Aaj Ka Rashifal: आज 27 मार्च 2026 का दिन सामान्य नहीं है. चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की आराधना, हवन, कन्या पूजन और पूर्णाहुति का दिव्य संयोग बना है. इस खास दिन चंद्रमा सुबह 09:36 तक मिथुन राशि में रहकर उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कई राशियों के मन, भाग्य, करियर, परिवार और धन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. पुनर्वसु नक्षत्र का असर इस दिन को और भी खास बना रहा है, क्योंकि यह नक्षत्र वापसी, सुधार, आशा और नई संभावनाओं का संकेत देता है.

यही वजह है कि आज कुछ राशियों को करियर में पहचान, धन में लाभ और रिश्तों में गहराई मिल सकती है, जबकि कुछ राशियों को राहु काल के दौरान विशेष सावधानी रखनी होगी. पंचांग के अनुसार आज राहु काल सुबह 10:54 से दोपहर 12:26 तक रहेगा, इसलिए इस समय निवेश, नई डील, कीमती खरीदारी या बड़ा निर्णय टालना ही बेहतर होगा. ऐसे में महानवमी की आध्यात्मिक शक्ति और चंद्रमा का गोचर मिलकर आज के दिन को बेहद निर्णायक बना रहे हैं.

जानिए मेष से मीन तक किस राशि पर मां सिद्धिदात्री की विशेष कृपा बरसेगी, किसे मिलेगा भाग्य का साथ, किसे रखना होगा अपने स्वास्थ्य, खर्च और संबंधों पर ध्यान, और क्या है आपका आज का शुभ रंग, लकी नंबर और विशेष उपाय.

मेष (Aries) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और पूर्णता की देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा सुबह 09:36 तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद आपकी राशि से चौथे भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेंगे. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चतुर्थ भाव का स्वराशि चंद्रमा आज आपको सुख, मानसिक संतोष और पारिवारिक उत्सव का आनंद देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन 'स्थायित्व' और नई योजनाओं को जमीन पर उतारने का है. चंद्रमा के चौथे भाव में गोचर करने से प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मेष राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलेंगे. यदि आप घर से कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है. धन के मामले में दिन 'उन्नतिदायक' है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन या महत्वपूर्ण निवेश करने से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) नई डील साइन करने के लिए सबसे शुभ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन परिवार और मां के साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव का है. महानवमी और हवन के अनुष्ठानों में परिवार के साथ शामिल होना आपके आपसी प्रेम को बढ़ाएगा. पार्टनर के साथ आज आप बहुत सहज और सुरक्षित महसूस करेंगे. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की मजबूत स्थिति आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से छाती में भारीपन या कफ की समस्या हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या जौ' खाकर निकलना बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Wholesome & Traditional' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Navami Puja Vibes' और कन्या पूजन की क्लिप्स शेयर कर सकते हैं जो आपकी 'Cultural Side' को हाईलाइट करेंगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Self-Reflective' बनाएगा, जिससे आप अपने करियर के लॉन्ग-टर्म गोल्स को लेकर सीरियस होंगे. आज का दिन अपने 'Work Space' को डेकोरेट करने या फैमिली के साथ मूवी नाइट प्लान करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस फिजूल की 'Internet Debate' से खुद को दूर रखें.

लकी कलर: केसरिया (Saffron) और सफेद

लकी नंबर: 9 और 2

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि का समापन और महानवमी का पावन दिन है. सभी सिद्धियों की प्राप्ति और जीवन में सफलता के लिए माता सिद्धिदात्री को तिल और आंवले का नैवेद्य अर्पित करें. महानवमी के हवन में आहुति दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और रुके हुए सभी कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे.

वृषभ (Taurus) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी राशि से तीसरे भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. तीसरे भाव का स्वराशि चंद्रमा आज आपके पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लेकर आएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट्स' का है. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग और ट्रैवल से जुड़े वृषभ राशि के जातकों को कोई बड़ी सफलता या प्रशंसा मिल सकती है. यदि आप अपनी कोई नई योजना (Business Pitch) किसी के सामने रखना चाहते हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है. धन के मामले में दिन 'लाभकारी' है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी या निवेश से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) बैंक संबंधी कार्यों और नई पार्टनरशिप के लिए सबसे शुभ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही 'कोजी' और प्यार भरा रहने वाला है. महानवमी के हवन और पूजन के बहाने रिश्तेदारों और दोस्तों का घर पर आना-जाना लगा रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. पार्टनर के साथ आज छोटी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है, जो आपके संबंधों में नई जान फूंक देगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से गर्दन या कंधों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या शक्कर' खाकर निकलना यात्रा को निर्बाध और सफल बनाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Social Butterfly & Creative' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Festive Fit' या 'Navami Celebration' की रील शेयर कर सकते हैं जो काफी 'Viral-worthy' होगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Versatile' बनाएगा, जिससे आप एक साथ कई काम (Multitasking) आसानी से निपटा लेंगे. आज का दिन अपनी हॉबी को करियर में बदलने के बारे में सोचने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस फिजूल के 'Screen Time' से बचें और मोमेंट को एंजॉय करें.

लकी कलर: सफेद (White) और गुलाबी (Pink)

लकी नंबर: 2 और 6

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि का अंतिम दिन और महानवमी का पावन संगम है. अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए माता सिद्धिदात्री को सफेद पुष्प और आंवला अर्पित करें. महानवमी के हवन के बाद छोटी कन्याओं को उपहार दें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मन की सभी मुरादें पूरी होंगी.

मिथुन (Gemini) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. धन भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपकी वाणी में 'मिठास' और संचित धन में 'बढ़ोत्तरी' लेकर आएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'आर्थिक लाभ और स्थिरता' का है. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से बैंकिंग, ज्वेलरी, खान-पान और कंसल्टेंसी से जुड़े मिथुन राशि के जातकों को कोई बड़ा ऑर्डर या फंसा हुआ धन मिल सकता है. आज आपकी 'कम्युनिकेशन स्किल्स' डील फाइनल कराने में मदद करेगी. निवेश के मामले में दिन 'उज्जवल' है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) बैंक में निवेश करने या नया बजट बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन पारिवारिक मेलजोल और 'दावतों' का है. महानवमी के हवन और कन्या पूजन के बाद परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. पार्टनर के साथ आज आप अपनी भविष्य की सेविंग्स पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे भरोसा बढ़ेगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको रिलेक्स रखेगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से दांतों में संवेदनशीलता या गले में हल्की खराश महसूस हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या थोड़े से जौ' खाकर निकलना शुभ और मंगलकारी माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Wealthy & Family-First' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Navami Feast' (अष्टमी-नवमी का प्रसाद) या घर के डेकोर की 'Aesthetic' फोटो शेयर कर सकते हैं जो काफी 'Wholesome' लगेगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Curiosity' से भरेगा, जिससे आप अपनी फैमिली हिस्ट्री या पुरानी यादों को खंगालेंगे. आज का दिन अपने 'Expenses' ट्रैक करने या कोई 'Finance App' सीखने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Impulsive Buying' से दूर रहें.

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और क्रीम

लकी नंबर: 5 और 2

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि की पूर्णाहुति और महानवमी का पावन दिन है. अपनी सुख-समृद्धि और ज्ञान में वृद्धि के लिए माता सिद्धिदात्री को नारियल, शहद और आंवला अर्पित करें. महानवमी के हवन के बाद कन्याओं को पीले वस्त्र या फल भेंट करें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और आर्थिक संकटों का नाश होगा.

कर्क (Cancer) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और सर्व सिद्धियों की स्वामिनी मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर करेंगे. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. अपनी ही राशि में स्वराशि चंद्रमा का होना आज आपको मानसिक शांति, अपार आत्मविश्वास और एक 'मैग्नेटिक पर्सनालिटी' प्रदान करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'लीडरशिप और रिकग्निशन' का है. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से कार्यस्थल पर आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा. मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग और कला के क्षेत्र से जुड़े कर्क राशि के जातकों को आज कोई बड़ी उपलब्धि या 'प्रशंसा पत्र' मिल सकता है. धन के मामले में दिन 'उज्ज्वल' है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी नई डील या बड़े खर्च से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) खुद के ब्रांड या किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही 'इमोशनल और ब्यूटीफुल' रहने वाला है. महानवमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन और हवन के दौरान आप केंद्र बिंदु रहेंगे. पार्टनर के साथ आज आपसी समझ और प्रेम चरम पर होगा, आप साथ मिलकर किसी सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको तरोताजा रखेगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण फेफड़ों में हल्की संवेदनशीलता या एलर्जी के प्रति सतर्क रहें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या शक्कर' का सेवन करना यात्रा को सुखद और सफल बनाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Main Character & Radiant' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Traditional Glow' या 'Navami Rituals' की रील शेयर कर सकते हैं जो 'Authentic & Aesthetic' वाइब देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Empathetic' बनाएगा, जिससे आप दूसरों की मदद के लिए आगे आएंगे. आज का दिन अपनी 'Self-Care Routine' और 'Mental Wellness' पर फोकस करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Mood Swings' को कंट्रोल में रखें.

लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और पीला

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि की पूर्णाहुति और महानवमी का पावन संगम है. अपनी सभी सिद्धियों और मानसिक शांति के लिए माता सिद्धिदात्री को सफेद बर्फी, आंवला और लाल पुष्प अर्पित करें. महानवमी के हवन में आहुति दें और छोटी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी और भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा.

सिंह (Leo) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और मोक्ष प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी राशि से बारहवें भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. बारहवें भाव का स्वराशि चंद्रमा आज आपको आध्यात्मिक शांति, दान-पुण्य के अवसर और विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'रणनीति और भविष्य की योजना' का है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, एमएनसी (MNCs) और अस्पताल/चैरिटी से जुड़े सिंह राशि के जातकों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट या सफलता मिल सकती है. यदि आप विदेश से संबंधित किसी काम में फंसे थे, तो आज रास्ता साफ होगा. धन के मामले में दिन 'खर्चों भरा' हो सकता है, लेकिन यह खर्च मांगलिक कार्यों या दान-पुण्य पर होगा. पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम या नए निवेश से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) चैरिटी करने या भविष्य के लिए फंड्स की प्लानिंग करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा 'शांत और अंतर्मुखी' रहने का है. महानवमी के हवन और कन्या पूजन के बाद आप मानसिक सुकून की तलाश में एकांत पसंद कर सकते हैं. पार्टनर के साथ आज आप अपनी भविष्य की सुरक्षा पर गहरी चर्चा कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'मेडिटेशन' और योग की सलाह देती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या थोड़े से जौ' खाकर निकलना यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Zen & Healing' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Spiritual Journey' या हवन की शांत तस्वीरों के साथ 'Deep Thoughts' शेयर कर सकते हैं जो 'Main Character Energy' को शांत रूप में पेश करेगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Soul-Searching' की ओर ले जाएगा. आज का दिन अपने बेडरूम को 'Relaxing' वाइब देने या 'Journaling' के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Impulsive Shopping' (बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग) से बचें.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और क्रीम

लकी नंबर: 1 और 9

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि की पूर्णाहुति और महानवमी का पावन संगम है. अपने मान-सम्मान में वृद्धि और मानसिक शांति के लिए माता सिद्धिदात्री को शहद, नारियल और आंवला अर्पित करें. महानवमी के हवन में आहुति दें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी.

कन्या (Virgo) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और मोक्ष प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. लाभ भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपकी आय के नए मार्ग खोलेगा और आपकी पुरानी इच्छाओं की पूर्ति करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम' और 'सक्सेस' का है. चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से आईटी, एजुकेशन, और फ्रीलांसिंग से जुड़े कन्या राशि के जातकों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट या इंसेंटिव मिल सकता है. आपकी नेटवर्किंग आज आपको शानदार परिणाम देगी. धन के मामले में दिन 'अत्यधिक लाभकारी' है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी नए व्यापारिक समझौते या बड़े निवेश से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) स्टॉक मार्केट में निवेश या किसी बड़े क्लाइंट से डील फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन सामाजिक मेलजोल और दोस्तों के साथ खुशियां बांटने का है. महानवमी के हवन और कन्या पूजन के दौरान घर में उत्सव का माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ आज आप अपने फ्यूचर गोल्स शेयर करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और बढ़ेगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको बहुत एक्टिव रखेगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या थोड़े से जौ' खाकर निकलना यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Socially Successful & Vibrant' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Community Work' या महानवमी के सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कर सकते हैं जो काफी 'Trending' रहेंगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Creative Solutions' ढूंढने में मदद करेगा. आज का दिन अपने 'LinkedIn' प्रोफाइल को अपडेट करने या किसी 'Professional Network' से जुड़ने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Overthinking' (ज्यादा सोचना) को आज के दिन स्किप करें.

लकी कलर: पन्ना हरा (Emerald Green) और क्रीम

लकी नंबर: 5 और 2

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि की पूर्णाहुति और महानवमी का पावन दिन है. अपनी बुद्धि को प्रखर करने और करियर की रुकावटों को दूर करने के लिए माता सिद्धिदात्री को शहद, नारियल और आंवला अर्पित करें. महानवमी के हवन के बाद 9 कन्याओं को हरे रंग की कोई वस्तु या फल भेंट करें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और सुख-सौभाग्य में वृद्धि होगी.

तुला (Libra) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और समस्त सिद्धियों की दात्री मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी राशि से दसवें भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. कर्म भाव का स्वराशि चंद्रमा आज आपके पेशेवर जीवन में 'नाम, दाम और सम्मान' की त्रिवेणी लेकर आएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'हाई-प्रोफाइल' उपलब्धियों का है. चंद्रमा के दसवें भाव में होने से मैनेजमेंट, सरकारी नौकरियों और राजनीति से जुड़े तुला राशि के जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन का संकेत मिल सकता है. आपके काम की चर्चा आज दूर-दूर तक होगी. धन के मामले में दिन 'सुदृढ़' है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी नई व्यावसायिक डील या बड़े खर्चे से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) नई नौकरी ज्वॉइन करने या किसी बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है. महानवमी के हवन और कन्या पूजन के आयोजन में आप अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेंगे. पार्टनर के साथ आज आप अपनी प्रोफेशनल सक्सेस सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिससे संबंधों में नया जोश आएगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक रूप से मजबूत रखेगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण घुटनों या जोड़ों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या शक्कर' खाकर निकलना शुभ और सफल माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Boss Energy & Classy' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Success Story' या महानवमी के ट्रेडिशनल गेटअप की रील शेयर कर सकते हैं जो 'Professional yet Cultured' वाइब देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Versatile' बनाएगा, जिससे आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच परफेक्ट बैलेंस बना लेंगे. आज का दिन अपने 'Future Vision' को ड्राफ्ट करने या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Over-working' (काम के बोझ) से खुद को थकाएं नहीं.

लकी कलर: सफेद (White) और रॉयल ब्लू

लकी नंबर: 6 और 2

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि की पूर्णाहुति और महानवमी का पावन संगम है. अपने व्यापार में उन्नति और दांपत्य सुख के लिए माता सिद्धिदात्री को सफेद बर्फी, शहद और आंवला अर्पित करें. महानवमी के हवन के बाद 9 कन्याओं को श्रृंगार सामग्री या सफेद वस्त्र भेंट करें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और सर्व सिद्धियों की अधिष्ठात्री मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी राशि से नौवें भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. भाग्य भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपके लिए 'किस्मत के बंद ताले' खोलने वाला और लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ दिलाने वाला रहेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'एक्सपेंशन और ग्रोथ' का है. चंद्रमा के नौवें भाव में होने से उच्च शिक्षा, रिसर्च, कानूनी सलाह और विदेशी व्यापार से जुड़े वृश्चिक राशि के जातकों को कोई बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है. आज भाग्य आपके साथ है, इसलिए पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो सकते हैं. धन के मामले में दिन 'अत्यंत शुभ' है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी लंबी दूरी की यात्रा की टिकट बुक करने या बड़े निवेश से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) धार्मिक अनुष्ठान शुरू करने या नया गुरु बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लेने का है. महानवमी के हवन और कन्या पूजन के दौरान घर में बहुत ही पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. पार्टनर के साथ आज आपका आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ेगा और आप साथ मिलकर किसी तीर्थ स्थान या मंदिर जाने की योजना बना सकते हैं. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक ताजगी देगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण जांघों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या थोड़े से जौ' खाकर निकलना यात्रा को निर्बाध बनाता है.

धनु (Sagittarius) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और सभी सिद्धियों की स्वामिनी मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी राशि से आठवें भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. अष्टम भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु (आपकी राशि के स्वामी) का प्रभाव आज आपकी 'गुप्त शक्तियों' और 'अतीन्द्रिय ज्ञान' को जागृत करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'गहन शोध (Research) और आकस्मिक लाभ' का है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से गुप्त विद्याओं, माइनिंग, इंश्योरेंस और टैक्स से जुड़े धनु राशि के जातकों को कोई अप्रत्याशित वित्तीय लाभ मिल सकता है. आज पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति के योग हैं. निवेश के मामले में दिन 'सावधानी' का है, विशेषकर राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी जोखिम भरे सौदे या नए निवेश से पूरी तरह बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) पेंडिंग सरकारी कामों को निपटाने के लिए सबसे शुभ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन भावनाओं की गहराई को समझने और 'ट्रांसफॉर्मेशन' का है. महानवमी के हवन और कन्या पूजन के दौरान घर में एक आध्यात्मिक शांति रहेगी. पार्टनर के साथ आज आप अपनी किसी पुरानी उलझन को साझा कर सकते हैं, जिससे रिश्ता और पारदर्शी होगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति के कारण आज पाचन तंत्र और जल से संबंधित विकारों के प्रति सावधान रहें. पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'सात्विक आहार' लेने की सलाह देती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या थोड़े से जौ' खाकर निकलना सुरक्षित और सफल माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Mystic & Deep' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Hidden Talents' या महानवमी की 'Behind the Scenes' पूजा की क्लिप्स शेयर कर सकते हैं जो आपकी 'Mystery' को बढ़ाएगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Curiosity' से भरेगा, जिससे आप किसी जटिल समस्या का हल ढूंढ लेंगे. आज का दिन अपनी 'Digital Privacy' को चेक करने या किसी 'Mystery/Thriller' को एन्जॉय करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Overthinking' (ज्यादा सोचने) के जाल में न उलझें.

लकी कलर: पीला (Yellow) और सफेद

लकी नंबर: 3 और 2

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि की पूर्णाहुति और महानवमी का पावन संगम है. अपने जीवन के संकटों को दूर करने और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सिद्धिदात्री को शहद, आंवला और काले तिल अर्पित करें. महानवमी के हवन के बाद छोटी कन्याओं को चंदन का इत्र या साबुन भेंट करें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और अज्ञात भयों का नाश होगा.

मकर (Capricorn) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और समस्त सिद्धियों की स्वामिनी मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी राशि से सातवें भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. सप्तम भाव का स्वराशि चंद्रमा आज आपके वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज में 'अमृत' जैसी मिठास और सफलता लेकर आएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'कोलैबोरेशन और मार्केट विजिबिलिटी' का है. चंद्रमा के सातवें भाव में होने से रिटेल, पार्टनरशिप बिजनेस, और पब्लिक रिलेशन से जुड़े मकर राशि के जातकों को कोई बड़ा क्लाइंट या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. आज आपकी प्रोफेशनल प्रतिष्ठा में भारी उछाल आएगा. धन के मामले में दिन 'बैलेंस्ड और ग्रोथ' वाला है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी नए बिजनेस एग्रीमेंट या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) नई साझेदारी शुरू करने या जॉइंट इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन प्यार और 'पार्टनर के साथ तालमेल' का है. महानवमी के हवन और कन्या पूजन के आयोजन में जीवनसाथी का सहयोग आपको भावुक कर देगा. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज कोई ठोस रिश्ता आने की संभावना है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक ताजगी देगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण कमर या जोड़ों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या शक्कर' खाकर निकलना यात्रा को सफल और सुखद बनाता है.

कुंभ (Aquarius) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी राशि से छठे भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. छठे भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपको 'शत्रुहंता' बनाएगा और लंबे समय से चल रहे कानूनी या स्वास्थ्य संबंधी विवादों में राहत दिलाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'विजय और अनुशासन' का है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से बैंकिंग, वकालत, चिकित्सा और सरकारी सेवा से जुड़े कुंभ राशि के जातकों को कोई बड़ी सफलता या अटकी हुई पदोन्नति मिल सकती है. सहकर्मी आपकी कार्यकुशलता के कायल रहेंगे. धन के मामले में दिन 'बैलेंस' वाला है; पुराने किसी कर्ज (Debt) को चुकाने में आज सफलता मिल सकती है. पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) किसी प्रतियोगिता की तैयारी या पेंडिंग फाइलों को निपटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन सेवा और 'बड़ों के आशीर्वाद' का है. महानवमी के हवन और कन्या पूजन के दौरान ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. पार्टनर के साथ आज छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है, लेकिन शाम तक सब सामान्य हो जाएगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति के कारण आज पाचन (Digestion) थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'सात्विक भोजन' और पर्याप्त पानी पीने की सलाह देती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या शक्कर' खाकर निकलना यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Goal-Oriented & Grinding' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Daily Hustle' या महानवमी की 'Behind the Scenes' तैयारी की क्लिप शेयर कर सकते हैं जो 'Productive' वाइब देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Practical' बनाएगा, जिससे आप अपनी 'To-Do List' को आज पूरी तरह टिक करने में सफल रहेंगे. आज का दिन अपने 'Inbox' को क्लीन करने या किसी 'Self-Improvement' वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Burnout' (थकान) से बचें.

लकी कलर: हल्का नीला (Cyan) और पीला

लकी नंबर: 8 और 3

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि की पूर्णाहुति और महानवमी का पावन संगम है. अपने विरोधियों को शांत करने और सुख-समृद्धि के लिए माता सिद्धिदात्री को सफेद बर्फी, शहद और आंवला अर्पित करें. महानवमी के हवन के बाद 9 कन्याओं को चंदन का तिलक लगाकर उन्हें दक्षिणा और फल दें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी तर्कशक्ति बढ़ेगी और जीवन में आ रही गुप्त बाधाएं दूर होंगी.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Aesthetic & Collaborative' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Festive Fit' या पार्टनर के साथ 'Couple Goals' वाली रील शेयर कर सकते हैं जो काफी 'Viral' हो सकती है. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Diplomatic' बनाएगा, जिससे आप किसी पुराने झगड़े को भी सुलझा लेंगे. आज का दिन अपनी 'Personal Branding' पर काम करने या किसी सोशल इवेंट को होस्ट करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस फिजूल के 'Comparison' (तुलना) से बचें.

लकी कलर: रॉयल ब्लू (Royal Blue) और सफेद

लकी नंबर: 8 और 2

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि की पूर्णाहुति और महानवमी का पावन संगम है. अपने वैवाहिक सुख और व्यापारिक उन्नति के लिए माता सिद्धिदात्री को सफेद बर्फी, शहद और आंवला अर्पित करें. महानवमी के हवन के बाद 9 कन्याओं को श्रृंगार सामग्री या सफेद वस्त्र भेंट करें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और घर में सुख-शांति का वास होगा.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Manifesting & Wise' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Spiritual Aesthetic' या महानवमी की पूजा की रील शेयर कर सकते हैं जो 'Soulful' वाइब देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Philosophical' बनाएगा, जिससे आप अपनी लाइफ की बड़ी पिक्चर (Big Picture) देख पाएंगे. आज का दिन अपने 'Goal Journal' को अपडेट करने या किसी 'Self-Growth' पॉडकास्ट को सुनने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Self-Doubt' के जाल में न फंसें.

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और पीला

लकी नंबर: 9 और 2

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि की पूर्णाहुति और महानवमी का पावन संगम है. अपने भाग्य को प्रबल करने और अटके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए माता सिद्धिदात्री को लाल पुष्प, शहद और आंवला अर्पित करें. महानवमी के हवन के बाद कन्याओं को लाल रंग की चुनरी और फल भेंट करें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और सुख-समृद्धि के नए मार्ग खुलेंगे.

मीन (Pisces) - 27 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी तिथि है और पूर्णता व मोक्ष की अधिष्ठात्री मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा सुबह 09:36 के बाद आपकी राशि से पांचवें भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. पंचम भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु (आपकी राशि के स्वामी) का दुर्लभ संयोग आज आपकी 'क्रिएटिविटी' और 'इंट्यूशन' को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'इंटेलिजेंस और बड़े आइडियाज' का है. चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से शिक्षा, कला, शेयर मार्केट, और डिजाइनिंग से जुड़े मीन राशि के जातकों को कोई बड़ा 'ब्रेकथ्रू' या वित्तीय लाभ मिल सकता है. आपकी योजनाएं आज अधिकारियों द्वारा सराही जाएंगी. धन के मामले में दिन 'अत्यधिक शुभ' है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 10:54 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी सट्टा या जोखिम भरे निवेश से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) नया प्रोजेक्ट शुरू करने या गोल्ड में निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन प्यार और 'इमोशनल फुलफिलमेंट' से भरा रहने वाला है. महानवमी के हवन और कन्या पूजन के दौरान संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज कोई दिलचस्प मुलाकात संभव है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक शांति देगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण कंधों या पीठ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से पहले 'दही या थोड़े से जौ' खाकर निकलना शुभ और सफल माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Creative & Main Character Energy' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी कोई 'Aesthetic Art' या महानवमी की 'Traditional Reel' शेयर कर सकते हैं जो 'Soulful' वाइब देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Curious & Versatile' बनाएगा, जिससे आप नई हॉबी ट्राई करने के लिए उत्साहित रहेंगे. आज का दिन अपनी 'Dating Life' को एक्सप्लोर करने या किसी नए 'Creative Tool' को सीखने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Day-dreaming' (ख्याली पुलाव) में समय बर्बाद न करें.

लकी कलर: हल्का पीला (Lemon Yellow) और सफेद

लकी नंबर: 3 और 1

विशेष उपाय (महानवमी - मां सिद्धिदात्री):

आज नवरात्रि की पूर्णाहुति और महानवमी का पावन संगम है. अपनी बुद्धि और भाग्य को मजबूत करने के लिए माता सिद्धिदात्री को शहद, नारियल और आंवला अर्पित करें. महानवमी के हवन में आहुति दें और 9 कन्याओं को पीले फल और दक्षिणा भेंट करें. 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी.

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