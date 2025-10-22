हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Rashifal: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 23 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 22 Oct 2025 02:00 PM (IST)
टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 23 अक्टूबर 2025

मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि सप्ताह के पहले दिन नए कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी. साथ ही भागदौड़ की स्थिति भी बनेगी. किसी संबंधी अथवा खुद की अस्वस्थता से परेशान हो सकते है. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है. आपके अंदर की छुपी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी.
वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घर गृहस्थी का वातावरण अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. ससुराल पक्ष का तनाव उपस्थित हो सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और कहीं तीर्थयात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं. मित्रों के साथ मन की शांति के साथ-साथ खुश की अहसास होगा.
मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज लव लाइफ में किसी वजह से पार्टनर से दूरी हो सकती है. इनसे संबंधित मामलों को निर्णायक मोड पर लाने की आवश्यकता नहीं है, आत्मविश्वास की कमी बनेगी. आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़ सकते हैं. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा.
कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज भाई-बहन, बंधु-बांधव से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा. नौकरी पेशा जातकों का आज ऑफिस में सहकर्मियों से कुछ परेशानी हो सकती है. माता का साथ मिलने से आपको राहत मिलेगी और कार्यों में मदद भी. बच्चों को लेकर चिंतित हो सकते हैं.
सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि सप्ताह के पहले दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर परेशानी हो सकती है, इन समस्याओं को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी. इसलिए शार्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें. सेहत का ध्यान रखें.
कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी. साथ ही व्यापारिक मामलों के लिए छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं. समाज में आपके उत्थान के लिए समय अनुकूल है.
तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज भवन या भूमि की खरीददारी के लिए समय अच्छा है. उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं इसलिए शब्दों का चयन सही करें. तनाव वाले काम से दूर रहें.
वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपकी परिस्थितियों में बदलाव शुरू होगा. ऐसा लगेगा मानों सब कुछ आपके विरूद्ध हो, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. विदेश यात्रा पर जाने का योग बन रहा है. छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानी आ सकती है.
धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि दूसरों के मामले में ज्यादा दखल देने से बचें अन्यथा मान हानि तथा अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. निजी तथा प्रफेशनल लाइफ में संतुलन बनाने की कोशिश करें. परिवार का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा.
मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घरेलू जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है. उत्तरार्ध में तनाव और बढ़ सकता है. गृहस्थ जीवन में परेशानियों का अनुभव हो सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा लेकिन ज्यादा उम्मीद भी ना लगाएं.
कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपके खर्चे कम हो होंगे, जिससे आपका मन शांति का अनुभव करेगा. लेकिन संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं लगी रहेंगे. घर में किसी मेहमान के आने से मन प्रसन्न रहेगा. मित्रों के साथ शाम के समय मौज मस्ती के मूड में रहेंगे.
मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. धन संचय के मामले में सफलता मिलेगी. सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बन रहे हैं. नए लोगों से मुलाकात होंगी, जो व्यापार के लिए फायदेमंद होगी. लव लाइफ में रिश्ते मजबूत होंगे.
Published at : 22 Oct 2025 02:00 PM (IST)
