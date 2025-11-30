हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाश्रीलंका के बाद अब दक्षिण भारत में दित्वा बरपा सकता है कहर, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

श्रीलंका के बाद अब दक्षिण भारत में दित्वा बरपा सकता है कहर, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

चक्रवात दित्वा के कारण तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं. चेन्नई में 47 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 30 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

तूफान दित्वा के नजदीक आते ही तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हालात बिगड़ने लगे हैं. चेन्नई में लगातार तेज बारिश के चलते हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और 47 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेन्नई समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि NDRF और SDRF टीमें हाई अलर्ट पर तैनात हैं. अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं.

चक्रवात दित्वा के तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने के कारण 30 नवंबर सुबह 7 बजे तक चेन्नई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और कांचीपुरम सहित कई जिलों में चेतावनी जारी है. जिन 47 उड़ानों को रद्द किया गया है, उनमें 36 घरेलू और 11 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं. अगर चक्रवात और ताकतवर होता है, तो और उड़ानें भी रद्द की जा सकती हैं.

चेन्नई एयरपोर्ट ने यात्रियों को दी ये सलाह

चेन्नई एयरपोर्ट ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी उड़ानों का अपडेटेड समय जरूर चेक करें और उसी के हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाएं. आईएमडी का कहना है कि दित्वा चक्रवात, जिसने श्रीलंका में भारी नुकसान किया, अब लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर- उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ रहा है.

NDRF की टीमें एयरलिफ्ट

दित्वा की गंभीर स्थिति को देखते हुए NDRF की 6वीं बटालियन की पांच टीमें वडोदरा (गुजरात) से एयरलिफ्ट कर चेन्नई भेजी गई हैं. ये टीमें फुल वाटर रेस्क्यू और सीएसएसआर उपकरणों से लैस हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया जा सके.

‘तेजी से बदल रहे हैं हालात’, बोले अधिकारी

अधिकारियों ने बताया कि तटीय इलाकों में मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए अतिरिक्त बलों की तैनाती जरूरी हो गई है. प्रशासन का कहना है कि ये टीमें स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर प्रभावित जिलों में काम करेंगी और किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Published at : 30 Nov 2025 10:48 AM (IST)
