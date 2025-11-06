एक्सप्लोरर
'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन में रकुल प्रीत ने पहनी 51 हजार की आउटफिट, फैंस हुए दीवाने
Rakul Preet Singh Outfit: रकुल प्रीत सिंह ने ‘दे दे प्यार दे 2’ के प्रमोशन में अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने 51 हजार रुपये की डेनिम-स्ट्राइप्स आउटफिट पहनकर फैंस को इंप्रेस किया.
अपनी आने वाली फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ के प्रमोशन के दौरान रकुल प्रीत सिंह ने फिर से दिखाया कि उनका स्टाइल कितना शानदार है. उन्होंने स्ट्राइप्स और डेनिम के क्लासिक कॉम्बिनेशन को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पहनकर फैशन में परफेक्ट मिसाल पेश की. कनिका गोयल के डिजाइन किए इस आउटफिट की कीमत लगभग 51 हजार है, जो उनके सिंपल और एफर्टलेस स्टाइल की खासियत को और बढ़ाता है.
Published at : 06 Nov 2025 07:58 PM (IST)
बॉलीवुड
बॉलीवुड
10 Photos
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
