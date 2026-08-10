मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसुरक्षा कोई चीज नहीं…, सऊदी-पाक-तुर्किए का मक्का पैक्ट, ईरान का US पर तंज

सुरक्षा कोई चीज नहीं…, सऊदी-पाक-तुर्किए का मक्का पैक्ट, ईरान का US पर तंज

Mecca Defense Pact: मक्का ज्वॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने को लेकर ईरान ने कहा हम हमेशा आपसी सहयोग से सुरक्षा तंत्र बनाने के पक्ष में रहे हैं.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 10 Aug 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए बीच हुए 'मक्का ज्वॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' ने मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक की जियो पॉलिटिक्स में नए बदलाव के संकेत दिए हैं. इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कहा कि मक्का ज्वॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट यह दिखाता है कि मिडिल ईस्ट और आसपास के देशों का अमेरिका को लेकर नजरिया बदल रहा है.

'क्षेत्रीय सुरक्षा विदेशी ब्रोकर से नहीं खरीदी जा सकती'

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सोमवार (10 अगस्त 2026) को कहा कि पिछले दो-तीन सालों के दौरान इस क्षेत्र में हुए घटनाक्रमों से देशों को यह समझ आ गया है कि सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अमेरिका विदेशी ब्रोकर से खरीदा जा सके. IANA की रिपोर्ट के मुताबिक बकाई ने कहा, इस समझौते से ईरान को चिंतित होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ ईरान के गहरे धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं.'

मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होगा ईरान?

उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर कोई भी प्लानिंग जो इस क्षेत्र के जियो पॉलिटिक्स पर आधारित होगी और असली खतरा जैसे इजरायल की पहचान करेगी, वह क्षेत्र में स्थिरता लाने और दुश्मनों की साजिशों को रोकने में मददगार साबित होगी. मक्का ज्वॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में ईरान के शामिल होने की संभावना पर प्रवक्ता ने कहा कि ईरान हमेशा से बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप के बिना क्षेत्रीय देशों के आपसी सहयोग से सुरक्षा तंत्र बनाने के पक्ष में रहा है.  उन्होंने कहा कि पुराने प्रस्ताव अभी भी मौजूद हैं और बदलते माहौल के हिसाब से उन्हें अपडेट किया जा सकता है. 

समझौते पर पाकिस्तान का रुख

पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने साफ किया है कि यह मक्का रक्षा समझौता पूरी तरह से आत्मरक्षा के लिए है और किसी भी देश के खिलाफ नहीं है. उन्होंने बताया कि यह समझौता क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बढ़ाने के लिए किया गया है. पाकिस्तान ने ये भी कहा, यह समझौता किसी अन्य देश के लिए बंद नहीं है. क्षेत्र का कोई भी देश जो इसके सिद्धांतों को मानने को तैयार हो वो इसमें शामिल हो सकता है. मिस्र के भी इस समझौते से जुड़ने की संभावना जताई जा रही है.

Published at : 10 Aug 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Pakistan Saudi Arabia IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सुरक्षा कोई चीज नहीं…, सऊदी-पाक-तुर्किए का मक्का पैक्ट, ईरान का US पर तंज
सुरक्षा कोई चीज नहीं…, सऊदी-पाक-तुर्किए का मक्का पैक्ट, ईरान का US पर तंज
विश्व
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
विश्व
कूटनीतिक संंबंधों में खटास के बीच भारत की नेपाल PM, बांग्लादेश के साथ हुई बैठक
कूटनीतिक संंबंधों में खटास के बीच भारत की नेपाल PM, बांग्लादेश के साथ हुई बैठक
विश्व
मिडिल ईस्ट में US के 20 से ज्यादा वॉरशिप तैनात, आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप?
मिडिल ईस्ट में US के 20 से ज्यादा वॉरशिप तैनात, आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप?
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
क्रिकेट
OTD: भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
टेलीविजन
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया, घरवालों को बिना बताए किया 900 किलोमीटर का सफर
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया
इंडिया
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
इंडिया
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
इंडिया
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget