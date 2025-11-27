हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया का कौन-सा शहर कहलाता है व्हाइट सिटी, जानें किस देश में बसा है यह शहर?

दुनिया का कौन-सा शहर कहलाता है व्हाइट सिटी, जानें किस देश में बसा है यह शहर?

व्हाइट सिटी भारत में राजस्थान के उदयपुर शहर को कहा जाता है. उदयपुर को व्हाइट सिटी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां कई इमारतें संगमरमर से बनी हैं, जो ऊपर से देखने पर पूरे शहर को सफेद चमक देती हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Nov 2025 04:14 PM (IST)
व्हाइट सिटी भारत में राजस्थान के उदयपुर शहर को कहा जाता है. उदयपुर को व्हाइट सिटी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां कई इमारतें संगमरमर से बनी हैं, जो ऊपर से देखने पर पूरे शहर को सफेद चमक देती हैं.

दुनिया में कई शहर अपनी खास पहचान के कारण लोगों के मन में अपनी एक अलग जगह बना लेते हैं. वहीं कई जगह को उसकी संस्कृति, इतिहास और बनावट की वजह से विशेष नाम दिए जाते हैं. इनमें से एक ऐसा शहर भी है जिसे उसकी चमचमाती सफेद इमारतों और अनोखी खूबसूरती के कारण व्हाइट सिटी कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाइट सिटी कौन से शहर को कहा जाता है और यह किस देश में बसा हुआ है. नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि व्हाइट सिटी कौन सा शहर कहलाता है और यह किस देश में बसा हुआ है.

दरअसल व्हाइट सिटी भारत के ही राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर को कहा जाता है. उदयपुर को व्हाइट सिटी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां कई इमारतें संगमरमर से बनी है जो ऊपर से देखने पर पूरे शहर को सफेद चमक देती है.
दरअसल व्हाइट सिटी भारत के ही राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर को कहा जाता है. उदयपुर को व्हाइट सिटी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां कई इमारतें संगमरमर से बनी है जो ऊपर से देखने पर पूरे शहर को सफेद चमक देती है.
उदयपुर में बड़ी संख्या में सफेद संगमरमर से बनी ऐतिहासिक इमारतें हैं. यह इमारत शहर की खूबसूरती को दूसरे शहरों से अलग बनाती है और इसे व्हाइट सिटी का दर्जा देती है.
उदयपुर में बड़ी संख्या में सफेद संगमरमर से बनी ऐतिहासिक इमारतें हैं. यह इमारत शहर की खूबसूरती को दूसरे शहरों से अलग बनाती है और इसे व्हाइट सिटी का दर्जा देती है.
उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों और राजमहलों के लिए भी जाना चाहता है. इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है. यहां का नजारा ट्रैवलर्स को बहुत पसंद आता है. यहां भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं.
उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों और राजमहलों के लिए भी जाना चाहता है. इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है. यहां का नजारा ट्रैवलर्स को बहुत पसंद आता है. यहां भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं.
उदयपुर का सिटी पैलेस यहां की पहचान माना जाता है. इसका बड़ा हिस्सा सफेद संगमरमर से बना है जो शहर की सफेद थीम को और मजबूत करता है. वहीं इसी महल के एक हिस्से में आज भी महाराणा प्रताप के वंशज का परिवार रहता है.
उदयपुर का सिटी पैलेस यहां की पहचान माना जाता है. इसका बड़ा हिस्सा सफेद संगमरमर से बना है जो शहर की सफेद थीम को और मजबूत करता है. वहीं इसी महल के एक हिस्से में आज भी महाराणा प्रताप के वंशज का परिवार रहता है.
उदयपुर शहर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी. उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ पर लगातार हो रहे हमलों के बाद उन्होंने नई राजधानी बसाने का फैसला लिया और उदयपुर शहर अस्तित्व में आया था.
उदयपुर शहर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी. उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ पर लगातार हो रहे हमलों के बाद उन्होंने नई राजधानी बसाने का फैसला लिया और उदयपुर शहर अस्तित्व में आया था.
उदयपुर की झीलें और सफेद इमारत इसे इतना खूबसूरत बनाती है कि इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में दूर-दूर से पर्यटक आते हैं.
उदयपुर की झीलें और सफेद इमारत इसे इतना खूबसूरत बनाती है कि इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में दूर-दूर से पर्यटक आते हैं.
Published at : 27 Nov 2025 04:14 PM (IST)
White City Udaipur Udaipur Rajasthan Marble City India

