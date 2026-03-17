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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan Afghanistan War Live: नरसंहार को सैन्य कार्रवाई का रूप....', काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर भारत ने लगाई लताड़

Pakistan Afghanistan War Live: नरसंहार को सैन्य कार्रवाई का रूप....', काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर भारत ने लगाई लताड़

Pakistan Afghanistan War Live Updates: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी है. काबुल में नशा मुक्ति हॉस्पिटल पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 400 से ज्यादा लोग मारे गए और कम से कम 250 लोग घायल हो गए.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 05:56 PM (IST)

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Pakistan Afghanistan War Live: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया एयर स्ट्राइक
Source : twitter

Background

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब भी जारी है. तालिबान अधिकारियों और स्थानीय मीडिया ने बताया कि काबुल में एक बड़े नशा मुक्ति हॉस्पिटल पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक (Pakistan Airstrike on Kabul Hospital) में 400 से ज्यादा लोग मारे गए और कम से कम 250 लोग घायल हो गए.

तालिबान (Taliban) की सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला रात करीब 9 बजे काबुल में 2,000 बेड वाले उम्मीद नशा मुक्ति हॉस्पिटल को निशाना बनाकर किया गया. तालिबान के उपप्रवक्ता मुल्ला हमदुल्ला फितरत ने कहा कि हमले से पूरे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा तबाही हुई है.उप्रवक्ता फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने उम्मीद नाम के 2,000 बेड वाले वाले हॉस्पिटल पर बमबारी की. इससे हॉस्पिटल का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया और अनुमान से भी ज्यादा लोगों के मरने की आशंका बढ़ गई है.उन्होंने यह भी बताया कि मरने वालों की संख्या करीब 400 हो गई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 

जबीहुल्लाह मुजाहिद ने की निंदा

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी एक्स पर एक पोस्ट में इस घटना की निंदा की और कहा कि मरने वालों में ज्यादातर कमजोर आम लोग थे. उन्होंने लिखा, “(पाकिस्तानी सैन्य समूह) की बमबारी की वजह से 2,000 बेड वाले हॉस्पिटल में कल रात ज्यादातर बेगुनाह आम लोग और नशे की लत वाले लोग मारे गए. सच में, हम ऊपर वाले के हैं और उन्हीं के पास लौटेंगे.”अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इमरजेंसी टीमें रात भर मौके पर पहुंचीं, जब बचाव दल हॉस्पिटल के खराब हिस्सों में तलाशी ले रहे थे. स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफ जमान ने कहा कि कम से कम 170 घायल मरीजों को शुरू में पास की मेडिकल सुविधाओं में भेजा गया.

जमान ने मीडिया से कहा, 'रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. हॉस्पिटल के कई हिस्से तबाह हो गए.” स्थानीय मीडिया ने बताया कि बचाव दल आग बुझाने और मलबे से शवों को निकालने की कोशिश कर रहे थे. खामा प्रेस के मुताबिक, अधिकारियों ने इस हमले को हाल के सालों में काबुल में हुए सबसे खतरनाक हमलों में से एक बताया है. आउटलेट ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने इस घटना पर तुरंत रिएक्ट किया.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council) के अफगानिस्तान मामले के स्पेशल रिपोर्टर रिचर्ड बेनेट ने आम लोगों के मारे जाने की खबर पर चिंता जताई और काबुल और इस्लामाबाद के बीच संयम बरतने की अपील की. ​​ अफगान शांति वार्ता के पूर्व वार्ताकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी हमले की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि विवादों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए.अफगान के साथ सुलह के लिए अमेरिका के पूर्व स्पेशल प्रतिनिधि जल्माय खलीलजाद ने भी आम लोगों के मारे जाने पर चिंता जताई और पीड़ितों के लिए मानवीय मदद की अपील की.

Pakistan Afghanistan War Live Updates

(इनपुट आईएएनएस के साथ) 

17:56 PM (IST)  •  17 Mar 2026

Pakistan Afghanistan War Live: संयुक्त राष्ट्र ने काबुल में हुए हमलों की स्वतंत्र जांच की मांग की

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता थामीन अल-खीतान ने जिनेवा में पत्रकारों से कहा, 'काबुल के नशा मुक्ति केंद्र में हुए दुखद विस्फोट में कथित तौर पर कई मरीज मारे गए. इसकी फौरन स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और दोषियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.'

17:09 PM (IST)  •  17 Mar 2026

Pakistan Afghanistan War Live: कांग्रेस ने पाकिस्तान के हमले की निंदा की

कांग्रेस ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस तरह की बर्बरता को वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से अस्वीकार किया जाना चाहिए. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने कहा, 'कांग्रेस की ओर से, हम काबुल में पाकिस्तान द्वारा किए गए हालिया हवाई हमले में लगभग 400 लोगों की जान जाने से बेहद दुखी हैं. हम मानवता के खिलाफ ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं. इस तरह की बर्बरता को वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से अस्वीकार किया जाना चाहिए.'

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