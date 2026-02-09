मान्यता है कि, मंगलवार के दिन कुछ चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए. अगर आप मंगलवार को शॉपिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी शॉपिंग लिस्ट से कुछ चीजों को हटा देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. आइए जानते हैं, मंगलवार को खरीदी गई किन वस्तुओं से बढ़ सकती है परेशानी और मंगल दोष.