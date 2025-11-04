हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGuru Nanak Jayanti 2025: भारत के प्रमुख गुरुद्वारे जहां बड़े स्तर पर मनाया जाता है गुरु पर्व

Guru Nanak Jayanti 2025: भारत के प्रमुख गुरुद्वारे जहां बड़े स्तर पर मनाया जाता है गुरु पर्व

Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जंयती सिख धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन देशभर के गुरुदवारों में धूमधाम के साथ यह पर्व मनाया जाता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 04 Nov 2025 06:46 AM (IST)
Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जंयती सिख धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन देशभर के गुरुदवारों में धूमधाम के साथ यह पर्व मनाया जाता है.

भारत के प्रसिद्ध गुरुद्वारे

गुरुनानक जयंती पर देशभर के गुरुद्वारों में इस दिन की रौनक देखते ही बनती है. जगह-जगह कीर्तन, कीर्तन दरबार, सेवा और लंगर का आयोजन होता है. आइए जानते हैं भारत के ऐसे प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में जहां गुरु पर्व सबसे भव्य स्तर पर मनाया जाता है.
गुरुनानक जयंती पर देशभर के गुरुद्वारों में इस दिन की रौनक देखते ही बनती है. जगह-जगह कीर्तन, कीर्तन दरबार, सेवा और लंगर का आयोजन होता है. आइए जानते हैं भारत के ऐसे प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में जहां गुरु पर्व सबसे भव्य स्तर पर मनाया जाता है.
गुरुद्वारा हजूर साहिब, नांदेड़ – महाराष्ट मे स्थित यह गुरुद्वारा उस स्थान पर है, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने देह त्याग की थी. गुरु पर्व पर यहां अखंड पाठ, शोभा यात्रा और कीर्तन दरबार आयोजित किए जाते हैं. परिसर को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है.
गुरुद्वारा हजूर साहिब, नांदेड़ – महाराष्ट मे स्थित यह गुरुद्वारा उस स्थान पर है, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने देह त्याग की थी. गुरु पर्व पर यहां अखंड पाठ, शोभा यात्रा और कीर्तन दरबार आयोजित किए जाते हैं. परिसर को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है.
गुरुद्वारा बंगला साहिब, दिल्ली- राजधानी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब को गुरु पर्व पर अद्भुत रूप से सजाया जाता है. यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. गुरुबाणी का अखंड पाठ, लंगर और सेवा का आयोजन पूरे दिन चलता रहता है. दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सबसे प्रमुख केंद्र होता है. बता दें कि, सन 1664 में गुरु हरकृष्ण देव के सम्मान में इस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था.
गुरुद्वारा बंगला साहिब, दिल्ली- राजधानी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब को गुरु पर्व पर अद्भुत रूप से सजाया जाता है. यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. गुरुबाणी का अखंड पाठ, लंगर और सेवा का आयोजन पूरे दिन चलता रहता है. दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सबसे प्रमुख केंद्र होता है. बता दें कि, सन 1664 में गुरु हरकृष्ण देव के सम्मान में इस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था.
गुरुदवारा हरमंदि‍र जी, पटना- पंजाब का गुरुद्वारा सिखों के पांच पवित्र तख्तों में से एक है. इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था. गुरुनानक जयंती के मौके पर यहां भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.
गुरुदवारा हरमंदि‍र जी, पटना- पंजाब का गुरुद्वारा सिखों के पांच पवित्र तख्तों में से एक है. इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था. गुरुनानक जयंती के मौके पर यहां भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.
तख्त श्री दमदमा साहिब, पंजाब- यह गुरुद्वारा भी सिखों के पांच तख्तों में एक है. यहा दसवें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1705 में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पूरा किया था. इस गुरुद्वारे में भी गुरु पर्व पर भव्य आयोजन होता है.
तख्त श्री दमदमा साहिब, पंजाब- यह गुरुद्वारा भी सिखों के पांच तख्तों में एक है. यहा दसवें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1705 में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पूरा किया था. इस गुरुद्वारे में भी गुरु पर्व पर भव्य आयोजन होता है.
Published at : 04 Nov 2025 06:46 AM (IST)
Embed widget