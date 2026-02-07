7 फऱवरी को दुनियाभर में रोज डे के रूप में मनाया जाता है. इस दिन से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत मानी जाती है. आज के दिन प्रेमी जोड़े, पति-पत्नी, दोस्त एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं. अलग-अलग रंगों के गुलाब को प्रेम, दोस्ती, साहस, सौंदर्य और पवित्रता आदि का प्रतीक माना जाता है.