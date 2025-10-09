हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Predictions 10 October 2025: मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 10 October 2025: मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 10 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. किस राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानिए सभी का हाल!

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 09 Oct 2025 05:15 PM (IST)
टैरो कार्ड भविष्यवाणियां 10 अक्टूबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तनाव के कारण हर छोटा काम कठिन महसूस होगा. अपनी कार्यक्षमता और स्वभाव की सकारात्मक बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें. वर्तमान में हर एक व्यक्ति आपको विरोध करता नजर आएगा. जो बातें खुद के लिए महत्वपूर्ण लगती हैं, उन पर टिके रहना होगा.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अपनी गलतियां को समझने के बाद भी बदलाव न करने से दिक्कतें और बढ़ेंगी. किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले उसके विचारों को ठीक से समझना जरूरी होगा. पैसों से संबंधित मदद की वजह से आपका नुकसान होने की संभावना है.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि दिन की शुरुआत में कठिन समस्या से आपका सामना हो सकता है. परिवार के विरोध के कारण अपने पक्ष को उनके सामने रखना कठिन लगेगा. जिन बातों में समझौता करना कठिन है, ऐसी बातों का स्वीकार न करें. बार-बार होने वाले एक जैसे अनुभव को बदलने के लिए अपनी आदतों में सुधार करने की कोशिश करें.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बातों के कारण आपको दुविधा हो सकती है. लिए गए निर्णय में किसी भी प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है. अनेक लोगों की आपके लिए जलन की भावना बढ़ेगी. योग्य लोगों की संगत का चुनाव करें.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पुरानी बातों को सुलझाना आपके लिए आवश्यक है. बार-बार पुरानी बातों के बारे में विचार करने से आप अपने लिए नकारात्मकता बढ़ा रहे हैं. साथ में वर्तमान की बातों पर ध्यान देते समय डर भी महसूस होता रहेगा. विचारों को सुलझाने पर ध्यान दें.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि भविष्य से संबंधित विचार करते हुए वर्तमान में बदलाव करना आपके लिए संभव होगा. यात्रा से संबंधित योजना बन सकती है. अपने बर्ताव की वजह से प्रभावशाली लोगों के मन में नकारात्मक छवि न बने, इस बात का खास ध्यान रखें. जिद से बचें.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि परिवार के साथ वक्त बिताने से सकारात्मकता रहेगी. भविष्य के बारे में गहराई से चर्चा हो सकती है, इस कारण हर व्यक्ति के विचार को समझते हुए निर्णय लेना आसान होगा. पैसों से संबंधित नाराजगी दूर होगी. योजना के अनुसार काम करते रहें.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, जीवन के उतार-चढ़ाव में संतुलन लाना जरूरी है. भावनात्मक रूप से किसी भी व्यक्ति को आपके कारण तकलीफ न हो, इस बात का ध्यान रखें. जरूरी निर्णय लेने के लिए आपको प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है. जिस प्रकार से आपका काम बदलेगा, वैसे ही अन्य लोगों में भी बदलाव आएगा.
9/12
धनु टैरो राशिफल: धनु राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि किसी एक लक्ष्य को तय करते हुए उस पर फोकस बनाए रखें. सेहत से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए प्रयत्न करें. जब तक सेहत में बदलाव नहीं आता, तब तक विचार भी नहीं बदलेंगे और आपकी नकारात्मकता बनी रहेगी.
10/12
मकर टैरो राशिफल; टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नए लोगों के साथ बढ़ते परिचय से आनंद मिल सकता है. आप अपने अपेक्षित मार्ग पर हैं या नहीं, इस बात का अवलोकन करने की आवश्यकता होगी. दूसरों के साथ बातचीत करने से प्रेरित महसूस होगा, लेकिन काम करने पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को समझने की कोशिश करें. पैसों से संबंधित रिस्क की वजह से तुरंत फायदा मिलेगा.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सीमित विचारों से बाहर निकाल कर नए काम पर ध्यान देना होगा. लोगों के साथ बदलते संबंधों को समझने में वक्त लगेगा. कठिन समय में अपेक्षित लोगों से मदद मिलेगी. इसके बाद भी अकेलेपन की भावना बनी रहेगी. अपने अनुभव का सही तरीके से इस्तेमाल करें.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, स्वभाव के उतार-चढ़ाव का असर काम पर होगा. निर्णय लेने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा, आपकी बेचैनी बढ़ेगी. पैसों के काम में संतुलन बनाए रखें. अचानक से बड़े खर्च होंगे, लेकिन आपको मदद मिलेगी.
Published at : 09 Oct 2025 05:15 PM (IST)
