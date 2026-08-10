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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकोलंबिया भूकंप: ढहती इमारतें और चीखते लोग..., 80 मौत के बाद इमरजेंसी का ऐलान

कोलंबिया भूकंप: ढहती इमारतें और चीखते लोग..., 80 मौत के बाद इमरजेंसी का ऐलान

Colombia Earthquake: कोलंबिया में आए भयानक भूकंप के बीच अमेरिका ने मदद की पेशकश की है. वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने समर्थन और एकजुटता व्यक्त किया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 10 Aug 2026 11:28 PM (IST)
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  • अमेरिका, यूक्रेन ने कोलंबिया को मदद की पेशकश की।

Earthquake in Colombia: दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार (10 अगस्त, 2026) को आए 7.4 तीव्रता के भयानक और ताकतवर भूकंप ने हर तरफ दहशत का मौहाल बना दिया है. भूकंप के तेज झटकों के कारण देश के कई शहरों में बड़ी-बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई है, जिसके मलबे के नीचे भारी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है, इससे हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है. वहीं, इस भयानक प्राकृतिक आपदा की वजह से अब तक 80 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. इसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान कर दिया है. 

इस भयानक भूकंप के तीव्र झटके को कोलंबिया के पड़ोसी देशों वेनेजुएला और इक्वाडोर तक भी महसूस किया गया है. 7.4 की तीव्रता से जमीन के कंपन ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है. वहीं, इस भयानक आपदा के बीच अमेरिका ने कोलंबिया को सामने मदद की पेशकश की है. जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कोलंबिया में भूकंप की वजह से मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई है और मुश्किल समय में कोलंबिया के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता को प्रदर्शित किया है.

अमेरिका ने कहा- हम हर संभव सहयोग के लिए तैयार

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, ‘राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन कोलंबिया में आए ताकतवर भूकंप पर बेदह करीब से नजर रख रहा है और कोलंबिया के जनता और राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला के प्रशासन को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘कोलंबिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को STEP.State.gov पर अपने आपको इनरोल कराने और ताजा जानकारियों के लिए राजधानी बोगोटा में स्थित अमेरिकी दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करने की सलाह दी गई है.’ 

जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं- जेलेंस्की

वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अपने X पोस्ट में कहा, ‘पश्चिमी कोलंबिया में आए भूकंप की खबर बहुत ही दुखी करने वाली है, जिसका असर पड़ोसी देश इक्वाडोर पर भी पड़ा है. अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और काफी संख्या में लोग क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे में फंसे हुए भी हैं.’ उन्होंने कहा, ‘जिन भी लोगों ने इस भयानक आपदा में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों और इस भयानक आपदा से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं. किसी भी जान जान बहुत ही दुखद है.’

जेलेंस्की ने कहा, ‘हम कोलंबिया के लोगों और इस भयानक आपदा से प्रभावित हर शख्स के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और अपना पूरा समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हैं. हम दुनिया भर के उन सभी लोगों और देशों के अपील करते हैं, जो इस वक्त प्रभावित लोगों और देशों की मदद कर सकते हैं कि वे आगे आएं और लोगों की मदद करें.’ 

सोशल मीडिया पर भूकंप से मची तबाही के दृश्य वायरल

इस भयानक आपदा के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी सारी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जो इस भयानक भूकंप की तबाही को दर्शाते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोलंबिया के मनिजेल्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें द कैथेड्रल बैसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी के नजदीक भूकंप के भयानक दृश्यों को साफ दिखा रहे है. इस वीडियो में सड़क पर काफी सारे लोग नजर आ रहे है, जो धरती के भयानक कंपन की वजह से खौफजदा हैं और सड़क के दूसरी तरफ बनी इमारत धीरे-धीरे ढहती नजर आ रही है.

यह भी पढ़ेंः कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 77 पार, रेस्क्यू में आर्मी की तैनाती

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 10 Aug 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
America Colombia EARTHQUAKE Colombia Earthquake

Frequently Asked Questions

किन देशों ने कोलंबिया को मदद की पेशकश की है?

अमेरिका ने कोलंबिया को हर संभव सहयोग की पेशकश की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी मृतकों के प्रति संवेदना और कोलंबिया के लोगों के प्रति समर्थन जताया है।

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