अमेरिकी के कैलिफोर्निया प्रशासन ने विदेशी ड्राइवर को लेकर अहम फैसला लिया है. इसमें करीबन 17 हजार प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाना है. क्योंकि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इनमें से कई लाइसेंस अवैध रूप से प्रवासियों को सौंपे गए हैं. यह फैसला अगस्त में फ्लोरिडा में एक अवैध भारतीय प्रवासी ड्राइवर का गलत तरीके से यूटर्न लेने और एक्सीडेंट हो जाने के बाद लिया है. इसके बाद से ही पूरे देश में प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ऑडिट कराने का कदम उठाया गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी.

फिलहाल प्रशासन की तरफ से अप्रवासी भारतीयों की जानकारी साझा नहीं की गई है. राज्य सरकार के इस कदम से भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. अमेरिका के एक अखबार लॉस एंजिल्स टाइम्स ने 2019 में रिपोर्ट जारी की थी, इसमें बताया गया था कि कैलिफोर्निया समेत पूरे अमेरिका में एक दशक में ट्रक ड्राइवरों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय सिख समुदाय आगे आया था.

न्यूज एजेंसी AP ने कैलिफोर्निया की राज्य परिवहन एजेंसी के हवाले से दावा किया था कि लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गई थी. ड्राइवरों को कानूनी रूप से देश में रहने की अनुमति नहीं थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले महीने कैलिफोर्निया में ही एक और अवैध अप्रवासी भारतीय ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी. इस दुर्घटना में ही तीन लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से चिंता बढ़ गई थी. घटना के बाद पूरे अमेरिका में अवैध अप्रवासी ड्राइवरों का मुद्दा गरमा गया था.

हालांकि अमेरिकी परिवहन सचिव सीन पी डफी ने, कैलिफोर्निया गवर्नर के परमिट स्टे की अवधि के दावे को खारिज कर दिया था. साथ ही कहा कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला दर्शाता है कि राज्य ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, डेमोक्रेटिक गवर्नर ऑफिस और रिपब्लिकन ट्रंप प्रशासन के परिवहन विभाग ने सहमति जताई है कि लाइसेंस मौजूदा मानकों का उल्लंघन करते हैं. हालांकि इसी महीने अमेरिकी परिवहन सचिव ने बताया था कि अंग्रेजी दक्षता परीक्षा में असफल होने की वजह से 2025 में 7 हजार से अधिक अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द कर उन्हें सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा.

एपी की रिपोर्ट की मानें तो 2 लाख गैर अमेरिकी नागरिकों में से केवल 10 हजार लाइसेंस ही मान्य होंगे. यह व्यवस्था उन ड्राइवरों पर लागू होगी, जिनके पास H2-A, H-2B या E-2 वीजा होगा. इनमें H2-A अस्थायी कृषि श्रमिकों के लिए है. H-2B अस्थायी गैर-कृषि श्रमिकों के लिए है. E-2 उन लोगों के लिए है, जो अमेरिकी बिजनेस में अच्छा खासा निवेश करते हैं. नए नियम वर्तमान ड्राइवरों पर लागू नहीं होगे, यह लाइसेंस रिन्यूबल होने तक रख सकते हैं.