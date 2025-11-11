हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शाहरुख-सलमान से सनी-हेमा और पूरी देओल फैमिली तक, धर्मेंद्र का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे करीबी लोग, मायूसी भरी तस्वीरें आईं सामने

शाहरुख-सलमान से सनी-हेमा और पूरी देओल फैमिली तक, धर्मेंद्र का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे करीबी लोग, मायूसी भरी तस्वीरें आईं सामने

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के हीमैन की तबीयत बिगड़ने की खबर आने के बाद से उनके करीबी और तमाम सेलेब्स का अस्पताल में तांता लगा हुआ है. सलमान से शाहरुख तक ने दिग्गज अभिनेता का हाल-चाल जाना है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 10:47 AM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं बीते दिन बॉलीवुड के हीमैन को अस्पताल में देखने के लिए पूरा देओल परिवार पहुंचा था. वहीं बॉलीवुड़ के कई सेलेब्स भी इस दौरान अस्पताल में नजर आए. इन सबकी मायूसी भरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

1/8
धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. हालांकि रूमर्स फैल गए थे कि दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया है. लेकिन फिर उनकी बेटी ईशा देओल पत्नी हेमा मालिनी ने इन रूमर्स को खारिज कर दिया और बताया कि एक्टर की हालत स्थिर है.
2/8
धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने की खबर आते ही सनी देओल सब कुछ छोड़छाड़ कर पिता को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर काफी मायूस दिए. वे मीडिया से चेहरा छिपाते नजर आए.
3/8
सनी देओल के बेटे राजवीर भी अपने दादा का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल में नजर आए थे. वे भी काफी उदास नजर आ रहे थे.
4/8
सलमान खान धर्मेंद्र के काफी करीब बताए जाते हैं. दिग्गज अभिनेता की तबीयत खराब होने की खबर आते ही सलमान भी अस्पताल पहुंचे थे.
5/8
सलमान खान भी इस दौरान काफी मायूस नजर आए. बता दें कि धर्मेंद्र सलमान खान को अपना बेटा मानते हैं.
6/8
गोविंदा भी बीती रात धर्मेंद्र का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे.
7/8
गदर एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी दिग्गज अभिनेता को देखने के लिए अस्पताल पहुंची थीं. इस दौरान अमीषा पटेल की आंखें नम दिखीं.
8/8
अभय देओल भी धर्मेंद्र का हाल चाल जानने के लिए आज अस्पताल में नजर आए.
Published at : 11 Nov 2025 10:45 AM (IST)
Dharmendra Sunny Deol Dharmendra Health Update SALMAN KHAN

इंडिया
राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
टॉप रील्स
Embed widget