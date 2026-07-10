अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध काफी आक्रामक हो चुका है. ईरान के कई शहरों में हाल ही में धमाके हुए. तेहरान ने दावा किया कि उसके 8 जवानों की मौत हो गई. इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है. इजरायल ने अमेरिका को इनपुट दिया है कि ईरान ने उनकी हत्या का प्लान बनाया है. यह भी माना जा रहा है कि इस खुफिया इंटेल की वजह से ही अमेरिका ने ईरान पर दोबारा अटैक किया.

CNN ने बताया कि इजरायल ने वॉशिंगटन के साथ इंटेलिजेंस शेयर की है, जिससे पता चलता है कि ईरान ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्लान बनाया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस इंटेल का सहारा लेकर ट्रंप को दोबारा हमले के लिए उकसा दिया. अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर हो चुका था, लेकिन एक इनपुट ने दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध शुरू करवा दिया.

क्या इजरायल के जाल में फंस गया अमेरिका

इजरायल का इंटेल सही था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इजरायली खुफिया जानकारी केवल ट्रंप को उकसाने का प्रयास थी. अगर ऐसा था भी तो इजरायल अपनी योजना में सफल रहा. अमेरिका ने ईरान पर अब हमलों को तेज कर दिया है.

ट्रंप ने खुद की हत्या पर क्या कहा

ट्रंप ने खुद ही इस हफ्ते संकेत दिया था कि उनकी जान को ईरान से खतरा है. नाटो (NATO) शिखर सम्मेलन के दौरान अंकारा में ट्रंप ने कहा, 'वे मुझे खत्म करना चाहते हैं. मैं उनकी हर लिस्ट में शामिल हूं. मैंने आज ही देखा कि मैं उनकी हर एक सूची में हूं और अब तक, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन शायद यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा.'

सुपुर्द-ए-खाक किए गए खामेनेई

गौरतलब है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है. एक सप्ताह तक चले अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के बाद, खामेनेई को मशहद में इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर के पास दफनाया गया. अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. पिछले एक सप्ताह के दौरान देश के कई शहरों में श्रद्धांजलि सभाएं और अंतिम यात्रा निकाली गई थीं.

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