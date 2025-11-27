एक्सप्लोरर
दुनिया का कौन-सा शहर कहलाता है व्हाइट सिटी, जानें किस देश में बसा है यह शहर?
व्हाइट सिटी भारत में राजस्थान के उदयपुर शहर को कहा जाता है. उदयपुर को व्हाइट सिटी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां कई इमारतें संगमरमर से बनी हैं, जो ऊपर से देखने पर पूरे शहर को सफेद चमक देती हैं.
दुनिया में कई शहर अपनी खास पहचान के कारण लोगों के मन में अपनी एक अलग जगह बना लेते हैं. वहीं कई जगह को उसकी संस्कृति, इतिहास और बनावट की वजह से विशेष नाम दिए जाते हैं. इनमें से एक ऐसा शहर भी है जिसे उसकी चमचमाती सफेद इमारतों और अनोखी खूबसूरती के कारण व्हाइट सिटी कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाइट सिटी कौन से शहर को कहा जाता है और यह किस देश में बसा हुआ है. नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि व्हाइट सिटी कौन सा शहर कहलाता है और यह किस देश में बसा हुआ है.
