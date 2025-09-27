हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?

तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किए को F-35 प्रोग्राम में दोबारा शामिल करने का संकेत दिया है, बशर्ते एर्दोगन यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 27 Sep 2025 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किए को लेकर एक बड़ा दांव खेला है. उन्होंने संकेत दिया है कि तुर्किए को फिर से F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए उन्होंने साफ शर्त रखी है कि तुर्किए को यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद करनी होगी.

तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने हाल ही में व्हाइट हाउस का दौरा किया. यह उनकी 2019 के बाद पहली अमेरिकी यात्रा थी. बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर वार्ता सफल रही तो तुर्किए पर S-400 को लेकर लगाए गए प्रतिबंध हट सकते हैं. तुर्किए को रूस से तेल और गैस खरीदना बंद करना होगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर एर्दोगन से कहा है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालें और यूक्रेन युद्ध रोकें.

S-400 और F-35 विवाद

2019 में अमेरिका ने तुर्किए को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था. अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर S-400 और F-35 साथ ऑपरेट हुए तो इसकी तकनीक रूस तक लीक हो सकती है. फिर भी एर्दोगन ने साफ कर दिया है कि वे F-35 जेट्स भी चाहते हैं और S-400 सिस्टम भी रखना चाहते हैं.

तुर्किए और रूस की बढ़ती नजदीकी

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब नाटो देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब तुर्किए ने कोई कदम नहीं उठाया. वह अब भी रूस से कच्चा तेल और गैस खरीद रहा है. यूरोप के ब्रूगल संस्थान के मुताबिक, 2023 में तुर्किए -रूस व्यापार 52 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इसी कारण अमेरिका चाहता है कि तुर्किए रूस से दूरी बनाए.

रिश्तों में नया मोड़?

अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने संकेत दिया है कि साल के अंत तक तुर्किए पर लगे S-400 प्रतिबंध हट सकते हैं. ट्रंप और एर्दोगन ने अपने अधिकारियों को समाधान खोजने का निर्देश भी दिया है. अगर तुर्किए ट्रंप की शर्तें मान लेता है तो उसे फिर से F-35 जेट्स मिल सकते हैं और वह S-400 सिस्टम भी रख सकता है.

इजरायल की नाराजगी

इस पूरे घटनाक्रम में इजरायल भी अहम खिलाड़ी है. वह लंबे समय से अमेरिका पर दबाव डालता रहा है कि तुर्किए को F-35 जेट्स न दिए जाएं, लेकिन ट्रंप इस बार शायद इजरायल को भी चौंकाने के मूड में हैं.

ये भी पढ़ें: फार्मा के बाद अब इस सेक्टर पर ट्रंप की नजर, लगाएंगे भारी टैरिफ; क्या भारत पर होगा असर?

Published at : 27 Sep 2025 12:53 PM (IST)
Tags :
Turkey Donald Trump WORLD NEWS IN HINDI Trump Erdogan Meeting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धराली आपदा में लापता 67 लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
धराली आपदा में लापता 67 लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धराली आपदा में लापता 67 लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
धराली आपदा में लापता 67 लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
यूटिलिटी
दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम
दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम
ट्रैवल
Travel Visa Restrictions: किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?
किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget