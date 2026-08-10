कोलंबिया भूकंप: ढहती इमारतें और चीखते लोग..., 80 मौत के बाद इमरजेंसी का ऐलान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिका, यूक्रेन ने कोलंबिया को मदद की पेशकश की।

Earthquake in Colombia: दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार (10 अगस्त, 2026) को आए 7.4 तीव्रता के भयानक और ताकतवर भूकंप ने हर तरफ दहशत का मौहाल बना दिया है. भूकंप के तेज झटकों के कारण देश के कई शहरों में बड़ी-बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई है, जिसके मलबे के नीचे भारी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है, इससे हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है. वहीं, इस भयानक प्राकृतिक आपदा की वजह से अब तक 80 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. इसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान कर दिया है.

इस भयानक भूकंप के तीव्र झटके को कोलंबिया के पड़ोसी देशों वेनेजुएला और इक्वाडोर तक भी महसूस किया गया है. 7.4 की तीव्रता से जमीन के कंपन ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है. वहीं, इस भयानक आपदा के बीच अमेरिका ने कोलंबिया को सामने मदद की पेशकश की है. जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कोलंबिया में भूकंप की वजह से मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई है और मुश्किल समय में कोलंबिया के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता को प्रदर्शित किया है.

अमेरिका ने कहा- हम हर संभव सहयोग के लिए तैयार

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, ‘राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन कोलंबिया में आए ताकतवर भूकंप पर बेदह करीब से नजर रख रहा है और कोलंबिया के जनता और राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला के प्रशासन को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘कोलंबिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को STEP.State.gov पर अपने आपको इनरोल कराने और ताजा जानकारियों के लिए राजधानी बोगोटा में स्थित अमेरिकी दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करने की सलाह दी गई है.’

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं- जेलेंस्की

वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अपने X पोस्ट में कहा, ‘पश्चिमी कोलंबिया में आए भूकंप की खबर बहुत ही दुखी करने वाली है, जिसका असर पड़ोसी देश इक्वाडोर पर भी पड़ा है. अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और काफी संख्या में लोग क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे में फंसे हुए भी हैं.’ उन्होंने कहा, ‘जिन भी लोगों ने इस भयानक आपदा में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों और इस भयानक आपदा से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं. किसी भी जान जान बहुत ही दुखद है.’

जेलेंस्की ने कहा, ‘हम कोलंबिया के लोगों और इस भयानक आपदा से प्रभावित हर शख्स के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और अपना पूरा समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हैं. हम दुनिया भर के उन सभी लोगों और देशों के अपील करते हैं, जो इस वक्त प्रभावित लोगों और देशों की मदद कर सकते हैं कि वे आगे आएं और लोगों की मदद करें.’

Terrible news about the earthquake in western Colombia, which also affected neighboring Ecuador. As of now, at least 25 people have been reported dead, and there are people trapped under the rubble. Our condolences to the families of those who lost their lives and to everyone… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2026

सोशल मीडिया पर भूकंप से मची तबाही के दृश्य वायरल

The moment the Cathedral Basilica of Our Lady of the Rosary in Manizales, Colombia, partially collapsed as a powerful 7.4-magnitude earthquake struck the region. pic.twitter.com/8u1JYJmfu8 — Breaking911 (@Breaking911) August 10, 2026

इस भयानक आपदा के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी सारी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जो इस भयानक भूकंप की तबाही को दर्शाते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोलंबिया के मनिजेल्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें द कैथेड्रल बैसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी के नजदीक भूकंप के भयानक दृश्यों को साफ दिखा रहे है. इस वीडियो में सड़क पर काफी सारे लोग नजर आ रहे है, जो धरती के भयानक कंपन की वजह से खौफजदा हैं और सड़क के दूसरी तरफ बनी इमारत धीरे-धीरे ढहती नजर आ रही है.

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