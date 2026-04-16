ट्रंप के खिलाफ कितने अमेरिकी सांसद सीना तानकर हो गए खड़े, ईरान को लेकर कर दिया चैलेंज, लेकिन...

अमेरिकी संसद के कई सदस्यों ने बुधवार (15 अप्रैल) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया और कांग्रेस की तरफ से युद्ध को अधिकृत किए जाने तक रोकने के मकसद से लाए गए डेमोक्रेट-नेतृत्व वाले प्रस्ताव को रोक दिया. सीनेट ने 52-47 के वोटों से युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया.

युद्ध समाप्त होने की कगार पर है- ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि युद्ध समाप्त होने के कगार पर है. बुधवार को ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर तेहरान पहुंचे ताकि शांति वार्ता के बिना किसी समझौते के समाप्त होने के बाद संघर्ष को फिर से शुरू होने से रोका जा सके. युद्ध शुरू होने के बाद से डेमोक्रेट्स ने चौथी बार सीनेट में युद्ध शक्तियों से संबंधित शक्तियों पर मतदान कराने का प्रयास किया. केंटकी के रैंड पॉल को छोड़कर सीनेट के सभी रिपब्लिकन सदस्यों के विरोध के कारण ये सारी कोशिशें विफल रही हैं.

किसने किसको दिया वोट

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्रतावादी विचारधारा वाले पॉल अत्यधिक सैन्य खर्च के खिलाफ हैं और संविधान के सख्त नियमों का पालन कराने के पक्ष में रहते हैं. ईरान युद्ध के खिलाफ डेमोक्रेट-नेतृत्व वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले पॉल एकमात्र रिपब्लिकन थे. इसके अलावा एकमात्र डेमोक्रेटिक सदस्य, जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया वो पेंसिल्वेनिया के सीनेटर जॉन फेट्टरमैन थे. इनके अलावा वेस्ट वर्जीनिया के रिपब्लिकन सीनेटर जिम जस्टिस ने भी वोटिंग में भाग नहीं लिया.

युद्ध को लेकर क्या कहता है अमेरिकी संविधान

हालांकि अमेरिकी संविधान कहता है कि युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति नहीं बल्कि कांग्रेस कर सकती है, लेकिन दोनों दलों (रिपब्लिकन-डेमोक्रेट) के राष्ट्रपतियों का लंबे समय से मानना ​​रहा है कि ये प्रतिबंध अल्पकालिक अभियानों या अगर देश तत्काल खतरे में है तो लागू नहीं होता है. व्हाइट हाउस और कांग्रेस में ट्रंप के लगभग सभी साथी सांसदों का कहना है कि ट्रंप की कार्रवाई कानूनी है और अमेरिका की रक्षा के लिए सीमित सैन्य अभियान चलाने का आदेश देना कमांडर-इन-चीफ के रूप में उनके अधिकार क्षेत्र में आता है.

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