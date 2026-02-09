एक्सप्लोरर
Mangalwar: मंगलवार की खरीदारी पड़ जाए न भारी! मंगल दोष से बचना है तो शॉपिंग लिस्ट से हटाएं ये चीजें
Mangalwar: मंगलवार का दिन मंगल ग्रह और हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन से जुड़े नियमों का पालन न करने पर मंगल दोष बढ़ता है. इसलिए मंगलवार को खरीदारी करते समय भी इसका ध्यान रखें और ये चीजें न खरीदें.
मंगलवार के नियम
1/7
2/7
Published at : 09 Feb 2026 03:23 PM (IST)
ऐस्ट्रो
7 Photos
मंगलवार की खरीदारी पड़ जाए न भारी! मंगल दोष से बचना है तो शॉपिंग लिस्ट से हटाएं ये चीजें
ऐस्ट्रो
5 Photos
मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 23 फरवरी से ये 3 राशियां होंगी मालामाल! कहीं आपकी राशि तो नहीं इसमें
ऐस्ट्रो
7 Photos
अपने सीक्रेट सुरक्षित रखने के लिए 6 भरोसेमंद राशियां! क्या आपकी राशि भी है इसमें? जानें!
ऐस्ट्रो
7 Photos
Numerology: इन डेट ऑफ बर्थ पर जन्में लोगों का जीवन में मात दे पाना हैं मुश्किल, जानें इनकी खूबियां!
ऐस्ट्रो
5 Photos
Chiranjeevi के घर आया वारिस, Ram Charan के बच्चों की कुंडली क्या कहती है? देखें फोटो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए राजी! 24 घंटे में देगा जवाब, शहबाज शरीफ करेंगे 'आखिरी फैसला'
दिल्ली NCR
दिल्ली: मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या, सिर में फंसा चाकू, 40 दिन में 5वीं वारदात
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion