बॉर्डर पर लगे तारों पर कांच की खाली बोतलें क्यों टांगी जाती हैं, क्या है इसकी वजह?
सीमा पर जवान कंटीले तारों के बॉर्डर पर कांच की खाली बोतलें लटका देते हैं, जो कि दिखने में भले ही साधारण हों, लेकिन यह आज भी बॉर्डर की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही है.
भारत की लंबी सीमाएं कई बार घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और दूर-दराज क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं. इन इलाकों में हर जगह हाईटेक सेंसर या कैमरे लगाना आसान नहीं होता है. ऐसे में सुरक्षा बल सालों से एक सरल लेकिन कारगर उपाय अपनाते आए हैं. सीमा पर लगे कंटीले तारों पर कांच की खाली बोतलें टांग दी जाती हैं, आइए जानें कि जवान ऐसा क्यों करते हैं.
Published at : 04 Feb 2026 08:35 AM (IST)
