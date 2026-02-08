हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में नेपाल का दमदार प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े डेल स्टेन, टीम में आने का दिया ऑफर!

Dale Steyn: दक्षिण अफ्रीका ने नेपाल क्रिकेट टीम को बड़ा ऑफर दिया. स्टेन ने कहा कि वह नेपाल क्रिकेट को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Feb 2026 10:31 PM (IST)
Dale Steyn Offer To Nepal Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) का पांचवां मुकाबला रविवार (08 फरवरी) को नेपाल और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में इंग्लैंड ने 04 रन से जीत अपने खाते में डाली. हालांकि रन चेज में नेपाल ने फैंस की सांसें रोक दी थी. एक वक्त पर ऐसा लगने लगा था कि नेपाल मुकाबला जीतकर टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर कर देगा. नेपाल मुकाबला तो नहीं जीत सका, लेकिन टीम का प्रदर्शन देखकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने नेपाल को बड़ा ऑफर जरूर दे दिया. 

स्टेन ने मानिए खुद को नेपाल टीम का हिस्सा बनाने का ऑफर रख दिया. दरअसल, नेपाल के दमदार प्रदर्शन से खुश होकर स्टेन ने कहा कि अगर टीम को कभी भी उनकी जरूरत पड़े, तो वह उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं. 

स्टेन का रिएक्शन वायरल 

स्टेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "नेपाल, मैं आपको अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हूं, अगर आपको कभी जरूरत पड़े." साफ शब्दों में समझें तो स्टेन ने कहा कि वह नेपाल को कोच के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. स्टेन की यह बात नेपाल के लिए बड़ा बूस्ट होगी. 

नेपाल क्रिकेट ने दिया रिएक्शन

बताते चलें कि स्टेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. अक्सर उनके रिएक्शन वायरल होते हैं. फैंस स्टेन की बात को सुनना और देखना पसंद करते हैं. गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल क्रिकेट ने स्टेन के ट्वीट को रीट्वीट करके अपना रिएक्शन दर्ज करवाया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कभी नेपाल कभी स्टेन की सर्विस लेता है या नहीं. 

मुकाबले का हाल 

बात करें मुकाबले की, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 187/7 रन बनाए थे. रन चेज करते हुए नेपाल जवाब में 180 रन तक पहुंच गया था. हालांकि टीम को जीत नहीं मिल सकी, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से क्रिकेट फैंस का दिल जरूर जीत लिया. 

Published at : 08 Feb 2026 10:28 PM (IST)
Dale Steyn Nepal Cricket Team T20 World Cup 2026
