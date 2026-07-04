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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ईरान को खूब पीटा..., खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच तेहरान पर भड़के ट्रंप, कहा- 'मातम के लिए दिया टाइम'

'ईरान को खूब पीटा..., खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच तेहरान पर भड़के ट्रंप, कहा- 'मातम के लिए दिया टाइम'

Donald Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने वेनेजुएला को हरा दिया. ईरान की खूब पिटाई की. वे डील करने के लिए उत्सुक हैं. वह हमसे समझौता करना चाहते हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Jul 2026 08:07 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला बोला है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि ईरान को बुरी तरह मात दी है. ट्रंप का बयान ऐसे वक्त आया है, जब ईरान में अपने सर्वोच्च बलिदानी नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है. यह करीबन 6 दिन तक चलेगा. खामेनेई की मौत अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में चार महीने पहले हुी थी. ट्रंप माउंट रशमोर में भाषण दे रहे थे. साथ ही अमेरिका ने ईरान को एक हफ्ते की मोहलत दी है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने वेनेजुएला को हरा दिया. ईरान की खूब पिटाई की. वे डील करने के लिए उत्सुक हैं. वह हमसे समझौता करना चाहते हैं. इसके अलावा ट्रंप ने खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर कहा कि हमने उन्हें इसके लिए एक हफ्ते की छुट्टी दी है. क्योंकि हम अच्छे लोग हैं. 

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चार महीने पहले हुई थी अली खामेनेई की मौत

36 साल तक ईरान के सुप्रीम नेता अली खामेनेई की मौत उस वक्त हो गई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से 28 फरवरी को हमला कर दिया था. इस हमले में खामेनेई मारे गए थे. इसके बाद उनके बेटे ने उनकी गद्दा संभाली. फिलहाल सुरक्षा कारणों से उनके बेटे और ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को अंतिम संस्कार से दूर रखा गया है. 28 फरवरी के हमले के बाद ही मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई थी. 

ईरान ने चार जुलाई का ही दिन क्यों चुना?

ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार का दिन 4 जुलाई को चुना. यह अमेरिका के गठन का दिन है. यानी 250 साल पहले इसी रोज अमेरिका राष्ट्र की स्थापना हुई थी. अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में 7 जुलाई को तेहरान के साउथ में स्थित कोम शहर में होगी. यहां अन्य कार्यक्रम भी होंगे. इनके अलावा 9 जुलाई को शहर मशहद में खामेनेई को दफनाया जाएगा. मशहद खामेनेई का गृहनगर भी है.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 04 Jul 2026 08:07 PM (IST)
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