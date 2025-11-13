हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवरों की बढ़ी दिक्कत, 17 हजार लाइसेंस रद्द होने की आई नौबत, जानें पूरा मामला

अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवरों की बढ़ी दिक्कत, 17 हजार लाइसेंस रद्द होने की आई नौबत, जानें पूरा मामला

विदेशी ट्रक ड्राइवर को लेकर अमेरिकी प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए, पूरे देश में ट्रक ड्राइवर के लाइसेंस को ऑडिट करने का फैसला किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 13 Nov 2025 11:22 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी के कैलिफोर्निया प्रशासन ने विदेशी ड्राइवर को लेकर अहम फैसला लिया है. इसमें करीबन 17 हजार प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाना है. क्योंकि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इनमें से कई लाइसेंस अवैध रूप से प्रवासियों को सौंपे गए हैं. यह फैसला अगस्त में फ्लोरिडा में एक अवैध भारतीय प्रवासी ड्राइवर का गलत तरीके से यूटर्न लेने और एक्सीडेंट हो जाने के बाद लिया है. इसके बाद से ही पूरे देश में प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ऑडिट कराने का कदम उठाया गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी. 

फिलहाल प्रशासन की तरफ से अप्रवासी भारतीयों की जानकारी साझा नहीं की गई है. राज्य सरकार के इस कदम से भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. अमेरिका के एक अखबार लॉस एंजिल्स टाइम्स ने 2019 में रिपोर्ट जारी की थी, इसमें बताया गया था कि कैलिफोर्निया समेत पूरे अमेरिका में एक दशक में ट्रक ड्राइवरों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय सिख समुदाय आगे आया था. 

न्यूज एजेंसी AP ने कैलिफोर्निया की राज्य परिवहन एजेंसी के हवाले से दावा किया था कि लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गई थी. ड्राइवरों को कानूनी रूप से देश में रहने की अनुमति नहीं थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले महीने कैलिफोर्निया में ही एक और अवैध अप्रवासी भारतीय ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी. इस दुर्घटना में ही तीन लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से चिंता बढ़ गई थी. घटना के बाद पूरे अमेरिका में अवैध अप्रवासी ड्राइवरों का मुद्दा गरमा गया था. 

हालांकि अमेरिकी परिवहन सचिव सीन पी डफी ने, कैलिफोर्निया गवर्नर के परमिट स्टे की अवधि के दावे को खारिज कर दिया था. साथ ही कहा कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला दर्शाता है कि राज्य ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, डेमोक्रेटिक गवर्नर ऑफिस और रिपब्लिकन ट्रंप प्रशासन के परिवहन विभाग ने सहमति जताई है कि लाइसेंस मौजूदा मानकों का उल्लंघन करते हैं. हालांकि इसी महीने अमेरिकी परिवहन सचिव ने बताया था कि अंग्रेजी दक्षता परीक्षा में असफल होने की वजह से 2025 में 7 हजार से अधिक अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द कर उन्हें सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा. 

एपी की रिपोर्ट की मानें तो 2 लाख गैर अमेरिकी नागरिकों में से केवल 10 हजार लाइसेंस ही मान्य होंगे. यह व्यवस्था उन ड्राइवरों पर लागू होगी, जिनके पास H2-A, H-2B या E-2 वीजा होगा. इनमें H2-A अस्थायी कृषि श्रमिकों के लिए है. H-2B अस्थायी गैर-कृषि श्रमिकों के लिए है. E-2 उन लोगों के लिए है, जो अमेरिकी बिजनेस में अच्छा खासा निवेश करते हैं. नए नियम वर्तमान ड्राइवरों पर लागू नहीं होगे, यह लाइसेंस रिन्यूबल होने तक रख सकते हैं. 

Published at : 13 Nov 2025 11:22 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Trump News DONALD Trump US NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: 'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Delhi Red Fort Blast: यानि Umar-Sahin की साजिश बहुत बड़ी थी! | Breaking | ABP News
Bihar Elections 2025: 'जाति समीकरण' किसका बनेगा किंगमेकर? | Nitish Kumar | Tejashwi Yadav | Chitra
Red Fort Blast: आतंकी हमला.. सवालों में अल फलाह! | Khabar Gawah Hai | Shaheen Sayeed | Faridabad
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: 'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
यूटिलिटी
दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?
दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget