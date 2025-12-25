एक्सप्लोरर
Christmas 2025: आलिया भट्ट-रणबीर कपूर ने फैमिली संग यूं मनाया क्रिसमस, राहा की झलक ने लूट ली लाइमलाइट
Christmas 2025: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पूरी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया है. इस दौरान राहा की क्यूटनेस ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है.
बॉलीवुड सितारों में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया. कपल ने अपनी पूरी फैमिली के साथ इस दिन को एंजॉय किया जिसकी तस्वीरें खुद आलिया ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं.
Published at : 25 Dec 2025 10:33 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
आलिया भट्ट-रणबीर कपूर ने फैमिली संग यूं मनाया क्रिसमस, राहा की झलक ने लूट ली लाइमलाइट
