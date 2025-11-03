न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका? ट्रंप की टीम ने बता दिया असली सच

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में परमाणु हथियारों की नई टेस्टिंग के आदेश दिए जाने के बाद देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल उठे थे. अब अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने स्पष्ट किया है कि इन परीक्षणों में किसी भी प्रकार का परमाणु विस्फोट शामिल नहीं होगा, बल्कि यह केवल सिस्टम-लेवल टेस्टिंग होगी. यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप प्रशासन पर पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर दिए गए राष्ट्रपति के बयानों के बाद भ्रम की स्थिति बनी हुई थी.

क्रिस राइट ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, “हम जिन परीक्षणों की बात कर रहे हैं, वे सिस्टम टेस्ट हैं, न कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. इन्हें ‘नॉन-क्रिटिकल एक्सप्लोजन’ कहा जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा का विस्फोट नहीं होता.”

उन्होंने बताया कि इन परीक्षणों का उद्देश्य परमाणु हथियारों के अन्य घटकों की जांच करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही ज्योमेट्री और सेटअप प्रदान कर रहे हैं जो परमाणु प्रतिक्रिया की स्थिति में आवश्यक होते हैं. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये परीक्षण नई प्रणालियों पर किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाले समय में रिप्लेसमेंट न्यूक्लियर वेपन पहले से बेहतर और सुरक्षित हों.

ट्रंप के बयान के बाद शुरू हुईं अटकलें

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पिछले गुरुवार को हुई, जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने “डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को परमाणु हथियारों की समान स्तर पर टेस्टिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं.” इस बयान के बाद यह अटकलें शुरू हो गईं कि अमेरिका 33 साल बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने जा रहा है.

यह कदम चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंद्वी परमाणु शक्तियों के लिए चेतावनी के रूप में देखा गया. हालांकि, ट्रंप ने शुक्रवार को अपने बयान को दोहराया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि इसमें शीत युद्ध काल की तरह भूमिगत परमाणु परीक्षण शामिल होंगे या नहीं.

क्रिस राइट ने कही ये बड़ी बात

राइट ने बताया कि अमेरिका ने 1960, 1970 और 1980 के दशक में कई बार परमाणु विस्फोट परीक्षण किए थे, जिनसे विस्तृत आंकड़े और डाटा एकत्र किए गए थे. अब अमेरिका के पास ऐसी उन्नत कंप्यूटेशनल क्षमता है कि वह किसी भी परमाणु विस्फोट की स्थिति को कंप्यूटर पर सटीक रूप से सिमुलेट कर सकता है.

ये भी पढ़ें-़

PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा