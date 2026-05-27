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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलCold Water Side Effects: गर्मी में बार-बार ठंडा पीने की आदत कर देगी बीमार, इन स्मार्ट तरीकों से अपने शरीर को बनाएं बेवकूफ

Cold Water Side Effects: गर्मी में बार-बार ठंडा पीने की आदत कर देगी बीमार, इन स्मार्ट तरीकों से अपने शरीर को बनाएं बेवकूफ

Digestive Problems In Summer: गर्मियों में हमारा शरीर लगातार खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता रहता है. शरीर ज्यादा पसीना निकालता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और शरीर तेजी से पानी खोने लगता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 May 2026 05:14 PM (IST)
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Why Drinking Ice Cold Water In Summer Can Be Harmful: भीषण गर्मी में घर लौटते ही फ्रिज खोलकर बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना लगभग हर किसी की आदत बन चुकी है. तेज धूप, पसीना और थकान के बाद एकदम ठंडा पानी शरीर को कुछ सेकंड के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक यही आदत धीरे-धीरे शरीर को बीमार भी बना सकती है. खासकर जब लोग दिनभर बार-बार ठंडी ड्रिंक, बर्फ वाला पानी या चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं. 

क्या होता है इससे दिक्कत?

दरअसल, गर्मियों में हमारा शरीर लगातार खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता रहता है. तेज तापमान के कारण शरीर ज्यादा पसीना निकालता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और शरीर तेजी से पानी खोने लगता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बाहर की झुलसाने वाली गर्मी से आते ही तुरंत बर्फ जैसा ठंडा पानी पी लेता है, तो शरीर को अचानक तापमान के बड़े बदलाव का सामना करना पड़ता है. यही चीज कई बार शरीर के सिस्टम को कन्फ्यूज कर देती है.

अचानक ठंडा पानी पीने से क्या होता है दिक्कत?

डॉक्टरों का कहना है कि समस्या ठंडे पानी से नहीं, बल्कि उसे पीने के तरीके और टाइमिंग से होती है. जब शरीर अंदर से बहुत गर्म हो और उसी समय तेजी से बर्फ वाला पानी पिया जाए, तो इससे पेट में ऐंठन, सिरदर्द, गले में जलन और चक्कर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. कुछ लोगों में यह ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट रेट पर भी असर डाल सकता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शरीर को गर्मी से आने के बाद कुछ मिनट खुद से नॉर्मल होने देना चाहिए. यानी सीधे फ्रिज की बोतल मुंह से लगाने के बजाय पहले चेहरे और हाथों को सामान्य पानी से धोना बेहतर होता है. इसके बाद धीरे-धीरे पानी पीना शरीर के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. 

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कैसे अपने आप को रख सकते हैं सुरक्षित?

इससे बचने का स्मार्ट तरीका यही है कि शरीर को अचानक शॉक न दिया जाए. अगर आप पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें, तो शरीर को एकदम से ठंडे पानी की जरूरत महसूस ही नहीं होगी. यही वजह है कि डॉक्टर बार-बार हाइड्रेटेड रहने की सलाह देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बहुत ज्यादा ठंडा पानी कुछ लोगों में डाइजेशन को भी धीमा कर सकता है. इससे पेट भारी लगना, ब्लोटिंग और गैस जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. जिन लोगों को माइग्रेन, साइनस या संवेदनशील पेट की परेशानी रहती है, उन्हें खास सावधानी बरतनी चाहिए.

कैसे रखें शरीर को ठंडा?

डॉक्टरों के अनुसार, गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं कि नॉर्मल पानी, हल्का ठंडा पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और ओरल रिहाइड्रेशन ड्रिंक्स. ये शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करते हैं, बिना शरीर को झटका दिए. इसके साथ ही लौटने के तुरंत बाद कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स से बचना चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 27 May 2026 05:14 PM (IST)
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