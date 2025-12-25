हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Christmas 2025: आलिया भट्ट-रणबीर कपूर ने फैमिली संग यूं मनाया क्रिसमस, राहा की झलक ने लूट ली लाइमलाइट

Christmas 2025: आलिया भट्ट-रणबीर कपूर ने फैमिली संग यूं मनाया क्रिसमस, राहा की झलक ने लूट ली लाइमलाइट

Christmas 2025: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पूरी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया है. इस दौरान राहा की क्यूटनेस ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 25 Dec 2025 10:51 PM (IST)
Christmas 2025: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पूरी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया है. इस दौरान राहा की क्यूटनेस ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है.

बॉलीवुड सितारों में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया. कपल ने अपनी पूरी फैमिली के साथ इस दिन को एंजॉय किया जिसकी तस्वीरें खुद आलिया ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं.

1/8
आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर क्रिसमस पार्टी की फोटोज शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस की सास नीतू कपूर से लेकर मां सोनी राजदन तक दिखाई दे रही हैं.
आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर क्रिसमस पार्टी की फोटोज शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस की सास नीतू कपूर से लेकर मां सोनी राजदन तक दिखाई दे रही हैं.
2/8
क्रिसमस पार्टी के लिए आलिया भट्ट ने रेड कलर की बैकलेस ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी स्टनिंग लग रही थीं. वहीं रणबीर कपूर ब्लैक टी-शर्ट और जीन्स के साथ लेदर जैकेट पहने बेहद हैंडसम लग रहे थे.
क्रिसमस पार्टी के लिए आलिया भट्ट ने रेड कलर की बैकलेस ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी स्टनिंग लग रही थीं. वहीं रणबीर कपूर ब्लैक टी-शर्ट और जीन्स के साथ लेदर जैकेट पहने बेहद हैंडसम लग रहे थे.
Published at : 25 Dec 2025 10:33 PM (IST)
