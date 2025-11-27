अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में तैनात वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को बुधवार (26 नवंबर 2025) को व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर गोली मार दी गई. मामले पर एफबीआई निदेशक काश पटेल और वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोसर ने कहा कि गार्ड के सदस्यों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मेयर म्यूरियल बोसर ने इसे टारगेटेड अटैक बताया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है.

घटना के तुरंत बाद FBI और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी. FBI निदेशक काश पटेल ने बताया कि घायल सैनिकों का समय पर इलाज किया गया है. एक संदिग्ध को भी गोली लगने के बाद पकड़ा गया है और उसकी जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है. NBC की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन DC में दो नेशनल गार्ड सदस्यों पर गोली चलाने वाले संदिग्ध की पहचान 29 वर्षीय अफगान नागरिक रहमानुल्लाह के रूप में की गई है. एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह हमला जानबूझकर सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया था. इसके अलावा मामले की जांच आतंकवादी हमले के एंगल से भी की जा रही है.

घटनास्थल पर मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में EMT टीम घायल सैनिकों को CPR देते हुए दिखाई दे रही थी. फुटपाथ पर खून के निशान और टूटा हुआ कांच साफ दिख रहा था. घटना के कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच गई. मामले पर एक चश्मदीद ने बताया कि गोलीबारी की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था.

डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती विवादों में

वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती पिछले महीनों से राजनीति का बड़ा मुद्दा बनी हुई है. अगस्त में 300 से ज्यादा सैनिकों को शहर में तैनात किया गया था, जिनमें से कई वापस लौट चुके हैं. हाल ही में 160 सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया गया था. इसी दौरान ट्रंप प्रशासन ने डीसी पुलिस को संघीय नियंत्रण में लेने का आदेश भी दिया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी. वहीं घटना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जो भी सैनिकों पर वार करेगा, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसके अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी चिंता जताते हुए कहा कि हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए. हमारे सैनिक इस देश की ढाल हैं. यह हमला गंभीर चेतावनी है.

बराक ओबामा की प्रतिक्रिया

वॉशिंगटन डीसी में हुए हमले पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबाम ने अफसोस जताया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. मिशेल और मैं आज घायल सैनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. उनके परिवारों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हैं क्योंकि वे इस बेहद दुखद परिस्थितियों में हैं.

