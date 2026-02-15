हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?

India Passport: हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आइए जानते हैं उन दो देशों के बारे में जहां पर भारत ने वीजा फ्री एक्सेस खो दिया है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Feb 2026 11:17 AM (IST)
India Passport: लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की बढ़ोतरी हुई है. भारतीय पासपोर्ट 10 पोजीशन चढ़कर दुनिया भर में 75वें स्थान पर पहुंच गया है. यह ग्लोबल मोबिलिटी रैंकिंग में एक मजबूत तुलनात्मक स्थिति को दिखाता है. हालांकि रैंकिंग में सुधार होने के बावजूद भी भारतीय यात्रियों ने दो देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस खो दिया है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत 75वें स्थान पर पहुंच गया है. यह पिछले साल से 10 स्थान ऊपर है. यह सुधार ग्लोबल पासपोर्ट के बीच बेहतर स्थिति को दिखाता है. हालांकि भारत के लिए वीजा फ्रेंडली डेस्टिनेशन की कुल संख्या काफी जरूरी बनी हुई है, लेकिन रैंकिंग इस बात पर निर्भर करती है कि इसी समय में दूसरे देश कैसा परफॉर्म करते हैं.
भारतीय यात्रियों पर असर डालने वाले बड़े बदलावों में से एक ईरान में वीजा फ्री एंट्री पर रोक लगाना है. नवंबर 2025 में ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए इस सुविधा को खत्म कर दिया था. भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह फैसला धोखाधड़ी और मानव तस्करी की चिंता से जुड़ा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ भारतीयों को कथित तौर पर नकली नौकरी के ऑफर देकर ईरान लाया गया था. इन सुरक्षा चिंताओं की वजह से भारतीयों को अब ईरान जाने से पहले वीजा लेना होगा.
Published at : 15 Feb 2026 11:17 AM (IST)
