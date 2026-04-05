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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMonthly Rashifal April 2026: अप्रैल में चमकेगा इन राशियों का भाग्य, तो कुछ को रहना होगा सावधान; पढ़ें अपनी राशि का पूरा भविष्यफल

Monthly Rashifal April 2026: अप्रैल में चमकेगा इन राशियों का भाग्य, तो कुछ को रहना होगा सावधान; पढ़ें अपनी राशि का पूरा भविष्यफल

Monthly Horoscope April 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: ग्रहों की चाल से चमकेगा इन राशियों का भाग्य, तो कुछ को रहना होगा सावधान. जानें कैसा रहेगा आपका व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य. पढ़ें पूरा भविष्यफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Apr 2026 03:15 AM (IST)
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Monthly Horoscope April 2026: अप्रैल 2026 का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस महीने शनि, मंगल और सूर्य की युतियां कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाएंगी. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, जहाँ कुछ राशियों को करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी, वहीं कुछ को स्वास्थ्य और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा.

अप्रैल 2026 के लिए सभी 12 राशियों का मासिक राशिफल 

मेष राशि (Aries) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना पारिवारिक दृष्टि से मिला-जुला रहेगा. ग्रहों की स्थिति पूरी तरह अनुकूल न होने से घर में हल्की उथल-पुथल रह सकती है. वाणी का प्रभाव कमजोर होने के कारण आपकी बातों को परिवार में अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाएगा, जिससे मन खिन्न हो सकता है. खर्चों में वृद्धि और छोटी बातों पर विवाद संभव है. हालांकि, 19 अप्रैल के बाद स्थितियों में सुधार आएगा और माहौल सकारात्मक होने लगेगा.

व्यापार तथा नौकरी: कार्यक्षेत्र में यह महीना सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. व्यापार को लेकर कुछ चुनौतियां और चिंताएं बनी रह सकती हैं. आर्थिक लाभ के लिए अपने व्यवहार और वाणी को संतुलित रखना अनिवार्य होगा. किसी भी नए निवेश से पहले विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय अनुशासन और कड़ी मेहनत का है. लापरवाही से बचें, अन्यथा अधिकारियों का दबाव बढ़ सकता है.

शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों को इस माह अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दें. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य रखें. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को 22 अप्रैल के बाद सुखद समाचार मिल सकते हैं.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी. छोटी बातों पर बहस से बचें और धैर्य का परिचय दें. लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जातक अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए अनावश्यक विवादों से दूर रहना ही श्रेयस्कर होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति इस महीने विशेष सतर्कता बरतें. ग्रहों के गोचर के कारण सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है. विशेषकर उच्च रक्तचाप (बीपी) के मरीजों को नियमित जांच करानी चाहिए. खान-पान और दिनचर्या में सुधार करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर: 8 लकी कलर: आसमानी उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना सामान्य रहेगा. ग्रहों के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे रिश्तों में तनाव महसूस होगा. हालांकि, आपकी सूझ-बूझ से स्थितियां संभल जाएंगी. गुरु का अनुकूल प्रभाव भविष्य की योजनाओं के लिए लाभकारी रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अनावश्यक विवाद से बचना ही उचित होगा.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापारियों के लिए महीने का प्रथम सप्ताह प्रगतिशील रहेगा. हालांकि, 11 अप्रैल के बाद कोई भी बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने से बचें, क्योंकि आर्थिक नुकसान की आशंका है. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा और कार्यक्षेत्र में कोई विशेष दबाव नहीं होगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को 19 अप्रैल से पहले सफलता मिल सकती है.

शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों के लिए यह माह मेहनत के अनुरूप परिणाम देने वाला होगा. बुध के अनुकूल प्रभाव से पढ़ाई में प्रगति होगी. सूर्य-बुध की युति उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए सकारात्मक रहेगी. करियर में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके परिणाम अंततः संतोषजनक रहेंगे.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है. पार्टनर के साथ पुराने मतभेद समाप्त होंगे और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी. यदि आप किसी के समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो यह समय उत्तम है. हालांकि, विवाह से संबंधित बड़े निर्णय अभी टाल देना ही बेहतर रहेगा. वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह मिश्रित रहेगा. शारीरिक थकान और जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त नींद लें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे.

लकी नंबर: 6 लकी कलर: हरा उपाय: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें.

मिथुन राशि (Gemini) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: मिथुन राशि वालों के लिए यह माह सुखद रहेगा. घर में किसी बड़ी समस्या के संकेत नहीं हैं और माहौल शांतिपूर्ण रहेगा. गुरु के शुभ प्रभाव से परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर होगा और भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. हालांकि, शनि-मंगल की युति के कारण घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खराबी आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में सतर्कता की आवश्यकता है. नए निवेश की योजना को अभी टाल दें और वर्तमान कार्यों पर ही ध्यान दें. विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को लाभ होने की संभावना है. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय सकारात्मक है; कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा और अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे.

शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना शानदार परिणाम लेकर आएगा. विशेषकर प्राथमिक स्तर के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिल सकती है. सहपाठियों के सहयोग से कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. करियर में निरंतर प्रयास और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा. नए रिश्तों की शुरुआत के प्रबल योग हैं. पार्टनर के साथ यात्रा और भ्रमण के अवसर मिलेंगे, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, हालांकि संतान की शिक्षा को लेकर व्यस्तता रह सकती है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं हैं, लेकिन खान-पान के प्रति लापरवाही न बरतें. अधिक भोजन से अपच या गैस की समस्या हो सकती है. छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

लकी नंबर: 7 लकी कलर: सफेद उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

कर्क राशि (Cancer) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक मोर्चे पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं. शनि और सूर्य के प्रभाव से घर में अशांति या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. धैर्य से काम लें और दूसरों की बातों को समझने का प्रयास करें. 14 अप्रैल के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा और 19 अप्रैल के बाद माहौल पूरी तरह शांत हो जाएगा.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार के लिए यह समय बहुत अधिक मुनाफे वाला नहीं दिख रहा है. जल्दबाजी में निवेश करने से बचें. लोहे के व्यापार से जुड़े लोगों को कुछ लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय बेहतर है; कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. 14 अप्रैल के बाद नई नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं.

शिक्षा तथा करियर: शिक्षा के क्षेत्र में मंगल का प्रभाव सकारात्मक रहेगा, विशेषकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए. करियर में प्रगति के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है; दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मर्यादा और सम्मान बनाए रखें. छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं. 19 अप्रैल के बाद प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी. वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है, जिसे समझदारी से सुलझाया जा सकता है.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मौसम जनित बीमारियों से बचकर रहें. खान-पान में शुद्धता बरतें. नियमित व्यायाम और सुबह की सैर आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.

लकी नंबर: 9 लकी कलर: संतरी उपाय: भगवान गणेश का पूजन करें और मेवे का भोग लगाएं.

सिंह राशि (Leo) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना पारिवारिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. केतु और शनि के प्रभाव से घर में तनाव और मतभेद की स्थिति बन सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों को तूल न दें. महिलाओं को घर के कामकाज के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सावधान रहना चाहिए.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में फिलहाल बड़े लाभ की उम्मीद कम है, इसलिए नए निवेश से बचें. अपने वर्तमान व्यवसाय को स्थिर रखने पर ध्यान दें. 19 अप्रैल के बाद व्यापार की गति कुछ धीमी रह सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय सामान्य है, लेकिन अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है ताकि अचानक आने वाली समस्याओं से बचा जा सके.

शिक्षा तथा करियर: शिक्षा के क्षेत्र में गुरु का शुभ प्रभाव बना रहेगा, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. उच्च शिक्षा के छात्रों को सफलता के संकेत हैं. करियर के मामले में सहकर्मियों से अधिक उम्मीद न रखें, क्योंकि अपेक्षित सहयोग मिलने में बाधा आ सकती है.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में इस माह तनाव और नाराजगी बढ़ सकती है. पार्टनर के साथ मतभेद होने की आशंका है, इसलिए संवाद खुला रखें और किसी भी प्रकार का दबाव न बनाएं. 14 अप्रैल के बाद स्थितियों में धीरे-धीरे सुधार होगा. वैवाहिक जीवन में धैर्य से काम लेना होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की संभावना है. खान-पान पर ध्यान दें, अन्यथा पाचन संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं. 14 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा.

लकी नंबर: 5 लकी कलर: पीला उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

कन्या राशि (Virgo) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: कन्या राशि वालों के लिए यह माह सामान्य रहेगा. गुरु के शुभ प्रभाव से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सम्मान और तालमेल बना रहेगा. हालांकि, शनि-मंगल की युति के कारण मानसिक अशांति महसूस हो सकती है. घर के उपकरणों के खराब होने की संभावना है, इसलिए उनका रख-रखाव ठीक से करें.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में मिला-जुला प्रभाव रहेगा. बुध का सहयोग कार्यों में संतुलन लाएगा, लेकिन ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना अनिवार्य है. नया व्यापार शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है. नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थिति स्थिर रहेगी; बस अपने कार्य पर ध्यान दें और वरिष्ठों से संबंध मधुर रखें.

शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों के लिए यह महीना कड़े अभ्यास का है. शनि की दृष्टि पढ़ाई में कुछ बाधाएं डाल सकती है, लेकिन निरंतरता सफलता दिलाएगी. उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए गुरु का सहयोग लाभकारी रहेगा. करियर में मित्रों के सहयोग से उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह समय अत्यंत सकारात्मक है. शुक्र के प्रभाव से रिश्तों में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा. यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो प्रस्ताव देने के लिए समय शुभ है. वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों के कारण जीवनसाथी को समय कम दे पाएंगे, लेकिन आपसी समझ बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से संतुलित आहार लें, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. वाहन सावधानी से चलाएं. कुल मिलाकर सेहत ठीक रहेगी, बस सावधानी आवश्यक है.

लकी नंबर: 7 लकी कलर: सफेद उपाय: भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करें.

तुला राशि (Libra) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: तुला राशि के लिए अप्रैल का महीना संतुलित रहेगा. कोई बड़ी खुशी या बहुत बड़ी समस्या के संकेत नहीं हैं. मंगल और शनि का प्रभाव परिवार में तालमेल बनाए रखने में सहायक होगा. अपने व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण रखें ताकि घर का माहौल शांत बना रहे.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में इस महीने संघर्ष अधिक रह सकता है. बुध की प्रतिकूल स्थिति के कारण जोखिम भरे निवेश से बचें. 22 अप्रैल के बाद व्यापार में गति आएगी, विशेषकर कॉस्मेटिक और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है; आपका प्रभाव बढ़ेगा और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों को एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को अधिक परिश्रम की आवश्यकता है. हालांकि, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के छात्रों के लिए समय अनुकूल है. करियर में प्रगति धीमी लेकिन स्थिर रहेगी.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में संवाद की मधुरता बनाए रखें. मंगल और सूर्य के प्रभाव से छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. 19 अप्रैल के बाद प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों में सुधार और खुशहाली आएगी.

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में यह माह बेहतर रहेगा. खान-पान, विशेषकर मीठे पदार्थों पर नियंत्रण रखें. यदि पहले से कोई बीमारी है, तो उसे गंभीरता से लें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

लकी नंबर: 2 लकी कलर: भूरा उपाय: मंगलवार को मसूर दाल का दान करें और हनुमान चालीसा पढ़ें.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह माह मिश्रित परिणाम लाएगा. वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि सुख-शांति बनी रहे. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहने से बचें. माह के अंत में घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में 11 अप्रैल तक अच्छी गति रहेगी, उसके बाद कुछ रुकावटें आ सकती हैं. 14 अप्रैल से स्थितियां पुनः पटरी पर लौट आएंगी. फिलहाल नए निवेश से बचें. नौकरीपेशा लोगों, विशेषकर सरकारी या पुलिस सेवा से जुड़े जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है.

शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों के लिए यह समय सकारात्मक है. गुरु के प्रभाव से पढ़ाई में प्रगति होगी, हालांकि नियमित मेहनत की आवश्यकता है. 14 अप्रैल के बाद करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे और आप भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. मंगल और शनि की युति से विवाद संभव है, इसलिए पार्टनर के साथ संयम बरतें. 19 अप्रैल के बाद रिश्तों में सुधार और प्रगाढ़ता आएगी. वैवाहिक जीवन में समय के साथ मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. पेट संबंधी विकार और पाचन की समस्या हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और खान-पान का ध्यान रखें. 14 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा.

लकी नंबर: 5 लकी कलर: पीला उपाय: मंदिर में दही का दान करें और सूर्य देव को कुमकुम मिश्रित जल चढ़ाएं.

धनु राशि (Sagittarius) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का माह सामान्य से बेहतर रहेगा. परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढालना आपके लिए हितकारी होगा. गुरु का सातवें भाव में होना पारिवारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा. छोटी-मोटी नाराजगी संभव है, जिसे आप अपनी सूझ-बूझ से सुलझा लेंगे.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी. नया व्यवसाय शुरू करने के योग हैं, लेकिन बड़े निवेश से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय शांत रहेगा. महिला सहकर्मियों के साथ व्यवहार संतुलित रखें और कार्य में लापरवाही न बरतें. नई नौकरी का विचार फिलहाल टाल देना ही बेहतर है.

शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों के लिए शुक्र का प्रभाव लाभकारी रहेगा, विशेषकर इंटीरियर डिजाइन, होटल मैनेजमेंट और ब्यूटीशियन कोर्स से जुड़े छात्रों को सफलता मिलेगी. करियर में 19 अप्रैल के बाद धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव और सुधार देखने को मिलेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मंगल की स्थिति के कारण कुछ दूरियां या गलतफहमियां आ सकती हैं. सकारात्मक बातचीत जारी रखें और पार्टनर के साथ समय बिताएं. 14 अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में अपेक्षित सुधार आएगा.

स्वास्थ्य: सेहत के प्रति सतर्क रहें; शनि-मंगल का प्रभाव छोटी लापरवाही को बड़ी समस्या बना सकता है. संतुलित आहार और दिनचर्या का पालन करें. 19 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य बेहतर महसूस होगा.

लकी नंबर: 3 लकी कलर: नारंगी उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें और बजरंग बाण का पाठ करें.

मकर राशि (Capricorn) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: मकर राशि के लिए अप्रैल खुशियों भरा रहेगा. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और परिवार में संतुलन बनेगा. हालांकि, शनि-मंगल की युति से घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या रसोई के सामान में खराबी आ सकती है, जिससे महिलाओं को थोड़ी परेशानी हो सकती है.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से यह माह संतोषजनक है. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और पुराने ग्राहकों से लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों का प्रभाव कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. व्यापार में परिवार का सहयोग लाभदायक सिद्ध होगा.

शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों के लिए यह समय सकारात्मक है, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही मिलेगी. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस बना रहेगा. पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा और कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है. वैवाहिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और आपसी समझ गहरी होगी.

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में कोई बड़ी चिंता नहीं है. 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे, फिर भी सावधानी के तौर पर बाहर के तले-भुने खाने से परहेज करें.

लकी नंबर: 8 लकी कलर: हरा उपाय: काली चींटियों को आटा खिलाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें.

कुंभ राशि (Aquarius) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना मिश्रित रहेगा. शनि-मंगल की युति से वरिष्ठ सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं और खर्चों में वृद्धि की संभावना है. हालांकि, 19 अप्रैल के बाद स्थितियां अनुकूल होंगी और पारिवारिक शांति बहाल होगी.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी. बुध के प्रभाव के कारण बड़े लाभ की उम्मीद कम है, लेकिन आपका अनुभव व्यवसाय को स्थिर रखेगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अनुकूल है; आप अपनी जिम्मेदारियों को समय से पहले पूरा कर पाएंगे.

शिक्षा तथा करियर: उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षकों और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय शुभ है. करियर में महीने की शुरुआत में कुछ विवाद संभव हैं, लेकिन 14 अप्रैल के बाद भाग्य का साथ मिलेगा और उन्नति के योग बनेंगे.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. राहु के प्रभाव से मन चंचल रह सकता है, जिससे लव लाइफ में तनाव संभव है. 19 अप्रैल के बाद रिश्तों में मजबूती आएगी और वैवाहिक जीवन में भी प्रसन्नता लौटेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है. बस नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं.

लकी नंबर: 6 लकी कलर: हरा उपाय: भगवान विष्णु की नियमित पूजा करें और जरूरतमंदों की मदद करें.

मीन राशि (Pisces) - अप्रैल 2026

पारिवारिक जीवन: मीन राशि के लिए यह माह सावधानी बरतने का है. पहले भाव में कई ग्रहों की युति होने से मानसिक स्थिति कमजोर रह सकती है और गुस्से के कारण निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. परिवार में कम और संतुलित बातचीत करना ही विवादों से बचने का एकमात्र उपाय है.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में 15 अप्रैल तक स्थिति अच्छी रहेगी, उसके बाद मंदी का सामना करना पड़ सकता है. बड़े निवेश की योजना फिलहाल टाल दें. नौकरी में आपका वर्चस्व बना रहेगा, हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहस से बचना आपके हित में होगा.

शिक्षा तथा करियर: शिक्षा के क्षेत्र में मिला-जुला प्रभाव रहेगा. बुध के प्रभाव से वाणी कमजोर हो सकती है, लेकिन मेहनत का फल अनुकूल मिलेगा. रिसर्च और नई नौकरी के प्रयासों में सफलता के योग हैं. 14 अप्रैल के बाद शिक्षा में विशेष उन्नति होगी.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में शुक्र के प्रभाव से प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि, दिखावे के रिश्तों से बचें और ईमानदारी रखें. 19 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों को लेकर चिंता बढ़ सकती है. विवाह की योजना अभी न बनाएं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलता रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए यह समय अनुकूल नहीं है. सिरदर्द, बुखार और चोट लगने की संभावना है. वाहन सावधानी से चलाएं और खान-पान पर विशेष ध्यान दें.

लकी नंबर: 9 लकी कलर: पीला उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल वस्तुओं का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 05 Apr 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Monthly Horoscope April Rashifal Aries To Pisces

Frequently Asked Questions

अप्रैल 2026 में कौन सी राशियाँ करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगी?

कुछ राशियाँ, जैसे मेष, करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकती हैं, खासकर 22 अप्रैल के बाद। अन्य राशियों को भी करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे।

अप्रैल 2026 में किन राशियों को स्वास्थ्य और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा?

मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अन्य राशियों को भी अपने खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

अप्रैल 2026 में प्रेम जीवन के लिए कौन सी राशियाँ अनुकूल रहेंगी?

वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा। अन्य राशियों को भी छोटी बातों पर विवाद से बचकर धैर्य रखने की सलाह दी गई है।

अप्रैल 2026 में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का राशिफल कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिला-जुला रहेगा। कुछ को अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी, जबकि कुछ को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। उच्च शिक्षा के छात्रों को भी अवसरों का लाभ मिलेगा।

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