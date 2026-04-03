हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मSankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी पर ये 5 गलतियां की तो पूजा हो सकती निष्फल? जानें बचने के उपाय!

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी पर ये 5 गलतियां की तो पूजा हो सकती निष्फल? जानें बचने के उपाय!

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस साल 5 अप्रैल, 2026 रविवार को रखा जाएगा. इस दौरान गणेश जी की पूजा करने के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है. जानिए पूजा से जुड़े नियम?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Apr 2026 11:37 AM (IST)
Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस साल 5 अप्रैल, 2026 रविवार को रखा जाएगा. इस दौरान गणेश जी की पूजा करने के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है. जानिए पूजा से जुड़े नियम?

संकष्टी चतुर्थी पूजा से जुड़े नियम

1/6
संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जिसे हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. साल 2026 में संकष्टी चतुर्थी 6 अप्रैल 2026, सोमवार के दिन पड़ रही है. इस दिन व्रत रखने के साथ विधिपूर्वक पूजा करने से सभी संकटों का अंत होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. लेकिन जाने अनजाने लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह उनकी पूजा का फल निष्फल हो जाता है.
संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जिसे हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. साल 2026 में संकष्टी चतुर्थी 6 अप्रैल 2026, सोमवार के दिन पड़ रही है. इस दिन व्रत रखने के साथ विधिपूर्वक पूजा करने से सभी संकटों का अंत होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. लेकिन जाने अनजाने लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह उनकी पूजा का फल निष्फल हो जाता है.
2/6
इसमें सबसे पहली बड़ी गलती होती है, पूजा के दौरान शुद्धता का ध्यान न रखना. संकष्टी चतुर्थी का व्रत आध्यात्मिक नजरिए से काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए पूजा से पहले स्नान करना और साफ कपड़े पहनना जरूरी होता है. बिना शुद्ध हुए या मन में नकारात्मक विचार लाने से पूजा के फल का प्रभाव कम हो जाता है.
इसमें सबसे पहली बड़ी गलती होती है, पूजा के दौरान शुद्धता का ध्यान न रखना. संकष्टी चतुर्थी का व्रत आध्यात्मिक नजरिए से काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए पूजा से पहले स्नान करना और साफ कपड़े पहनना जरूरी होता है. बिना शुद्ध हुए या मन में नकारात्मक विचार लाने से पूजा के फल का प्रभाव कम हो जाता है.
Published at : 03 Apr 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Lord Ganesha Puja Niyam Sankashti Chaturthi 2026

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Insulin Resistance Liver Damage: आपके लिवर को भी 'पत्थर' बना रही डायबिटीज, हर 4 में से एक मरीज को है फाइब्रोसिस का खतरा
आपके लिवर को भी 'पत्थर' बना रही डायबिटीज, हर 4 में से एक मरीज को है फाइब्रोसिस का खतरा
लाइफस्टाइल
Vikat Chaturthi 2026 Wishes: वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं, साल की बड़ी चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये संदेश
वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं, साल की बड़ी चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये संदेश
लाइफस्टाइल
Extramarital Dating App: 40 लाख भारतीय इस एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप पर, बेंगलुरु नंबर-1, जानें कहां है डिजिटल अफेयर का हब?
40 लाख भारतीय इस एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप पर, बेंगलुरु नंबर-1, जानें कहां है डिजिटल अफेयर का हब?
लाइफस्टाइल
Luxury Bag Dinosaur Collagen: नीलाम हो रहा डायनासोर के चमड़े से बना लग्जरी बैग, क्या आप लगाएंगे बोली?
नीलाम हो रहा डायनासोर के चमड़े से बना लग्जरी बैग, क्या आप लगाएंगे बोली?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: 'ईरान के टॉप कमांडर की मौत', युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो
'ईरान के टॉप कमांडर की मौत', युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में चार मंजिला बिल्डिंग ढहने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में चार मंजिला बिल्डिंग ढहने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
टेलीविजन
दिव्यांका त्रिपाठी की हुई गोद भराई, जुड़वा बच्चों की मां बनेंगी टीवी की इशिता? देखें वीडियो
दिव्यांका त्रिपाठी की हुई गोद भराई, जुड़वा बच्चों की मां बनेंगी टीवी की इशिता? देखें वीडियो
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
इंडिया
Assam Assembly Election: असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
जनरल नॉलेज
Plutonium Vs Uranium: प्लूटोनियम या यूरेनियम... क्या है ज्यादा खतरनाक, 1KG में कितने बनेंगे परमाणु बम?
प्लूटोनियम या यूरेनियम... क्या है ज्यादा खतरनाक, 1KG में कितने बनेंगे परमाणु बम?
रिलेशनशिप
Extramarital Dating App: 40 लाख भारतीय इस एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप पर, बेंगलुरु नंबर-1, जानें कहां है डिजिटल अफेयर का हब?
40 लाख भारतीय इस एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप पर, बेंगलुरु नंबर-1, जानें कहां है डिजिटल अफेयर का हब?
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget