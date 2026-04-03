Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी पर ये 5 गलतियां की तो पूजा हो सकती निष्फल? जानें बचने के उपाय!

संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जिसे हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. साल 2026 में संकष्टी चतुर्थी 6 अप्रैल 2026, सोमवार के दिन पड़ रही है. इस दिन व्रत रखने के साथ विधिपूर्वक पूजा करने से सभी संकटों का अंत होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. लेकिन जाने अनजाने लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह उनकी पूजा का फल निष्फल हो जाता है.