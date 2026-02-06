शुक्र, बुध और राहु की युति से त्रिग्रही योग बना है. इस योग में बुध और शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह हैं. शुभ ग्रहों की युति के साथ राहु भी कई राशियों के लिए लाभकारी साबित होंगे, जिससे इन राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.