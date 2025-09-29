शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हुई थी और 1 अक्टूबर तक रहेगी. नवरात्रि का समय नवदुर्गा की पूजा करने के साथ ही ग्रह-दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी उत्तम माना जाता है. इस समय किए जाने वाले उपायों से आप राहु-केतु के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं.