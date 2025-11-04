हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलवृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): सहयोग और संतुलन का सप्ताह, पढ़ें राशिफल

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): सहयोग और संतुलन का सप्ताह, पढ़ें राशिफल

Vrishabh weekly tarot horoscope November 2 - 8: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 04 Nov 2025 07:13 PM (IST)
Vrishabh weekly tarot horoscope November 2 - 8: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025

1/6
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा और वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे. यदि नई नौकरी की तलाश में हैं तो कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कार्य के दौरान धैर्य बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा और वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे. यदि नई नौकरी की तलाश में हैं तो कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कार्य के दौरान धैर्य बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.
2/6
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी. कुछ नए स्रोतों से आय की संभावना है. इस सप्ताह आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे और भविष्य के लिए निवेश योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा.
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी. कुछ नए स्रोतों से आय की संभावना है. इस सप्ताह आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे और भविष्य के लिए निवेश योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा.
3/6
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में काम आएंगे. व्यापार में विस्तार या नए सौदों की शुरुआत के संकेत हैं. पुराने अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है. निर्णय सोच-समझकर लें.
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में काम आएंगे. व्यापार में विस्तार या नए सौदों की शुरुआत के संकेत हैं. पुराने अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है. निर्णय सोच-समझकर लें.
4/6
लव राशिफल (Love): प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी और रिश्ते में स्थिरता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं. पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.
लव राशिफल (Love): प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी और रिश्ते में स्थिरता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं. पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.
5/6
स्वास्थ्य राशिफल (Health): सेहत सामान्य रहेगी और पुराने रोगों में राहत मिलेगी. मानसिक रूप से भी आप पहले से अधिक संतुलित महसूस करेंगे. दिनचर्या में नियमितता बनाए रखना और पर्याप्त आराम लेना जरूरी रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health): सेहत सामान्य रहेगी और पुराने रोगों में राहत मिलेगी. मानसिक रूप से भी आप पहले से अधिक संतुलित महसूस करेंगे. दिनचर्या में नियमितता बनाए रखना और पर्याप्त आराम लेना जरूरी रहेगा.
6/6
परिवार राशिफल (Family): परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा. किसी शुभ कार्य या खरीदारी के योग बन सकते हैं. घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. परिवारजनों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
परिवार राशिफल (Family): परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा. किसी शुभ कार्य या खरीदारी के योग बन सकते हैं. घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. परिवारजनों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
Published at : 04 Nov 2025 07:13 PM (IST)
Tags :
Weekly Tarot Horoscope Tarot Weekly Horoscope Vrishabh Rasifal

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
बॉलीवुड
Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आउट, जानें कब आ सकती है सलमान खान की फिल्म
यूटिलिटी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
शिक्षा
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget