हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKhamenei Death Protest: 'यह कायराना और अमानवीय...' भड़के ओवैसी, खामेनई की मौत पर हैदराबाद की सड़कों पर उतरे AIMIM नेता

Khamenei Death Protest: 'यह कायराना और अमानवीय...' भड़के ओवैसी, खामेनई की मौत पर हैदराबाद की सड़कों पर उतरे AIMIM नेता

Khamenei Death Protest: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध में हैदराबाद में AIMIM नेताओं के नेतृत्व में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया है.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद में रविवार (1 मार्च 2026) को उस वक्त सड़कें गुस्से और गम से भर गईं, जब AIMIM के नाम्पल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक माजिद हुसैन और MLC रियाज उल हसन अफंदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और इज़रायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़े. यह प्रदर्शन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की उस मौत के विरोध में था, जो अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में हुई. यह हमला कायराना और अमानवीय है यही आवाज पूरे जलसे में गूंजती रही.

पश्चिम एशिया में जो आग भड़की, उसकी लपटें हैदराबाद की गलियों तक महसूस हुईं. इजरायल ने अमेरिकी साझेदारी में ईरान पर व्यापक हवाई हमले किए, जिसमें 500 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया. इजरायली सेना ने तेहरान और अन्य प्रमुख शहरों में शीर्ष अधिकारियों के ठिकानों के साथ-साथ मिसाइल-लॉन्चर स्थलों को भी निशाना बनाया. इन्हीं हमलों में ईरानी राज्य मीडिया ने ख़ामेनई की मौत की पुष्टि की, साथ ही उनकी बेटी, नातिन, दामाद और बेटी की मौत की भी खबर दी. इस घटना ने पूरे मुस्लिम जगत को हिलाकर रख दिया.

 AIMIM विधायक ने विरोध प्रदर्शन में लिया भाग

हैदराबाद में हुए इस विरोध प्रदर्शन में AIMIM विधायक माजिद हुसैन और MLC मिर्ज़ा रियाज उल हसन अफंदी ने खुलकर अपनी बात रखी. दोनों नेताओं ने अमेरिका और इजरायल को सीधे तौर पर आक्रामकता के लिए जिम्मेदार ठहराया और ख़ामेनई की मौत को एक राजनीतिक हत्या बताया. प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका मुर्दाबाद और इजरायल मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए. हैदराबाद में हुए प्रदर्शनों में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और इज़रायल तथा अमेरिकी ताकतों के खिलाफ नारे लगाए.

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने की निंदा

AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस हमले की कड़ी भर्त्सना की. ओवैसी ने कहा कि जिस वक्त जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही थी, उसी दौरान यह हमला किया गया यह बेहद कायराना और अमानवीय है. उन्होंने यह भी चेताया कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

कौन थे अयातुल्लाह खामनेई?

अयातुल्लाह खामनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर थे और उन्होंने 36 साल तक देश को नेतृत्व दिया. वे पश्चिमी प्रभाव के सतत विरोधी थे. उनके जाने से न केवल ईरान बल्कि पूरे शिया जगत में शोक की लहर है. ईरान ने 40 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा की है और अमेरिकी ठिकानों व इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की प्रतिज्ञा ली है. माजिद हुसैन और रियाज उल हसन अफंदी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन एक राजनीतिक बयान से कहीं अधिक, उन लाखों लोगों की तकलीफ की अभिव्यक्ति था, जो मानते हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं बल्कि एक नई तबाही की शुरुआत है.

Published at : 02 Mar 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Hyderabad AIMIM Khamenei Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Khamenei Death Protest: 'यह कायराना और अमानवीय...' भड़के ओवैसी, खामेनई की मौत पर हैदराबाद की सड़कों पर उतरे AIMIM नेता
'यह कायराना और अमानवीय...' भड़के ओवैसी, खामेनई की मौत पर हैदराबाद की सड़कों पर उतरे AIMIM नेता
इंडिया
PM Modi CCS Meeting: ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
इंडिया
खामेनेई की मौत से गुस्से में लाल हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव, कहा- उनकी मौत मुसलमानों को पैगाम देती है कि अब...
खामेनेई की मौत से गुस्से में लाल हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव, कहा- उनकी मौत मुसलमानों को पैगाम देती है कि अब...
इंडिया
'ब्रिटिश काल के मानदंडों पर न अटके रहें', कोस्ट गार्ड और आर्म्ड फोर्सेज में रिटायरमेंट ऐज पर केंद्र से बोला SC
'ब्रिटिश काल के मानदंडों पर न अटके रहें', कोस्ट गार्ड और आर्म्ड फोर्सेज में रिटायरमेंट ऐज पर केंद्र से बोला SC
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
विश्व
US Israel Iran Strike: 'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
स्पोर्ट्स
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
बिजनेस
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
यूटिलिटी
कोर्ट जाने की नहीं होगी जरूरत, एक फोन कॉल पर मिलेगी कानूनी मदद, जानें तरीका
कोर्ट जाने की नहीं होगी जरूरत, एक फोन कॉल पर मिलेगी कानूनी मदद, जानें तरीका
ट्रेंडिंग
भीड़ देखते ही अजगर ने उगला जिंदा शिकार, मॉनिटर लिजार्ड को मुंह से बाहर फेंकते ही मचा हड़कंप, खौफनाक वीडियो वायरल
भीड़ देखते ही अजगर ने उगला जिंदा शिकार, मॉनिटर लिजार्ड को मुंह से बाहर फेंकते ही मचा हड़कंप, खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget