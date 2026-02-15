पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?

भारतीय यात्रियों पर असर डालने वाले बड़े बदलावों में से एक ईरान में वीजा फ्री एंट्री पर रोक लगाना है. नवंबर 2025 में ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए इस सुविधा को खत्म कर दिया था. भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह फैसला धोखाधड़ी और मानव तस्करी की चिंता से जुड़ा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ भारतीयों को कथित तौर पर नकली नौकरी के ऑफर देकर ईरान लाया गया था. इन सुरक्षा चिंताओं की वजह से भारतीयों को अब ईरान जाने से पहले वीजा लेना होगा.