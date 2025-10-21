एक्सप्लोरर
लाल जोड़ा पहन 'महारानी' बनीं हुमा कुरैशी, एक-एक तस्वीर देख कहेंगे- 'माशाल्लाह'
Huma Qureshi Traditional Look: 'महारानी' एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने लाल जोड़ा पहनकर शाही अंदाज में कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिन्हें देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.
हुमा कुरैशी ने लाल जोड़ा पहनकर सबका ध्यान खींचा. उनका लुक शाही और बहुत ग्लैमरस लग रहा था. लाल रंग में उनका अंदाज और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था.हर तस्वीर में उनका स्टाइल और पोज़ देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 21 Oct 2025 08:38 PM (IST)
Tags :Huma Qureshi Maharani
