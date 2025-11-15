हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अब 5 अरब डॉलर वसूल करूंगा', BBC से आर-पार के मूड में डोनाल्ड ट्रंप; कहा- उन्होंने खुद माना...

'अब 5 अरब डॉलर वसूल करूंगा', BBC से आर-पार के मूड में डोनाल्ड ट्रंप; कहा- उन्होंने खुद माना...

ट्रंप ने शनिवार को मीडिया के लोगों से कहा, 'हम उन पर मुकदमा करेंगे. हम उन पर एक अरब से पांच अरब अमेरिकी डॉलर तक मुकदमा करेंगे. अगले सप्ताह इस तरह का कदम उठाएंगे.'

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 15 Nov 2025 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मूड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा है कि बीबीसी से वो 5 अरब डॉलर वसूल करेंगे. ब्रिटेन के पब्लिक ब्रॉडकास्ट कंपनी बीबीसी ने पिछले साल एक डॉक्यूमेंट्री में उनके भाषण को एडिट करने और उसे अधूरा चलाने के मामले में उनसे माफी मांगी थी. 

ट्रंप ने शनिवार को मीडिया के लोगों से कहा, 'हम उन पर मुकदमा करेंगे. हम उन पर एक अरब से पांच अरब अमेरिकी डॉलर तक मुकदमा करेंगे. अगले सप्ताह इस तरह का कदम उठाएंगे.'

उन्होंने कहा, 'हमें यह करना ही होगा, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने (बीबीसी ने) धोखाधड़ी की है. उन्होंने मेरे मुंह से निकले शब्द बदल दिए.'

यह विवाद ‘ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन’ (बीबीसी) के लिए एक तनावपूर्ण दौर के बाद आया है, जिसके परिणामस्वरूप बीबीसी के शीर्ष अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया. इसके भारतीय मूल के प्रमुख समीर शाह ने भी माफी मांगी है. 

बीबीसी की क्या राय रही?

गुरुवार को बीबीसी ने कहा था कि ट्रंप की छ: जनवरी 2021 के भाषण को एडिट करने से गलत धारणा बन गई थी कि राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर हिंसक कार्रवाई का आह्वान किया था. इसे दोबारा प्रसारित नहीं किया जाएगा. बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से माफी मांगी है. लेकिन किसी भी तरह का मुआवजा देने से इंकार कर दिया है. 

ट्रंप ने दी थी धमकी

ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर सार्वजनिक प्रसारणकर्ता ने बयान वापस नहीं लिया, माफी नहीं मांगी और उन्हें मुआवजा नहीं दिया, तो वह उसपर एक अरब अमेरिकी डॉलर का मुकदमा करेंगे. हालांकि, अब उन्होंने कहा है कि माफी के बावजूद वह कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं.

ब्रिटेन के 'जीबी न्यूज' को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हालांकि वह मुकदमे में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसा करना उनका दायित्व है.
 
उन्होंने कहा, 'यह बहुत ही गंभीर मामला है. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप इसे दूसरे लोगों के साथ दोबारा होने से नहीं रोक सकते.'

विवादित 'पैनोरमा' फुटेज अक्टूबर 2024 में प्रसारित किया गया था. इसमें ट्रंप के 2021 में वाशिंगटन डीसी में दिए गए भाषण का उल्लेख किया गया था. उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था, 'हम कैपिटल (संसद) तक पैदल चलेंगे और अपने बहादुर सांसदों और महिलाओं का उत्साहवर्धन करेंगे.'

भाषण के दौरान 50 मिनट से भी अधिक समय बाद उन्होंने कहा था, 'और हम लड़ते हैं. हम जी-जान से लड़ते हैं.'

हालांकि, कार्यक्रम में उन्हें यह कहते हुए दिखाया गया, 'हम कैपिटल तक पैदल चलेंगे... और मैं वहां आपके साथ रहूंगा. और हम लड़ेंगे. हम जी-जान से लड़ेंगे.'

ट्रंप के भाषण को संपादित करने के तरीके को लेकर उपजे विवाद के कारण बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी और समाचार प्रमुख डेबोरा टर्नेस को इस्तीफ़ा देना पड़ा.

बीबीसी के एक बयान में कहा गया है, 'हम स्वीकार करते हैं कि हमारी एडिटिंग से अनजाने में यह धारणा बनी कि हम भाषण के विभिन्न हिस्सों के बजाय भाषण का निरंतर एक ही हिस्सा दिखा रहे हैं. इससे यह गलत धारणा बनी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंसक कार्रवाई का सीधा आह्वान किया है.'

बीबीसी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रसारणकर्ता के वकीलों ने ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब लिखा है और बीबीसी के अध्यक्ष समीर शाह ने व्हाइट हाउस को अलग से एक व्यक्तिगत पत्र भेजा है, जिसमें 'राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट किया गया है कि वह और सार्वजनिक प्रसारणकर्ता छह जनवरी, 2021 को राष्ट्रपति के भाषण के संपादन के लिए खेद व्यक्त करते हैं, जो कार्यक्रम में दिखाया गया था.'

प्रवक्ता ने कहा, 'हालांकि, बीबीसी को इस बात का खेद है कि वीडियो क्लिप को जिस तरह से संपादित किया गया, वह गलत है. लेकिन हम इस बात से पूरी तरह असहमत हैं कि इसमें मानहानि का दावा करने का कोई आधार है.'

Published at : 15 Nov 2025 11:02 PM (IST)
Tags :
BBC US DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
Advertisement

वीडियोज

UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: बिहार की पुकार...नीतीशे कुमार! राजनीतिक विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | NDA | RJD
Nitish Kumar की जगह किसी और को CM बनाना चाहती है BJP ? NDA | Chirag |PM Modi
Bihar Election: बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद किसे लगा बड़ा झटका? | Tejashwi | Rahul | Maha Dangal
Bihar Politics: Lalu परिवार में क्यों बने ऐसे हालात..बिहार को समझने वाले पत्रकार से समझिए | Rohini
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
बॉलीवुड
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
Embed widget