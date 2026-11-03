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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'डोनाल्ड ट्रंप के...', US मिडटर्म इलेक्शन पर ध्रुव राठी की भविष्यवाणी

'डोनाल्ड ट्रंप के...', US मिडटर्म इलेक्शन पर ध्रुव राठी की भविष्यवाणी

अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन आने वाले हैं. अमेरिकियों को एडवांस बधाई. चुनाव को जनमत संग्रह की तरह देखा जा रहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 03:55 PM (IST)
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अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग का दिन है. यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए जनमत संग्रह की तरह देखा जा रहा है. अमेरिका समेत दुनियाभर में ट्रंप की घटती लोकप्रियता के कारण माना जा रहा है कि ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है. इसे लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

ध्रुव राठी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन आने वाले हैं. अमेरिकियों को एडवांस बधाई. बता दें कि अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन राष्ट्रपति चुनाव के 2 साल बाद होते हैं. ये इलेक्शन तय करते हैं कि अमेरिका संसद (कांग्रेस) में किसका बहुमत होगा. ऐसे में इन चुनाव के नतीजों का असर अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के अगले 2 सालों पर पड़ सकता है.

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अमेरिकी मिडटर्म चुनावों को ट्रंप सरकार के कामों को लेकर जनता की राय के तौर पर देखा जा रहा है. मिडिल ईस्ट में मची उथल-पुथल के बीच ईरान संग लंबे समय से युद्ध, अमेरिका में बढ़ती महंगाई, टैरिफ जैसे कई मुद्दे इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस के किसी एक सदन या दोनों में बहुमत हासिल कर लेती है तो ट्रंप के फैसलों पर संसद की निगरानी और बढ़ सकती है.

ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर सवाल
मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके फैसलों के आधार पर वोट मांग रही है तो वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी महंगाई, सरकार के कामकाज और ट्रंप प्रशासन के फैसलों को लेकर सवाल उठा रही है. रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 32 फीसदी है. ये उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे निचले स्तर के करीब है. 

सर्वे में मिडटर्म चुनाव को लेकर 46 फीसदी रजिस्टर्ड वोटरों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया जबकि 38 फीसदी ने रिपब्लिकन पार्टी को चुना है. हालांकि यह देशभर के वोटरों की पसंद का सर्वे है. इससे अलग-अलग राज्यों और सीटों पर जीत का सीधा अनुमान नहीं लगाया जा सकता.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 03 Nov 2026 03:55 PM (IST)
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