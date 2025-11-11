एक्सप्लोरर
शाहरुख-सलमान से सनी-हेमा और पूरी देओल फैमिली तक, धर्मेंद्र का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे करीबी लोग, मायूसी भरी तस्वीरें आईं सामने
Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के हीमैन की तबीयत बिगड़ने की खबर आने के बाद से उनके करीबी और तमाम सेलेब्स का अस्पताल में तांता लगा हुआ है. सलमान से शाहरुख तक ने दिग्गज अभिनेता का हाल-चाल जाना है.
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं बीते दिन बॉलीवुड के हीमैन को अस्पताल में देखने के लिए पूरा देओल परिवार पहुंचा था. वहीं बॉलीवुड़ के कई सेलेब्स भी इस दौरान अस्पताल में नजर आए. इन सबकी मायूसी भरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 11 Nov 2025 10:45 AM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
शाहरुख-सलमान से सनी तक, धर्मेंद्र का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे करीबी लोग, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
धर्मेंद्र की बेस्ट 10 फिल्में जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, ओटीटी पर देखें यहां
बॉलीवुड
7 Photos
लग्जरी फार्महाउस से लेकर रेस्टोरेंट तक, इतने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र
बॉलीवुड
12 Photos
पिता का हाथ थामकर मां की प्रेयर मीट में पहुंचे जायद, ऋतिक-सबा और रानी समेत पहुंचे ये स्टार्स
बॉलीवुड
10 Photos
रकुल प्रीत की 10 तस्वीरें: साड़ी ही नहीं वेस्टर्न लुक में भी कहर ढहाती हैं अजय की ‘प्रेमिका’
बॉलीवुड
7 Photos
मनिका विश्वकर्मा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन जीता दिल, 21 नवंबर को होगा मिस यूनिवर्स का फिनाले
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
जम्मू और कश्मीर
दिल्ली ब्लास्ट: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
बॉलीवुड
धर्मेंद्र से शादी के बाद भी साथ क्यों नहीं रहतीं हेमा मालिनी? कहा था- हम पर उंगलियां उठाई गई थीं
इंडिया
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
शाहरुख-सलमान से सनी तक, धर्मेंद्र का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे करीबी लोग, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
धर्मेंद्र की बेस्ट 10 फिल्में जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, ओटीटी पर देखें यहां
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion