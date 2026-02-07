हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rose Day 2026: प्रेम, भक्ति और अकीदत से जुड़ा है गुलाब, देवता से लेकर दरगाह तक...

Rose Day 2026: प्रेम, भक्ति और अकीदत से जुड़ा है गुलाब, देवता से लेकर दरगाह तक...

Rose Day 2026: वैलेटाइन वीक यानी प्यार का सप्ताह, जिसके पहले दिन को रोज डे के रूप में मनाया जाता है. गुलाब को सिर्फ प्रेम ही नहीं आस्था और अकीदत से भी जोड़ा जाता है, इसलिए भी इसका खास महत्व है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 07 Feb 2026 04:40 AM (IST)
Rose Day 2026: वैलेटाइन वीक यानी प्यार का सप्ताह, जिसके पहले दिन को रोज डे के रूप में मनाया जाता है. गुलाब को सिर्फ प्रेम ही नहीं आस्था और अकीदत से भी जोड़ा जाता है, इसलिए भी इसका खास महत्व है.

रोज डे 2026

1/6
7 फऱवरी को दुनियाभर में रोज डे के रूप में मनाया जाता है. इस दिन से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत मानी जाती है. आज के दिन प्रेमी जोड़े, पति-पत्नी, दोस्त एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं. अलग-अलग रंगों के गुलाब को प्रेम, दोस्ती, साहस, सौंदर्य और पवित्रता आदि का प्रतीक माना जाता है.
7 फऱवरी को दुनियाभर में रोज डे के रूप में मनाया जाता है. इस दिन से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत मानी जाती है. आज के दिन प्रेमी जोड़े, पति-पत्नी, दोस्त एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं. अलग-अलग रंगों के गुलाब को प्रेम, दोस्ती, साहस, सौंदर्य और पवित्रता आदि का प्रतीक माना जाता है.
2/6
फूलों का राजा गुलाब जो अपनी मनमोहक सुंदरता, सुगंध, रंग और गहरे अर्थों के लिए प्रसिद्ध है. प्रेम, सौदर्य के साथ ही गुलाब आस्था और अकीदत से भी जुड़ा है. प्यार का इजहार करना हो, दरगाह में मन्नत पूरी करनी हो या पूजा-पाठ गुलाब का अपना खास महत्व है.
फूलों का राजा गुलाब जो अपनी मनमोहक सुंदरता, सुगंध, रंग और गहरे अर्थों के लिए प्रसिद्ध है. प्रेम, सौदर्य के साथ ही गुलाब आस्था और अकीदत से भी जुड़ा है. प्यार का इजहार करना हो, दरगाह में मन्नत पूरी करनी हो या पूजा-पाठ गुलाब का अपना खास महत्व है.
Published at : 07 Feb 2026 04:40 AM (IST)
