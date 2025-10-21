हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलाल जोड़ा पहन 'महारानी' बनीं हुमा कुरैशी, एक-एक तस्वीर देख कहेंगे- 'माशाल्लाह'

लाल जोड़ा पहन 'महारानी' बनीं हुमा कुरैशी, एक-एक तस्वीर देख कहेंगे- 'माशाल्लाह'

Huma Qureshi Traditional Look: 'महारानी' एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने लाल जोड़ा पहनकर शाही अंदाज में कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिन्हें देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 08:38 PM (IST)
Huma Qureshi Traditional Look: 'महारानी' एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने लाल जोड़ा पहनकर शाही अंदाज में कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिन्हें देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.

हुमा कुरैशी ने लाल जोड़ा पहनकर सबका ध्यान खींचा. उनका लुक शाही और बहुत ग्लैमरस लग रहा था. लाल रंग में उनका अंदाज और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था.हर तस्वीर में उनका स्टाइल और पोज़ देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं.

1/7
हुमा कुरैशी बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में शामिल हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग से हर बार दर्शकों का दिल छू लेती हैं. उनका देसी अंदाज भी फैंस को बहुत भाता है. चाहे वह फिल्म में ट्रेडिशनल लुक में नजर आएं या असली जिंदगी में, उनके स्टाइल और लुक को हमेशा खूब सराहा जाता है.
हुमा कुरैशी बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में शामिल हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग से हर बार दर्शकों का दिल छू लेती हैं. उनका देसी अंदाज भी फैंस को बहुत भाता है. चाहे वह फिल्म में ट्रेडिशनल लुक में नजर आएं या असली जिंदगी में, उनके स्टाइल और लुक को हमेशा खूब सराहा जाता है.
2/7
हुमा कुरैशी इस रेड कलर के ट्रेडिशनल सूट विद गोल्डन वर्क में बेहद रॉयल दिख रही हैं.
हुमा कुरैशी इस रेड कलर के ट्रेडिशनल सूट विद गोल्डन वर्क में बेहद रॉयल दिख रही हैं.
3/7
हुमा ने अपने लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हैवी और स्टाइलिश ईयररिंग्स पहने हैं, जो उनके चेहरे की सुंदरता को निखार रहे हैं.
हुमा ने अपने लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हैवी और स्टाइलिश ईयररिंग्स पहने हैं, जो उनके चेहरे की सुंदरता को निखार रहे हैं.
4/7
माथे पर हल्की बिंदी और मिनिमल मेकअप उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी परफेक्ट बना रहा है.
माथे पर हल्की बिंदी और मिनिमल मेकअप उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी परफेक्ट बना रहा है.
5/7
इस लुक में हुमा कुरैशी का अंदाज बहुत ही ग्रेसफुल और रॉयल नजर आ रहा है.
इस लुक में हुमा कुरैशी का अंदाज बहुत ही ग्रेसफुल और रॉयल नजर आ रहा है.
6/7
यह लुक न केवल त्योहारों या शादी फंक्शन के लिए परफेक्ट है, बल्कि किसी भी ट्रेडिशनल फंक्शन में उनका यह लुक सभी का ध्यान अट्रैक्ट करेगा.
यह लुक न केवल त्योहारों या शादी फंक्शन के लिए परफेक्ट है, बल्कि किसी भी ट्रेडिशनल फंक्शन में उनका यह लुक सभी का ध्यान अट्रैक्ट करेगा.
7/7
तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंस और ग्लैमर साफ नजर आ रहा है और फैंस उनके लुक को बेहद पसंद कर रहे हैं.
तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंस और ग्लैमर साफ नजर आ रहा है और फैंस उनके लुक को बेहद पसंद कर रहे हैं.
Published at : 21 Oct 2025 08:38 PM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Maharani

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'छिछोरे लोग...'
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
विराट कोहली के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
विराट के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'छिछोरे लोग...'
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
विराट कोहली के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
विराट के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
यूटिलिटी
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
ट्रेंडिंग
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget