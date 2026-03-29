'भुगतने होंगे परिणाम...', अमेरिका से जारी जंग के बीच ईरानी विदेश मंत्री ने किसे दी चेतावनी?

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का कहना है कि अमेरिका और इजरायल अन्य देशों को शामिल करके या झूठे अभियान चलाकर मौजूदा संघर्ष का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं. अराघची ने ग्रीक के विदेश मंत्री जॉर्जोस गेरापेट्रिटिस के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान ये बातें कहीं.

ईरानी मीडिया प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अराघची ने आगाह किया कि वॉशिंगटन और तेल अवीव ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के आक्रामकता को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं. साथ ही ये भी कहा कि अन्य देशों को आक्रामकता में शामिल होने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं.

अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला देकर क्या कहा

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देशों का यह कानूनी दायित्व है कि वे अपने क्षेत्रों या संसाधनों को आक्रामकता की योजना बनाने या उसका समर्थन करने के लिए इस्तेमाल होने से रोकें. ईरानी मीडिया के अनुसार ईरानी मंत्री ने पिछले महीने अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए अपराधों का विस्तृत विवरण देते हुए कहा कि ये हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 का स्पष्ट उल्लंघन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के खिलाफ सैन्य आक्रामकता का एक स्पष्ट मामला है.

परिणाम सभी देशों को प्रभावित करेंगे- अराघची

अराघची ने सभी देशों से मानवीय कानून के उल्लंघनों की निंदा करने की अपील की और चेतावनी दी कि अमेरिका और इजरायल की गैरकानूनी और आतंकवादी कार्रवाइयों के प्रति उदासीनता अंतरराष्ट्रीय नैतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, जिसके परिणाम सभी देशों को प्रभावित करेंगे. उन्होंने कहा कि ईरान कथित हमलावरों के खिलाफ अपने रक्षात्मक अभियान जारी रखेगा, जिसमें क्षेत्र में उनके सैन्य ठिकानों और सुविधाओं को निशाना बनाना शामिल है.

इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति के आवास पर हमला

प्रेस टीवी के अनुसार, ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस ने बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की और क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद जताई. इससे पहले शनिवार को इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति नेचिरवन बरज़ानी के आवास पर ड्रोन हमले ने अमेरिका और ईरान के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है. अमेरिका ने दावा किया कि ईरान समर्थित मिलिशिया ने यह हमला किया, जबकि ईरान ने पलटवार करते हुए दावा किया कि यह अमेरिका और इजरायल द्वारा किया गया हत्या का प्रयास था.

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