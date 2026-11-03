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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबातचीत के दावों के बीच US का हमला, ईरान का दावा- 2 अमेरिकी ड्रोन मार गिराए

बातचीत के दावों के बीच US का हमला, ईरान का दावा- 2 अमेरिकी ड्रोन मार गिराए

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव गहराता नजर आ रहा है. यहां जलमार्ग हॉर्मुज के पास अमेरिका ने रक्षात्मक हमले किए हैं. केशम द्वीप पर धमाको की आवाज सुनी गई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 03 Nov 2026 06:46 PM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अब अमेरिका ने जलमार्ग हॉर्मुज के पास रक्षात्मक हमले किए हैं. यह हमले ईरानी ठिकानों पर किए गए हैं. केशम द्वीप पर विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. ये हमले ऐसे वक्त हुए हैं, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ बातचीत में डेवलपमेंट होने की बात कही है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद कहा है कि हॉर्मुज के पास ईरान सुरक्षाबलों की तरफ से एक अमेरिकी विमान पर एयर डिफेंस मिसाइल दागे जाने के बाद, अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर एक ईरान मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया है. 

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IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघाई ने कहा है कि तेहरान, वॉशिंगटन के ऊपर से थोपे जाने वाले और अहंकारपूर्ण रवैये को खारिज करता है. इसके बजाय, ईरान इंटरनेशनल कानन के अनुरूप बराबरी के रिश्तों का पक्षधर है. देशों की समानता और आत्मनिर्णय का अधिकार ऐसे सिद्धांत हैं, जिनका अमेरिका न केवल ईरान के साथ, बल्कि फिलिस्तीन, क्यूबा और वेनेजुएला सहित अन्य देशों के साथ अपने व्यवहार में भी उल्लंघन करता है. 

ईरान ने नहीं दिखाई कोई भी वास्तविक प्रतिबद्धता

बघाई ने अमेरिका के खिलाफ आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि अमेरिका ने अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों में कूटनीति के प्रति कोई वास्तविक प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है. वह इसे केवल अपनी मर्जी थोपने और अपनी शर्ते मनवाने के एक साधन के रूप में देखता है. यहां तक कि अपने सबसे करीबी सहयोगियों के साथ भी. 

उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी भी इस वर्चस्ववादी रवैये को स्वीकार नहीं किया है. इससे ईरान जनता इस पक्के नतीजे पर पहुंची है कि वॉशिंगटन की दुश्मनी केवल ईरान की राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है. बल्कि यह मूल रूप से देश के अस्तित्व और उसकी राष्ट्रीय पहचान को ही निशाना बनाती है. 

ईरान ने दो अमेरिकी ड्रोनों का मार गिराया

बघाई ने कहा है कि ईरान को पाषाण युग यानी स्टोन एज में वापस भेजने की धमकियां और ईरानी लोगों के साथ हजारों सालों से चले आ रहे संघर्ष का जिक्र करना है. इस रणनीति की ईरान विरोधी प्रकृति को पूरी तरह उजागर करता है. ईरान ने बंदर खमीर के ऊपर अमेरिका के 2 ड्रोन मार गिराए. हॉर्मुज में 3 टैंकर बारूदी सुरंगों की चपेट में आए हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 03 Nov 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
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