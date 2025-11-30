न भारत और न चीन, फिर किसके पास है सबसे ज्यादा 'सोना', देखें दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वन भारत और न चीन, फिर किसके पास है सबसे ज्यादा 'सोना', देखें दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट

सोना शुरुआत से ही संपन्नता का प्रतीक माना जाता रहा है. डिजिटल करेंसी के इस दौर में भी सोना सुरक्षा, स्थिरता और धन के प्रतीक के लिहाज से आज भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Nov 2025 12:29 PM (IST)
सोना (GOLD) शुरुआत से ही संपन्नता का प्रतीक माना जाता रहा है. आमतौर पर भी ज्यादा सोना हमेशा से अमीरों के पास ही रहा है.  हालांकि, गहनों की चमक-दमक से ज्यादा सोना दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ भी माना जाता है. डिजिटल करेंसी के इस दौर में भी सोना सुरक्षा, स्थिरता और धन के प्रतीक के लिहाज से आज भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि दुनिया के किस मुल्क के पास से सबसे ज्यादा सोना है. 

दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किसके पास
ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के पास सितंबर 2025 तक 8133 टन सोना है. दरअसल, अमेरिका लंबे समय से सोने का सबसे बड़ा भंडार रखने वाला देश है और साल 2000 से लगभग अमेरिका का सोना स्थिर है. इसी कारण इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है. यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी के पास 3,350 टन सोना है, जो साल 2000 में 3,468 टन था. इस लिहाज से जर्मनी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना रखने वाला दूसरा देश है. 

रूस के पास कितना सोना
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है इटली. सितंबर 2025 तक इस यूरोपीय देश के पास 2452 टन सोना है. भारत के खास दोस्त फ्रांस के पास मौजूदा वक्त में 2,437 टन सोना है. इस तरह दुनिया में फ्रांस सोना रखने के मामले में चौथे नंबर पर है. भारत के सबसे अच्छे मित्र देश रूस के पास 2330 टन सोना है. रूस पांचवें नंबर पर है. ये आंकड़े सितंबर 2025 के हैं. 

भारत के पास जापान से ज्यादा सोना
भारत के पड़ोसी चीन के पास 2,304 टन सोना है. इससे पहले चीन के पास 2299 टन सोना था. मतलब साफ है कि चीन धीरे-धीरे सोने का भंडार बढ़ा रहा है. सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों की लिस्ट में चीन छठे नंबर पर है. यूरोप के छोटे से देश स्विट्जरलैंड के पास मौजूदा समय में 1,040 टन सोना है. वहीं, भारत की बात करें तो मौजूदा वक्त में 880 टन सोना है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है. भारत दुनिया का आठवां देश है, जिसके पास इतना सोना है. भारत के दोस्त जापान के पास 846 टन सोना है और ये इस लिस्ट में नौवें नंबर पर है.

Published at : 30 Nov 2025 12:29 PM (IST)
Gold USA World INDIA
