Karj Mukti Upay 2026: बार-बार बढ़ रहा है कर्ज? मंगलवार-शनिवार के ये उपाय दे सकते हैं राहत!

ऋण मुक्ति से जुड़ा पहला उपाय करने के लिए मंगलवार का दिन विशेष माना गया है. इस दिन शुक्ल पक्ष में मंगल की होरा में यह उपाय करें. इसके लिए आपको लाल या नारंगी ड्राइंग शीट का 4×4 का टुकड़ा लें. अनार की कलम से रक्त चंदन और रोली की स्याही से यंत्र बनाएं. इस यंत्र को पूजा स्थान पर स्थापित कर नियमित रूप से पूजा करें. मान्यता है कि, इस उपाय से धीरे-धीरे कर्ज का बोझ कम होने लगता है.