वेनेजुएला पर शासन करेगा अमेरिका? ट्रंप से अलग उनके विदेश मंत्री रूबियो का बड़ा दावा, जानें क्या कहा

वेनेजुएला पर शासन करेगा अमेरिका? ट्रंप से अलग उनके विदेश मंत्री रूबियो का बड़ा दावा, जानें क्या कहा

Marco Rubio on Venezuela: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला को 'चलाएगा' और वहां सुरक्षित व व्यवस्थित सत्ता परिवर्तन तक उसकी भूमिका बनी रहेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Jan 2026 06:49 AM (IST)
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार (04 जनवरी,2026) को संकेत दिया कि अमेरिका तेल नाकेबंदी लागू करने के अलावा वेनेजुएला के रोजमर्रा के शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा. यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की थी कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका वेनेजुएला का शासन संभालेगा.

ट्रंप के बयान से बदला सुर
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला को 'चलाएगा' और वहां सुरक्षित व व्यवस्थित सत्ता परिवर्तन तक उसकी भूमिका बनी रहेगी. उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे थे कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर वेनेजुएला का प्रशासन संभालने जा रहा है.

रुबियो की सफाई
इन आशंकाओं के बीच विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्रंप के बयान को अलग तरीके से समझाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका का इरादा वेनेजुएला पर शासन करने का नहीं है. रुबियो के मुताबिक ट्रंप का मतलब सीधे नियंत्रण से नहीं, बल्कि दबाव बनाने से था, ताकि वहां बदलाव लाए जा सकें.

तेल नाकेबंदी रहेगी जारी
रुबियो ने साफ किया कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ तेल नाकेबंदी जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर कार्रवाई और उनकी जब्ती अमेरिका के पास सबसे बड़ा दबाव का साधन है. इसी दबाव के जरिए वेनेजुएला की नई सत्ता से नीतिगत बदलाव की उम्मीद की जा रही है.

ड्रग तस्करी पर भी अमेरिका की नजर
अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का तेल उद्योग देश की जनता के हित में काम करे. इसके साथ ही उन्होंने ड्रग तस्करी रोकने को भी एक बड़ा उद्देश्य बताया. रुबियो ने कहा कि इन मुद्दों पर ठोस बदलाव होने तक दबाव बना रहेगा.

अमेरिका के हित पहले
रुबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका हर कदम अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर उठाएगा. उन्होंने बताया कि वेनेजुएला में जो लोग अभी सत्ता संभाल रहे हैं, उनके कामकाज के आधार पर आगे की नीति तय की जाएगी.

सैन्य भूमिका पर स्थिति स्पष्ट नहीं
रुबियो ने कहा कि अमेरिका की मौजूदा सैन्य मौजूदगी ड्रग तस्करी और प्रतिबंधित जहाजों को रोकने के लिए पर्याप्त है. हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है.

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हालात
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कराकस के एक सैन्य बेस से एक विशेष अभियान में हिरासत में लिया गया. दोनों को अमेरिका लाया गया है, जहां उन पर ड्रग तस्करी और साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. वेनेजुएला सरकार ने इस कार्रवाई को साम्राज्यवादी कदम बताया है.

न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी
निकोलस मादुरो सोमवार को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में पेश होंगे. अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि मादुरो की सरकार भ्रष्ट और अवैध रही है और ड्रग तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रही है.

Published at : 05 Jan 2026 06:39 AM (IST)
USA Donald Trump Venezuela Marco Rubio
