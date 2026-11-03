'डोनाल्ड ट्रंप के...', US मिडटर्म इलेक्शन पर ध्रुव राठी की भविष्यवाणी

अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग का दिन है. यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए जनमत संग्रह की तरह देखा जा रहा है. अमेरिका समेत दुनियाभर में ट्रंप की घटती लोकप्रियता के कारण माना जा रहा है कि ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है. इसे लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

ध्रुव राठी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन आने वाले हैं. अमेरिकियों को एडवांस बधाई. बता दें कि अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन राष्ट्रपति चुनाव के 2 साल बाद होते हैं. ये इलेक्शन तय करते हैं कि अमेरिका संसद (कांग्रेस) में किसका बहुमत होगा. ऐसे में इन चुनाव के नतीजों का असर अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के अगले 2 सालों पर पड़ सकता है.

Donald Trump ke bure din aane waale hai Thank you in advance to Americans 🇺🇸🙏 — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) November 3, 2026

अमेरिकी मिडटर्म चुनावों को ट्रंप सरकार के कामों को लेकर जनता की राय के तौर पर देखा जा रहा है. मिडिल ईस्ट में मची उथल-पुथल के बीच ईरान संग लंबे समय से युद्ध, अमेरिका में बढ़ती महंगाई, टैरिफ जैसे कई मुद्दे इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस के किसी एक सदन या दोनों में बहुमत हासिल कर लेती है तो ट्रंप के फैसलों पर संसद की निगरानी और बढ़ सकती है.

ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर सवाल

मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके फैसलों के आधार पर वोट मांग रही है तो वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी महंगाई, सरकार के कामकाज और ट्रंप प्रशासन के फैसलों को लेकर सवाल उठा रही है. रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 32 फीसदी है. ये उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे निचले स्तर के करीब है.

सर्वे में मिडटर्म चुनाव को लेकर 46 फीसदी रजिस्टर्ड वोटरों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया जबकि 38 फीसदी ने रिपब्लिकन पार्टी को चुना है. हालांकि यह देशभर के वोटरों की पसंद का सर्वे है. इससे अलग-अलग राज्यों और सीटों पर जीत का सीधा अनुमान नहीं लगाया जा सकता.

ये भी पढ़ें

इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने की ईरान की मदद, ईरानी दूतावास खुश होकर बोला- 'भारत ने...'