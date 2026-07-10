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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वडोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्लान! इजरायल ने खुफिया इंटेल देकर अमेरिका को भड़काया, ईरान पर दोबारा अटैक की इनसाइड स्टोरी

डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्लान! इजरायल ने खुफिया इंटेल देकर अमेरिका को भड़काया, ईरान पर दोबारा अटैक की इनसाइड स्टोरी

US Iran War Latest Updates: इजरायल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या को लेकर अमेरिका को एक खुफिया इंटेल दिया था. इसी के बाद ट्रंप ने ईरान पर दोबारा अटैक का प्लान बनाया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 10 Jul 2026 09:56 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध काफी आक्रामक हो चुका है. ईरान के कई शहरों में हाल ही में धमाके हुए. तेहरान ने दावा किया कि उसके 8 जवानों की मौत हो गई. इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है. इजरायल ने अमेरिका को इनपुट दिया है कि ईरान ने उनकी हत्या का प्लान बनाया है. यह भी माना जा रहा है कि इस खुफिया इंटेल की वजह से ही अमेरिका ने ईरान पर दोबारा अटैक किया.

CNN ने बताया कि इजरायल ने वॉशिंगटन के साथ इंटेलिजेंस शेयर की है, जिससे पता चलता है कि ईरान ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्लान बनाया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस इंटेल का सहारा लेकर ट्रंप को दोबारा हमले के लिए उकसा दिया. अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर हो चुका था, लेकिन एक इनपुट ने दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध शुरू करवा दिया. 

क्या इजरायल के जाल में फंस गया अमेरिका

इजरायल का इंटेल सही था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इजरायली खुफिया जानकारी केवल ट्रंप को उकसाने का प्रयास थी. अगर ऐसा था भी तो इजरायल अपनी योजना में सफल रहा. अमेरिका ने ईरान पर अब हमलों को तेज कर दिया है.

ट्रंप ने खुद की हत्या पर क्या कहा

ट्रंप ने खुद ही इस हफ्ते संकेत दिया था कि उनकी जान को ईरान से खतरा है. नाटो (NATO) शिखर सम्मेलन के दौरान अंकारा में ट्रंप ने कहा, 'वे मुझे खत्म करना चाहते हैं. मैं उनकी हर लिस्ट में शामिल हूं. मैंने आज ही देखा कि मैं उनकी हर एक सूची में हूं और अब तक, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन शायद यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा.'

सुपुर्द-ए-खाक किए गए खामेनेई

गौरतलब है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है. एक सप्ताह तक चले अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के बाद, खामेनेई को मशहद में इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर के पास दफनाया गया. अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. पिछले एक सप्ताह के दौरान देश के कई शहरों में श्रद्धांजलि सभाएं और अंतिम यात्रा निकाली गई थीं.

यह भी पढ़ें : ईरान के बुशहर समेत कई शहरों में भीषण धमाके, अमेरिका का नए अटैक से इनकार, ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 10 Jul 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump US Iran War IRAN
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