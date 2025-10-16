ट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का अब तक कई बार क्रेडिट ले चुके हैं. ट्रंप ने हाल ही में भारत को लेकर दावा किया कि वह अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. इन सब बातों के बीच एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें ट्रंप इंडिया और ईरान के बीच कन्फ्यूज होते नजर आ रहे हैं. उन्होंने भारत की जगह ईरान का युद्ध रुकवाने का दावा कर दिया. यह वीडियो अब चर्चा में है.

दरअसल ट्रंप पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रुकवाने का क्रेडिट ले रहे थे. उन्होंने कहा, ''उदाहरण के तौर पर देखें तो पाकिस्तान और ईरान परमाणु शक्ति वाले देश हैं. मुझे पता चला कि दोनों एक-दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं. मैंने तब दोनों से कहा कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो 200 प्रतिशत टैरिफ लगा दूंगा और अमेरिका के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. इसके 24 घंटे के बाद युद्ध रुक गया. यह परमाणु युद्ध का रूप भी ले सकता था.''

इंडिया की जगह ईरान कह बैठे ट्रंप

गौरतलब है कि ट्रंप ईरान की जगह इंडिया कहना चाहते थे, लेकिन वे कन्फ्यूज हो गए और बार-बार ईरान का जिक्र करने लगे. व्हाइट हाउस की ओर से पहले भी भारत-पाक सीजफायर पर कई तरह के दावे किए गए हैं. ट्रंप ने नोबेल प्राइज जीतने के लक्ष्य से कई देशों का युद्ध रुकवाने का दावा किया था. हालांकि फिर भी उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल सका.

Trump: As an example if you look at Pakistan and Iran, I was in the midst of negotiating a trade deal with Iran and Pakistan



I heard they are shooting at each other. Two nuclear powers. I said here's the deal: You go to war and I’m going to put a 200% tariff and stop you from… pic.twitter.com/Ow4l7JnEpC — Acyn (@Acyn) October 15, 2025

बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में भारत को लेकर और दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया है.