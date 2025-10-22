हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?

न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?

लिकटेंस्टीन दुनिया का एक ऐसा छोटा देश है जिसके पास न तो अपनी मुद्रा है और न ही हवाई अड्डा, फिर भी यह बेहद समृद्ध है. यहां की आबादी महज 40 हजार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

किसी देश की सफलता का पैमाना अकसर उसकी सेना की ताकत, भूभाग के विस्तार या आर्थिक स्वतंत्रता से लगाया जाता है, लेकिन यूरोप का छोटा-सा देश लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) इस सोच को पूरी तरह पलट देता है. यह देश न केवल अपने सीमित संसाधनों के बावजूद समृद्ध है, बल्कि दुनिया के सबसे स्थिर और अमीर देशों में गिना जाता है. यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक अद्भुत हकीकत है. एक ऐसा देश जो न अपनी मुद्रा छापता है न उसके पास कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, फिर भी उसकी प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) दुनिया में सबसे ऊंची है. लिकटेंस्टीन की सफलता का रहस्य यह नहीं कि उसने सब कुछ बनाया, बल्कि यह कि उसने जो कुछ था, उसका सबसे अच्छा उपयोग किया.

ज्यादातर देश अपनी संप्रभुता के प्रतीकों मुद्रा, भाषा और राष्ट्रीय एयरलाइन को बड़ी सावधानी से बचाते हैं, लेकिन लिकटेंस्टीन ने इसके उलट रास्ता अपनाया. इसने अपने पड़ोसी स्विट्जरलैंड की ओर देखा और एक बेहद व्यावहारिक फैसला लिया अगर किसी चीज को उधार लेकर बेहतर चलाया जा सकता है तो क्यों नहीं?” देश ने अपनी करेंसी बनाने के बजाय स्विस फ्रैंक (Swiss Franc) को अपनाया, जिससे उसे एक मजबूत और स्थिर आर्थिक ढांचा मिला. इस कदम से लिकटेंस्टीन को न तो महंगे केंद्रीय बैंक की जरूरत पड़ी और न ही मुद्रा प्रबंधन का बोझ उठाना पड़ा. इसी तरह, हवाई अड्डा बनाने के बजाय उसने स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के परिवहन नेटवर्क का उपयोग किया, जिससे अरबों डॉलर की बचत हुई.

क्या है लिकटेंस्टीन की असली ताकत?

लिकटेंस्टीन को यूरोप का अमीर देश कहा जाता है तो लोगों के मन में अकसर सिक्रेट बैंक अकाउंट्स की छवि आती है, लेकिन लिकटेंस्टीन की असली संपत्ति उद्योग और नवाचार में है. यह देश सटीक इंजीनियरिंग (Precision Engineering) में दुनिया का अग्रणी है. यहां दांत चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले सूक्ष्म ड्रिल से लेकर अंतरिक्ष तकनीक और ऑटोमोबाइल पार्ट्स तक बनाए जाते हैं. यहीं से जन्मी कंपनी Hilti, जो निर्माण उपकरणों में वैश्विक नेता है लिकटेंस्टीन के औद्योगिक सामर्थ्य का सबसे बड़ा प्रतीक है. यहां इतनी कंपनियां हैं कि जनसंख्या से ज़्यादा पंजीकृत फर्में मौजूद हैं. परिणामस्वरूप, यहाँ बेरोजगारी लगभग शून्य है और नागरिकों की आमदनी लगातार बढ़ रही है.

कर्ज-मुक्त देश और अपराध-रहित समाज

लिकटेंस्टीन केवल आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी बेहद स्थिर है. देश पर लगभग कोई कर्ज नहीं है और यहां की सरकार राजस्व अधिशेष (Surplus Budget) चलाती है. सबसे दिलचस्प तथ्य है कि पूरे देश में मुश्किल से कुछ ही कैदी हैं. लोगों के बीच इतना विश्वास है कि यहां के नागरिक रात में अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं करते. यह सिर्फ धन का प्रतीक नहीं, बल्कि सुरक्षा और शांति का चरम स्तर है. जहां बाकी दुनिया अपराध और असुरक्षा से जूझ रही है, लिकटेंस्टीन ने दिखाया है कि असली संपन्नता डर से मुक्त जीवन में है.

Published at : 22 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Liechtenstein WORLD NEWS IN HINDI World Richest Country Swiss Franc
