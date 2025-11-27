दुनिया का कौन-सा शहर कहलाता है व्हाइट सिटी, जानें किस देश में बसा है यह शहर?

उदयपुर का सिटी पैलेस यहां की पहचान माना जाता है. इसका बड़ा हिस्सा सफेद संगमरमर से बना है जो शहर की सफेद थीम को और मजबूत करता है. वहीं इसी महल के एक हिस्से में आज भी महाराणा प्रताप के वंशज का परिवार रहता है.