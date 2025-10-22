वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घर गृहस्थी का वातावरण अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. ससुराल पक्ष का तनाव उपस्थित हो सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और कहीं तीर्थयात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं. मित्रों के साथ मन की शांति के साथ-साथ खुश की अहसास होगा.