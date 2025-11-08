न्यूयॉर्क के क्वींस से असेंबलीमैन 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने इतिहास रचते हुए न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बनकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. लेकिन उनकी जीत के तुरंत बाद ही राजनीति में हलचल मच गई. डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और रिपब्लिकन नेता एलिस स्टेफेनिक ने 2026 में होने वाले न्यूयॉर्क गवर्नर चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी और कई राजनीतिक विशेषज्ञ इसे ममदानी को पद से हटाने की तैयारी के रूप में देख रहे हैं.

स्टेफेनिक ने मेयर ममदानी पर लगाया ये आरोप

स्टेफेनिक ने ममदानी की जीत के बाद बेहद आक्रामक बयान दिए. उन्होंने न्यूयॉर्क को 'अमेरिका का सबसे महंगा राज्य' कहा और मौजूदा गवर्नर कैथी होकुल को 'अमेरिका की सबसे खराब गवर्नर' बताया. ममदानी पर निशाना साधते हुए उन्होंने उन्हें 'एंटीसेमाइट, जिहादी और कम्युनिस्ट' तक कह दिया. गौरतलब है कि होकुल ने चुनाव में ममदानी का समर्थन किया था, जबकि उनके मुकाबले पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उतरे थे.

अगर स्टेफेनिक जीतीं तो क्या होगा?

न्यूयॉर्क राज्य के संविधान में एक दुर्लभ लेकिन शक्तिशाली प्रावधान है, जिसके तहत गवर्नर किसी भी मेयर को पद से हटा सकती हैं. अगर 2026 में स्टेफेनिक जीत गईं, तो वे इस अधिकार का इस्तेमाल कर ममदानी को हटाने की कोशिश कर सकती हैं.

न्यूयॉर्क सिटी चार्टर के अनुसार, गवर्नर मेयर पर आरोप लगाकर उन्हें नोटिस भेज सकती हैं. मेयर को अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाएगा. जांच के दौरान गवर्नर उन्हें 30 दिनों के लिए निलंबित भी कर सकती हैं. मेयर को हटाए जाने की स्थिति में शहर को 90 दिनों के भीतर विशेष चुनाव कराना पड़ सकता है. अंतिम बार यह शक्ति 1932 में इस्तेमाल हुई थी, जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने मैनहट्टन शेरिफ को हटाया था.

न्यायालय भी गवर्नर के फैसले को नहीं रोक सकता

राज्य के कानून के अनुसार, गवर्नर का ऐसा फैसला अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. हाल ही में पोलिटिको ने रिपोर्ट किया था कि जरूरत पड़ने पर गवर्नर होकुल भी न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स को इसी अधिकार से हटा सकती थीं.

स्टेफेनिक बनाम होकुल: सर्वे में कांटे की टक्कर

मैनहट्टन इंस्टीट्यूट के सर्वे में स्टेफेनिक को 43% और होकुल को 42% समर्थन मिला, लेकिन कुछ अन्य पोल्स में होकुल आगे दिखीं. यानी मुकाबला बेहद नजदीकी होने वाला है. स्टेफेनिक हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं और 2014 में 30 साल की उम्र में अमेरिका की सबसे युवा सांसदों में शामिल थीं. शुरुआत में वे एक मध्यमार्गी रिपब्लिकन थीं, लेकिन बाद में वे डोनाल्ड ट्रंप की प्रमुख सहयोगी बन गईं और तेज-तर्रार ‘MAGA’ नेता के रूप में अपनी नई पहचान बनाई. उन्होंने कहा, 'मैं न्यूयॉर्क को सुरक्षित और सस्ता बनाने के लिए चुनाव लड़ रही हूं. हमारी महान राज्य को नई पीढ़ी की लीडरशिप की जरूरत है.'

ममदानी की जीत ने बदला न्यूयॉर्क का राजनीतिक समीकरण

ममदानी की जीत न केवल ऐतिहासिक है बल्कि न्यूयॉर्क की राजनीति में एक नई दिशा का संकेत भी देती है, लेकिन स्टेफेनिक की गवर्नर रेस में एंट्री के बाद स्पष्ट है कि आने वाले दो साल में न्यूयॉर्क की राजनीति में तीखा टकराव देखने को मिलेगा और इसका केंद्र होंगे जोहरान ममदानी, जो अब देश की सबसे शक्तिशाली नगर पालिका के पहले मुस्लिम मेयर बन चुके हैं.