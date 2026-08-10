India Bangladesh Relations: भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के दिनों में रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है. इसी बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है. तारिक रहमान का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब बांग्लादेश लगातार भारत से निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण में सहयोग की मांग कर रहा है.

बांग्लादेश पीएम का बड़ा बयान

ढाका की ओर से कई मौकों पर नई दिल्ली से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने का अनुरोध किया जा चुका है. ऐसे में तारिक रहमान का भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर देना दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा अभी भी भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक अहम और संवेदनशील विषय बना हुआ है.

इस बीच, भारत-बांग्लादेश के बीच रिश्तों में हाल के दिनों में आई तल्खी के बीच सोमवार को एक अहम कूटनीतिक मुलाकात हुई. बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने पहली बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तारिक रहमान को शुभकामनाएं दीं.

भारतीय राजदूत की तारिक रहमान से मुलाकात

उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश की सरकार और वहां के लोगों के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिलकर काम करना चाहता है. दोनों पक्षों ने आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के संभावित तरीकों पर भी चर्चा हुई.

बातचीत में लोगों को केंद्र में रखने वाले दृष्टिकोण यानी ‘पीपल-सेंट्रिक अप्रोच’ पर खास जोर दिया गया, ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंच सके. तारिक रहमान को BRICS सम्मेलन का न्योता इस मुलाकात के दौरान भारत की ओर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया.

यह निमंत्रण उन्हें BIMSTEC यानी ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है. BIMSTEC बंगाल की खाड़ी के आसपास और उससे जुड़े क्षेत्रों के सात देशों का क्षेत्रीय समूह है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है.

इसके सात सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं. फरवरी में ही दिया गया था भारत आने का न्योता विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में हुई नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ही तारिक रहमान को भारत आने का औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया था.

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में हाल के महीनों में कई मुद्दों को लेकर तनाव देखने को मिला है. ऐसे समय में भारतीय उच्चायुक्त की प्रधानमंत्री तारिक रहमान से पहली मुलाकात और BRICS सम्मेलन के लिए उन्हें न्योता दिया जाना दोनों देशों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. खास बात यह है कि बांग्लादेश की ओर से भारत के साथ संबंध बेहतर करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है. वहीं, भारत भी सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने की बात कर रहा है. ऐसे में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संवाद की यह शुरुआत आने वाले दिनों में रिश्तों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है.