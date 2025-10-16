हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें

ट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें

Donald Trump US: अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ गजब हो गया. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत की जगह बार-बार ईरान का नाम ले लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 16 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का अब तक कई बार क्रेडिट ले चुके हैं. ट्रंप ने हाल ही में भारत को लेकर दावा किया कि वह अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. इन सब बातों के बीच एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें ट्रंप इंडिया और ईरान के बीच कन्फ्यूज होते नजर आ रहे हैं. उन्होंने भारत की जगह ईरान का युद्ध रुकवाने का दावा कर दिया. यह वीडियो अब चर्चा में है.

दरअसल ट्रंप पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रुकवाने का क्रेडिट ले रहे थे. उन्होंने कहा, ''उदाहरण के तौर पर देखें तो पाकिस्तान और ईरान परमाणु शक्ति वाले देश हैं. मुझे पता चला कि दोनों एक-दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं. मैंने तब दोनों से कहा कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो 200 प्रतिशत टैरिफ लगा दूंगा और अमेरिका के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. इसके 24 घंटे के बाद युद्ध रुक गया. यह परमाणु युद्ध का रूप भी ले सकता था.''

इंडिया की जगह ईरान कह बैठे ट्रंप

गौरतलब है कि ट्रंप ईरान की जगह इंडिया कहना चाहते थे, लेकिन वे कन्फ्यूज हो गए और बार-बार ईरान का जिक्र करने लगे. व्हाइट हाउस की ओर से पहले भी भारत-पाक सीजफायर पर कई तरह के दावे किए गए हैं. ट्रंप ने नोबेल प्राइज जीतने के लक्ष्य से कई देशों का युद्ध रुकवाने का दावा किया था. हालांकि फिर भी उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल सका.

बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में भारत को लेकर और दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया है.

Published at : 16 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Iran INDIA DONALD Trump
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
विश्व
Pakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
