हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में कर लें ये टोटके, राहु-केतु दोष से नहीं बिगड़ेगा कोई काम

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में कर लें ये टोटके, राहु-केतु दोष से नहीं बिगड़ेगा कोई काम

Shardiya Navratri 2025 Upay: शारदीय नवरात्रि में किया गया छोटा सा उपाय राहु-केतु दोष को दूर कर सकता है और आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है. जानें नवरात्रि में किए जाने वाले इन उपायों के बारे में.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 29 Sep 2025 10:03 PM (IST)
Shardiya Navratri 2025 Upay: शारदीय नवरात्रि में किया गया छोटा सा उपाय राहु-केतु दोष को दूर कर सकता है और आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है. जानें नवरात्रि में किए जाने वाले इन उपायों के बारे में.

नवरात्रि उपाय

1/6
राहु-केतु ऐसे ग्रह हैं, जिनकी स्थिति कुंडली में यदि अच्छी न हो तो जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है. लेकिन शारदीय नवरात्रि में किए कुछ उपायों से राहु-केतु के बुरे प्रभावों को दूर किया जा सकता है.
राहु-केतु ऐसे ग्रह हैं, जिनकी स्थिति कुंडली में यदि अच्छी न हो तो जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है. लेकिन शारदीय नवरात्रि में किए कुछ उपायों से राहु-केतु के बुरे प्रभावों को दूर किया जा सकता है.
2/6
शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हुई थी और 1 अक्टूबर तक रहेगी. नवरात्रि का समय नवदुर्गा की पूजा करने के साथ ही ग्रह-दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी उत्तम माना जाता है. इस समय किए जाने वाले उपायों से आप राहु-केतु के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं.
शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हुई थी और 1 अक्टूबर तक रहेगी. नवरात्रि का समय नवदुर्गा की पूजा करने के साथ ही ग्रह-दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी उत्तम माना जाता है. इस समय किए जाने वाले उपायों से आप राहु-केतु के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं.
3/6
राहु-केतु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. यदि आप अब तक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाएं तो अष्टमी या नवमी तिथि पर भी यह उपाय कर सकते हैं.
राहु-केतु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. यदि आप अब तक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाएं तो अष्टमी या नवमी तिथि पर भी यह उपाय कर सकते हैं.
4/6
किसी कारण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाएं तो नवरात्रि में माता के सामने बैठकर मां दुर्गा के नामों का जाप करें. इससे भी राहु केतु कभी परेशान नहीं करते.
किसी कारण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाएं तो नवरात्रि में माता के सामने बैठकर मां दुर्गा के नामों का जाप करें. इससे भी राहु केतु कभी परेशान नहीं करते.
5/6
नवरात्रि में अष्टमी या महा नवमी तिथि पर एक चांदी का हाथी घर ले आएं और इसे पूजा स्थल के बाद स्थापित कर नियमित रूप से पूजा करें. इस सरल उपाय से राहु-केतु का बुरा असर दूर होता है और घर पर खुशहाली बनी रहती है.
नवरात्रि में अष्टमी या महा नवमी तिथि पर एक चांदी का हाथी घर ले आएं और इसे पूजा स्थल के बाद स्थापित कर नियमित रूप से पूजा करें. इस सरल उपाय से राहु-केतु का बुरा असर दूर होता है और घर पर खुशहाली बनी रहती है.
6/6
नवरात्रि में पूजा-पाठ, व्रत आदि के साथ ही कुत्तों की सेवा करें. इस दौरान कुत्ते या कौए को रोटी खिलाने से राहु-केतु का बुरा असर जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि अच्छे फल प्राप्त होते हैं.
नवरात्रि में पूजा-पाठ, व्रत आदि के साथ ही कुत्तों की सेवा करें. इस दौरान कुत्ते या कौए को रोटी खिलाने से राहु-केतु का बुरा असर जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि अच्छे फल प्राप्त होते हैं.
Published at : 29 Sep 2025 10:03 PM (IST)
Tags :
Rahu Ketu Upay Navratri 2025 Durga Puja 2025 Shardiya Navratri 2025 Navratri 2025 Upay

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
हरियाणा
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
टेलीविजन
'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम
इतनी बदल चुकी हैं 'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो', देखें ये 10 तस्वीरें
क्रिकेट
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
हरियाणा
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
टेलीविजन
'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम
इतनी बदल चुकी हैं 'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो', देखें ये 10 तस्वीरें
क्रिकेट
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
इंडिया
'क्रिकेट मैच की तुलना जंग के मैदान से करना...', पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस का तंज
'क्रिकेट मैच की तुलना जंग के मैदान से करना...', पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस का तंज
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
ट्रेंडिंग
इसलिए कहते हैं बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाए रखें, नतीजा आप खुद देख लीजिए! डरा रहा वायरल वीडियो
इसलिए कहते हैं बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाए रखें, नतीजा आप खुद देख लीजिए! डरा रहा वायरल वीडियो
जनरल नॉलेज
International Translation Day: इन शब्दों का नहीं होता कोई ट्रांसलेशन, हर भाषा में एक जैसे होते हैं यूज
इन शब्दों का नहीं होता कोई ट्रांसलेशन, हर भाषा में एक जैसे होते हैं यूज
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget