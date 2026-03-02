हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Israel Iran Strike: ईरान पर हो रहे हमलों के बीच 'ड्रैगन' क्यों साइलेंट, 'दादा' बनने वाले चीन को किस बात का डर, जानें

US Israel Iran Strike: ईरान पर हो रहे हमलों के बीच 'ड्रैगन' क्यों साइलेंट, 'दादा' बनने वाले चीन को किस बात का डर, जानें

ईरान पर जारी अमेरिकी-इजरायली हमलों के चलते चीन को होने वाली तेल सप्लाई को खतरा पैदा हो गया है. तनाव बढ़ने के बाद से चीनी रिफाइनरी कंपनियों ने चुपचाप ईरानी तेल की खरीद कम कर दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 02 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान पर जारी अमेरिकी-इजरायली हमलों के चलते चीन को होने वाली तेल सप्लाई को खतरा पैदा हो गया है. ऐसे में तेहरान और बीजिंग के गहरे ऊर्जा संबंध इस वक्त कई सालों के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं. इसे चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है.  तेहरान पर हमलों की बीजिंग ने कड़ी निंदा की है और युद्धविराम का आह्वान किया है, लेकिन चीन ने किसी भी आर्थिक जवाबी कार्रवाई से परहेज किया है, क्योंकि इससे चीन की एनर्जी सप्लाई चेन को ही खतरा हो सकता है.

'चीन ने ईरानी तेल खरीद कम की'
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग ईरान के तेल निर्यात का 80 प्रतिशत से अधिक खरीदता है. 2025 में यह लगभग 1.38 मिलियन बैरल प्रति दिन के बराबर था, जो चीन के कुल समुद्री कच्चे तेल आयात का लगभग 13 से 14 प्रतिशत था. यह जोखिम काफी बड़ा है. हालांकि ईरान एकमात्र देश नहीं है. चीन के दो सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता रूस और सऊदी अरब हैं. तनाव बढ़ने के बाद से चीनी रिफाइनरी कंपनियों ने चुपचाप ईरानी तेल की खरीद कम कर दी है और तेल सप्लाई को स्थिर रखने के लिए रियायती दरों पर मिलने वाले रूसी तेल पर अधिक निर्भर हो गई हैं.

एवेलॉन इंटेलिजेंस के सह-संस्थापक बालाकृष्णन ने तेहरान की जवाबी कार्रवाई को ऐतिहासिक रणनीतिक भूल बताया. उनके अनुसार ईरान केवल एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि वह वेस्ट एशिया में चीन की ऊर्जा और जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपनी अहम भूमिका को खतरे में डाल रहा है.

'25 साल का सहयोग समझौता खतरे में'
ईरान का बीजिंग के साथ 25 साल का सहयोग समझौता है, जिसमें बेल्ट एंड रोड पहल से जुड़े ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और परिवहन गलियारे शामिल हैं. पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच अक्सर जटिल बिजनेस चैनलों के जरिए भेजे जाने वाले कच्चे तेल की रियायती खेप ने चीन को आपूर्ति का एक स्थिर आधार दिया है. बालाकृष्णन का तर्क है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी संपत्तियों पर ईरान के मिसाइल हमले रणनीतिक रूप से उलटे पड़ सकते हैं. 

'अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाना बड़ी गलती'
उन्होंने कहा, "अरब धरती पर अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाकर तेहरान ने तटस्थ पक्षों को नाराज़ कर दिया है और अमेरिका-इजराइल गठबंधन की ओर क्षेत्रीय झुकाव को तेज कर दिया है." इस बदलाव से ईरान का राजनयिक दायरा सीमित हो जाता है और पूरे क्षेत्र में चीन के संतुलन बनाने के प्रयास में मुश्किलें बढ़ जाती हैं.

बीजिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (होर्मुज जलडमरूमध्य) है. चीन के तेल आयात का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है. इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट चीन से होने वाले इंपोर्ट में ईरान की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी से कहीं गुना ज्यादा होगी.

ये भी पढ़ें

Khamenei Death Protest: 'यह कायराना और अमानवीय...' भड़के ओवैसी, खामेनई की मौत पर हैदराबाद की सड़कों पर उतरे AIMIM नेता

Published at : 02 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Oil Iran ISRAEL CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Israel Iran Strike: ईरान पर हो रहे हमलों के बीच 'ड्रैगन' क्यों साइलेंट, 'दादा' बनने वाले चीन को किस बात का डर, जानें
ईरान पर हो रहे हमलों के बीच 'ड्रैगन' क्यों साइलेंट, 'दादा' बनने वाले चीन को किस बात का डर, जानें
विश्व
US-Israel Iran War Live: ईरान ने F-15 फाइटर जेट मार गिराया! क्या आयतुल्लाह अली रजा अराफी भी मारे गए? इजरायल में हाई अलर्ट
Live: ईरान ने F-15 फाइटर जेट मार गिराया! क्या आयतुल्लाह अली रजा अराफी भी मारे गए? इजरायल में हाई अलर्ट
विश्व
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
विश्व
अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने जंग में कूदा हिजबुल्लाह, IDF ने मार गिराया बड़ा कमांडर
खामेनेई की मौत का बदला लेने जंग में कूदा हिजबुल्लाह, IDF ने मार गिराया बड़ा कमांडर
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
इंडिया
PM Modi CCS Meeting: ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
स्पोर्ट्स
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
शिक्षा
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
हेल्थ
Zinc Deficiency In Women: बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी का शिकार?
बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी का शिकार?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget