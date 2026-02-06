हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोTrigrahi Yog 2026: कुंभ राशि में आज शुक्र, बुध और राहु ग्रह का जमावड़ा, त्रिग्रही योग से 4 राशियों को तगड़ा लाभ

Trigrahi Yog 2026: कुंभ राशि में आज शुक्र, बुध और राहु ग्रह का जमावड़ा, त्रिग्रही योग से 4 राशियों को तगड़ा लाभ

Trigrahi Yog 2026: 6 फरवरी को आज कुंभ राशि में शुक्र आएंगे, जहां बुध और राहु पहले से ही है. ऐसे में कुंभ राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ है. यह योग मेष, वृषभ और तुला जैसी राशियों लिए शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 06 Feb 2026 04:40 AM (IST)
Trigrahi Yog 2026: 6 फरवरी को आज कुंभ राशि में शुक्र आएंगे, जहां बुध और राहु पहले से ही है. ऐसे में कुंभ राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ है. यह योग मेष, वृषभ और तुला जैसी राशियों लिए शुभ रहेगा.

त्रिग्रही योग 2026

1/6
शुक्र ग्रह आज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. बुध और राहु पहले से ही इस राशि में है. ऐसे में 6 फरवरी को त्रिग्रही योग का निर्माण होगा.
शुक्र ग्रह आज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. बुध और राहु पहले से ही इस राशि में है. ऐसे में 6 फरवरी को त्रिग्रही योग का निर्माण होगा.
2/6
शुक्र, बुध और राहु की युति से त्रिग्रही योग बना है. इस योग में बुध और शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह हैं. शुभ ग्रहों की युति के साथ राहु भी कई राशियों के लिए लाभकारी साबित होंगे, जिससे इन राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.
शुक्र, बुध और राहु की युति से त्रिग्रही योग बना है. इस योग में बुध और शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह हैं. शुभ ग्रहों की युति के साथ राहु भी कई राशियों के लिए लाभकारी साबित होंगे, जिससे इन राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.
Published at : 06 Feb 2026 04:40 AM (IST)
Rashifal 2026 Astrology 2026 Shukra Gochar 2026 Transit 2026 Trigrahi Yog 2026

