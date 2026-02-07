एक्सप्लोरर
Rose Day 2026: प्रेम, भक्ति और अकीदत से जुड़ा है गुलाब, देवता से लेकर दरगाह तक...
Rose Day 2026: वैलेटाइन वीक यानी प्यार का सप्ताह, जिसके पहले दिन को रोज डे के रूप में मनाया जाता है. गुलाब को सिर्फ प्रेम ही नहीं आस्था और अकीदत से भी जोड़ा जाता है, इसलिए भी इसका खास महत्व है.
रोज डे 2026
1/6
2/6
Published at : 07 Feb 2026 04:40 AM (IST)
Tags :Valentine Week Rose Day Rose Day 2026
ऐस्ट्रो
7 Photos
Numerology: इन डेट ऑफ बर्थ पर जन्में लोगों का जीवन में मात दे पाना हैं मुश्किल, जानें इनकी खूबियां!
ऐस्ट्रो
5 Photos
Chiranjeevi के घर आया वारिस, Ram Charan के बच्चों की कुंडली क्या कहती है? देखें फोटो
ऐस्ट्रो
6 Photos
कुंभ राशि में आज शुक्र, बुध और राहु ग्रह का जमावड़ा, त्रिग्रही योग से 4 राशियों को तगड़ा लाभ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
PAK में जिस मस्जिद के सामने हुआ धमाका, वहां से 1 KM दूर शियाओं के खिलाफ हो रहे थे भड़काऊ भाषण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
Advertisement
ऐस्ट्रो
7 Photos
Numerology: इन डेट ऑफ बर्थ पर जन्में लोगों का जीवन में मात दे पाना हैं मुश्किल, जानें इनकी खूबियां!
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion