्कुल हल्का पड़ता है.
5/7
पांडिचेरी. अगर आप साउथ इंडिया में हैं, तो पांडिचेरी एक शानदार बीच डेस्टिनेशन है. फ्रेंच आर्किटेक्चर और शांत समुद्र तट इसे खास बनाते हैं. ट्रेन से सफर सस्ता पड़ता है और यहां बाइक रेंट लेकर पूरा शहर घूम सकते हैं. 2से 3 दिन का ट्रिप 5000 रुपये से कम में मुमकिन है.
पांडिचेरी. अगर आप साउथ इंडिया में हैं, तो पांडिचेरी एक शानदार बीच डेस्टिनेशन है. फ्रेंच आर्किटेक्चर और शांत समुद्र तट इसे खास बनाते हैं. ट्रेन से सफर सस्ता पड़ता है और यहां बाइक रेंट लेकर पूरा शहर घूम सकते हैं. 2से 3 दिन का ट्रिप 5000 रुपये से कम में मुमकिन है.
6/7
भुवनेश्वर और पुरी, ओडिशा. समुद्र तट, मंदिर और सस्ता ठहराव पुरी और भुवनेश्वर दोनों जगहें लो-बजट ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट हैं. पुरी बीच की सुबहें और जगन्नाथ मंदिर की शांति हर किसी को मोहित करती है. यहां लोकल गेस्ट हाउस और खाने-पीने की चीजें बहुत सस्ती हैं.
भुवनेश्वर और पुरी, ओडिशा. समुद्र तट, मंदिर और सस्ता ठहराव पुरी और भुवनेश्वर दोनों जगहें लो-बजट ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट हैं. पुरी बीच की सुबहें और जगन्नाथ मंदिर की शांति हर किसी को मोहित करती है. यहां लोकल गेस्ट हाउस और खाने-पीने की चीजें बहुत सस्ती हैं.
7/7
कोडाईकनाल, तमिलनाडु. दक्षिण भारत का यह हिल स्टेशन बजट ट्रैवलर्स के बीच काफी लोकप्रिय है. पहाड़ों के बीच झीलों की सैर और ठंडी हवा का एहसास बेहद ताजगी भरा होता है. बस या ट्रेन से यहां पहुंचना आसान है और ठहरने के लिए सस्ते होमस्टे उपलब्ध हैं.
कोडाईकनाल, तमिलनाडु. दक्षिण भारत का यह हिल स्टेशन बजट ट्रैवलर्स के बीच काफी लोकप्रिय है. पहाड़ों के बीच झीलों की सैर और ठंडी हवा का एहसास बेहद ताजगी भरा होता है. बस या ट्रेन से यहां पहुंचना आसान है और ठहरने के लिए सस्ते होमस्टे उपलब्ध हैं.
Published at : 03 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
India Travel Solo Travel India Travel India

Photo Gallery

View More
