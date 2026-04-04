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Karj Mukti Upay 2026: बार-बार बढ़ रहा है कर्ज? मंगलवार-शनिवार के ये उपाय दे सकते हैं राहत!
Karj Mukti Upay 2026: आज के समय में ज्यादातर लोग किसी न किसी कर्ज के तले दबे हैं. वैदिक ज्योतिष में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए कुछ असरदार उपायों का उल्लेख किया गया है. जानिए ऋण मुक्ति के उपाय?
कर्ज मुक्ति उपाय 2026
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Published at : 04 Apr 2026 09:32 AM (IST)
Tags :Debt Loan Lord Hanuman Karz Upay Astrology 2026
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प्रेम कुमारJournalist
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