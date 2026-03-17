हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजरायल ने बसीज कमांडर और लारिजानी की मौत का किया दावा, जानें ईरान के लिए कितना बड़ा नुकसान

इजरायल ने बसीज कमांडर और लारिजानी की मौत का किया दावा, जानें ईरान के लिए कितना बड़ा नुकसान

Israel Iran war: इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सुलेमानी और लारिजानी की हत्या का उद्देश्य इस्लामिक गणराज्य की सत्ता पर पकड़ को कमजोर करना और जनविद्रोह के लिए परिस्थितियां तैयार करना है.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 Mar 2026 01:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

इजरायल ने मंगलवार (17 मार्च, 2026) को कहा कि उसने ईरान की बसीज मिलिशिया बल के कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी के साथ-साथ देश के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी को मार गिराया है. यह हमला ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के केंद्र बिंदु पर किया गया है. यह हमला ऐसे समय में हुआ जब मिडिल ईस्ट का युद्ध तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है.

खामेनेई के बेहद खास और भरोसेमंद थे लारिजानी

लारिजानी ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनेई के सबसे खास और भरोसेमंद माने जाते थे, जो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हमलों के आदेश दिया करते थे. लारिजानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाने में सक्रिय रहते थे. बीते दिनों उन्हें तेहरान की सड़कों पर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन में भी देखे गए थे. ईरान के मौजूदा नेतृत्व पर लारिजानी की मौत का बड़ा असर पड़ेगा. ईरानी फोर्स के मनोबल भी बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है. अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान में सत्ता परिवर्तन के ऑपरेशन को बल मिलेगा.

IRGC का हिस्सा है बसीज मिलिशिया बल

वहीं, बसीज एक बड़े सादे कपड़ों में रहने वाली अर्धसैनिक बल है, जिसके बारे में अनुमान है कि इसके सक्रिय और रिजर्व सदस्यों की संख्या करीब 10 लाख तक हो सकती है. यह शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) का हिस्सा है. बीते कई दशकों से यह मिलिशिया विरोध को कुचलने में बड़ी भूमिका निभाती रही है. यह फोर्स हाल ही में जनवरी में भड़के देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर की गई कड़ी कार्रवाई में भी शामिल रही है.

इसके सदस्य मोहल्लों, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में मौजूद रहते हैं, जिससे सरकार की आम जीवन में गहरी पकड़ बनी रहती है. पिछले दो हफ्तों में युद्ध के क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने के दौरान इजरायल और अमेरिका ने अक्सर बसीज के ठिकानों और मुख्यालयों को निशाना बनाया है.

बसीज को निशाना बनाए जाने से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका और इजरायल का अभियान केवल तेहरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस घरेलू सुरक्षा नेटवर्क को भी कमजोर करना है, जो इस्लामिक गणराज्य ईरानी शासन की नींव को मजबूत बनाए रखता है.

PM नेतन्याहू ने सुलेमान और लारिजानी की मौत पर क्या कहा?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि सुलेमानी और लारिजानी की हत्या का उद्देश्य इस्लामिक गणराज्य की सत्ता पर पकड़ को कमजोर करना और जनविद्रोह के लिए परिस्थितियां तैयार करना है. उन्होंने कहा कि हम इस शासन को कमजोर कर रहे हैं, ताकि ईरानी जनता को इसे हटाने का मौका मिल सके.

बसीज के नेताओं की हत्या का होगा असर?

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि बसीज के नेताओं की हत्या का क्या असर होगा? लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि निकट भविष्य में ईरानी सरकार के गिरने की संभावना कम है. अमेरिका और इजरायल ने ईरान भर में सैन्य, खुफिया और पुलिस ठिकानों पर हमले किए हैं. हाल के हफ्तों में बसीज ने सड़कों पर अपनी मौजूदगी और बढ़ा दी है. तेहरान और अन्य शहरों में चेकपॉइंट स्थापित किए हैं, क्योंकि ईरानी अधिकारी नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

सुलेमानी और लारिजानी की मौत की घोषणा ऐसे समय में की गई, जब ईरानी अधिकारी संभावित विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए कई स्तर पर बचाव की तैयारियां कर रहे थे. अब देखना यह होगा कि क्या ईरान में अमेरिका और इजरायल अपने मिशन तख्तापलट के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं?

यह भी पढ़ेंः रावलपिंडी में ड्रोन अटैक, PAK सेना का X कोर मुख्यालय बना निशाना, ISI को भी हुआ भयंकर नुकसान

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read More
Published at : 17 Mar 2026 11:52 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Ali Larijani ISRAEL IRAN WAR Bazis Militia Force
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने बसीज कमांडर और लारिजानी की मौत का किया दावा, जानें ईरान के लिए कितना बड़ा नुकसान
इजरायल ने बसीज कमांडर और लारिजानी की मौत का किया दावा, जानें ईरान के लिए कितना बड़ा नुकसान
विश्व
US-Israel-Iran War Live: 'हमें NATO के मदद की जरूरत नहीं', जंग के बीच यूरोप पर भड़के ट्रंप
LIVE: 'हमें NATO के मदद की जरूरत नहीं', जंग के बीच यूरोप पर भड़के ट्रंप
विश्व
'वे हमारे लिए कुछ नहीं...' NATO देशों की 'ना' से भड़के डोनाल्ड ट्रंप, ईरान से जंग के बीच किया बड़ा दावा
'वे हमारे लिए कुछ नहीं...' NATO देशों की 'ना' से भड़के ट्रंप, ईरान से जंग के बीच किया बड़ा दावा
विश्व
Pakistan Afghanistan War Live: नरसंहार को सैन्य कार्रवाई का रूप....', काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर भारत ने लगाई लताड़
Live: नरसंहार को सैन्य कार्रवाई का रूप....', काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर भारत ने लगाई लताड़
Advertisement

वीडियोज

Mojtaba Khamenei जिंदा या मुर्दा?
Nita Ambani receives the KISS Humanitarian Award, honored for her work in education and women's empowerment
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच क्या ट्रंप हो गए हैं परेशान?
Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम चुनाव से पहले कांग्रेस को डबल झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई और प्रदेश उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
असम चुनाव से पहले कांग्रेस को डबल झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई और प्रदेश उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
दिल्ली NCR
दिल्ली में तीन दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में तीन दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
क्रिकेट
वेज या नॉन वेज? कुलदीप-वंशिका के ग्रैंड रिसेप्शन में कैसा खान परोसा गया? देखें मेन्यू
वेज या नॉन वेज? कुलदीप-वंशिका के ग्रैंड रिसेप्शन में कैसा खान परोसा गया? देखें मेन्यू
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
इंडिया
अमेरिका का 'हिट-मैन' मैथ्यू वैनडाइक NIA के हत्थे चढ़ा, म्यांमार कनेक्शन ने बढ़ाई भारत की चिंता
अमेरिका का 'हिट-मैन' मैथ्यू वैनडाइक NIA के हत्थे चढ़ा, म्यांमार कनेक्शन ने बढ़ाई भारत की चिंता
विश्व
US-Israel-Iran War Live: 'हमें NATO के मदद की जरूरत नहीं', जंग के बीच यूरोप पर भड़के ट्रंप
LIVE: 'हमें NATO के मदद की जरूरत नहीं', जंग के बीच यूरोप पर भड़के ट्रंप
ट्रेंडिंग
Video: डेढ़ लाख रुपये का फोन चला रहा गोलगप्पा बेचने वाला वेंडर, वायरल वीडियो ने उड़ाए लोगों के होश
डेढ़ लाख रुपये का फोन चला रहा गोलगप्पा बेचने वाला वेंडर, वायरल वीडियो ने उड़ाए लोगों के होश
हेल्थ
16-18 करोड़ रुपये में आता है ये छोटा सा इंजेक्शन, जानिए किस बीमारी में होता है इस्तेमाल
16-18 करोड़ रुपये में आता है ये छोटा सा इंजेक्शन, जानिए किस बीमारी में होता है इस्तेमाल
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget