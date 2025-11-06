हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन में रकुल प्रीत ने पहनी 51 हजार की आउटफिट, फैंस हुए दीवाने

'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन में रकुल प्रीत ने पहनी 51 हजार की आउटफिट, फैंस हुए दीवाने

Rakul Preet Singh Outfit: रकुल प्रीत सिंह ने ‘दे दे प्यार दे 2’ के प्रमोशन में अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने 51 हजार रुपये की डेनिम-स्ट्राइप्स आउटफिट पहनकर फैंस को इंप्रेस किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 07:58 PM (IST)
Rakul Preet Singh Outfit: रकुल प्रीत सिंह ने ‘दे दे प्यार दे 2’ के प्रमोशन में अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने 51 हजार रुपये की डेनिम-स्ट्राइप्स आउटफिट पहनकर फैंस को इंप्रेस किया.

अपनी आने वाली फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ के प्रमोशन के दौरान रकुल प्रीत सिंह ने फिर से दिखाया कि उनका स्टाइल कितना शानदार है. उन्होंने स्ट्राइप्स और डेनिम के क्लासिक कॉम्बिनेशन को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पहनकर फैशन में परफेक्ट मिसाल पेश की. कनिका गोयल के डिजाइन किए इस आउटफिट की कीमत लगभग 51 हजार है, जो उनके सिंपल और एफर्टलेस स्टाइल की खासियत को और बढ़ाता है.

1/10
रकुल का प्रमोशनल लुक दो अलग-अलग हिस्सों से बना था दोनों ही डिजाइनर कनिका गोयल की क्रिएशन हैं.
रकुल का प्रमोशनल लुक दो अलग-अलग हिस्सों से बना था दोनों ही डिजाइनर कनिका गोयल की क्रिएशन हैं.
2/10
उन्होंने बेज और ब्लैक स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहनी थी. जिसमें डेनिम पॉकेट का यूनिक टच दिया गया था.
उन्होंने बेज और ब्लैक स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहनी थी. जिसमें डेनिम पॉकेट का यूनिक टच दिया गया था.
3/10
इसके साथ उन्होंने टू-वे जिपर वाली कॉन्सेंट्रिक कट डेनिम स्कर्ट पहनी, जिसने पूरे लुक को मॉडर्न बना दिया.
इसके साथ उन्होंने टू-वे जिपर वाली कॉन्सेंट्रिक कट डेनिम स्कर्ट पहनी, जिसने पूरे लुक को मॉडर्न बना दिया.
4/10
रकुल ने अपने लुक को नैम ज्वेल्स की सिल्वर नेक कफ, स्टूडियो वियेंज की ईयररिंग्स और रिंग्स के साथ पूरा किया.
रकुल ने अपने लुक को नैम ज्वेल्स की सिल्वर नेक कफ, स्टूडियो वियेंज की ईयररिंग्स और रिंग्स के साथ पूरा किया.
5/10
उनके मेकअप में न्यूड लिप्स, डिफाइंड आइब्रो और हल्का आईलाइनर शामिल था.
उनके मेकअप में न्यूड लिप्स, डिफाइंड आइब्रो और हल्का आईलाइनर शामिल था.
6/10
रकुल के वेवी हेयर को लो पोनीटेल में बांधा गया था. उनके इस लुक को फैशन स्टाइलिस्ट आस्था शर्मा ने स्टाइल किया.
रकुल के वेवी हेयर को लो पोनीटेल में बांधा गया था. उनके इस लुक को फैशन स्टाइलिस्ट आस्था शर्मा ने स्टाइल किया.
7/10
रकुल के इस प्रमोशनल लुक की कुल कीमत लगभग 51 हजार है. जिसमें शर्ट की कीमत 18 हजार और स्कर्ट की 33 हजार है.
रकुल के इस प्रमोशनल लुक की कुल कीमत लगभग 51 हजार है. जिसमें शर्ट की कीमत 18 हजार और स्कर्ट की 33 हजार है.
8/10
‘दे दे प्यार दे 2’ एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जिसका डायरेक्शन अंशुल शर्मा ने किया है और इसे लव रंजन और तरुण जैन ने लिखा है.
‘दे दे प्यार दे 2’ एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जिसका डायरेक्शन अंशुल शर्मा ने किया है और इसे लव रंजन और तरुण जैन ने लिखा है.
9/10
फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, अजय देवगन, आर. माधवन, जावेद जाफरी, मीजान मुख्य रोल में हैं.
फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, अजय देवगन, आर. माधवन, जावेद जाफरी, मीजान मुख्य रोल में हैं.
10/10
ये फिल्म 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
ये फिल्म 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Published at : 06 Nov 2025 07:58 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Ajay Devgn De De Pyaar De 2

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
