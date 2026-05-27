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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeatwave Effects: 50°C की गर्मी में लोग क्यों हो जाते हैं ज्यादा गुस्सैल? साइंस ने बता दिया सच

Heatwave Effects: 50°C की गर्मी में लोग क्यों हो जाते हैं ज्यादा गुस्सैल? साइंस ने बता दिया सच

High Temperature Effects On Brain: जब तापमान एक लिमिट से अधिक हो जाती है, तो लोग छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा चिड़चिड़े, गुस्सैल और बेचैन महसूस करने लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 May 2026 04:36 PM (IST)
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How Extreme Heat Affects Human Behaviour: भीषण गर्मी सिर्फ शरीर को ही नहीं, इंसान के व्यवहार और मूड को भी बुरी तरह प्रभावित करती है. जब तापमान एक लिमिट से अधिक हो जाती है, तो लोग छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा चिड़चिड़े, गुस्सैल और बेचैन महसूस करने लगते हैं. कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ थकान या असहज मौसम की वजह से होता है, लेकिन अब साइंस और डॉक्टरों ने इसके पीछे की असली वजह समझाई है. 

क्या आने लगता है ज्यादा गुस्सा?

दरअसल, तेज गर्मी में शरीर लगातार खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता रहता है.  इसी कारण शरीर पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है. हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्था clevelandclinic के एक्सपर्ट  डॉ. अल्बर्स ने बताया कि जब मौसम बहुत गर्म होता है, तो शरीर ओवरड्राइव मोड में चला जाता है. इससे शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है. यही हार्मोन इंसान को जल्दी गुस्सा दिलाने, बेचैन करने और मानसिक रूप से थका देने का काम करता है. 

गर्मी बढ़ने के क्या होने लगती है दिक्कत?

डॉ. अल्बर्स के मुताबिक, हीटवेव के दौरान इमरजेंसी रूम विजिट, आक्रामक व्यवहार, हिंसा और यहां तक कि आत्महत्या के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है. साइंटिस्ट का मानना है कि जब शरीर लगातार गर्मी से लड़ रहा होता है, तब दिमाग के पास इमोशन को कंट्रोल करने की ऊर्जा कम बचती है. ऐसे में छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं. 

किस चीज पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर?

गर्मी का सबसे बड़ा असर नींद पर पड़ता है. उमस भरी रातों में लोग ठीक से सो नहीं पाते. बार-बार नींद टूटना, देर से नींद आना और कम घंटों की नींद दिमाग को पूरी तरह आराम नहीं दे पाती. लगातार कई दिनों तक खराब नींद होने से इंसान ज्यादा चिड़चिड़ा, अधीर और तनावग्रस्त महसूस करने लगता है. यही वजह है कि गर्मियों में कई लोगों का मूड अचानक खराब रहने लगता है. 

 डिहाइड्रेशन से होती है यह दिक्कत?

इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी मेंटल स्थिति को प्रभावित करता है.  ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी होने लगती है. डॉ के अनुसार, दिमाग को सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है. जब शरीर में पानी कम होता है, तो सिरदर्द, थकान, ध्यान लगाने में दिक्कत, बेचैनी और लो मूड जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. कई बार लोगों को घबराहट और दिल की धड़कन तेज होने जैसी दिक्कतें भी महसूस होती हैं, जिससे एंग्जायटी और बढ़ जाती है.

इसे भी पढ़ें- Heatwave Health Risks: हीटवेव से ब्रेन और किडनी पर हो रहा असर, गर्मी के इन खतरनाक लक्षणों को कतई न करें इग्नोर

लाइफस्टाइल पर भी होता है असर

हीटवेव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ता है. तेज गर्मी में लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं. एक्सरसाइज, घूमना-फिरना और दोस्तों से मिलना कम हो जाता है. लंबे समय तक घर में बंद रहने और फिजिकल एक्टिविटी घटने से मानसिक थकान और अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है. यही कारण है कि कई लोग गर्मियों में ज्यादा उदास, तनावग्रस्त या गुस्सैल महसूस करने लगते हैं.

इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं आप?

डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के दौरान अपने मूड पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. ज्यादा गर्मी में भारी काम, बहस या तनाव वाले काम दिन के सबसे गर्म समय में करने से बचना चाहिए. सुबह या शाम के समय जरूरी काम करना बेहतर माना जाता है. इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीना, हल्का भोजन करना और अच्छी नींद लेना मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़ें-Heart Health: सुबह का सिरदर्द-थकान है साइलेंट किलर का अलर्ट, न करें इग्नोर वरना होंगे खतरनाक बीमारी के शिकार

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 27 May 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Heatwave Effects Heat Effects Heatwave Mental Health
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