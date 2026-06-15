हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-Iran Peace Deal: US-ईरान समझौते से पाकिस्तान के हाथ लगा जैकपॉट! ट्रंप देंगे बड़ा इनाम, जानें क्या मिलेगा?

US-Iran Peace Deal: US-ईरान समझौते से पाकिस्तान के हाथ लगा जैकपॉट! ट्रंप देंगे बड़ा इनाम, जानें क्या मिलेगा?

US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान शांति समझौते में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका क्यों अहम मानी जा रही है? जानिए ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना क्या है और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है. दोनों देशों के बीच शांति समझौते की दिशा में प्रगति की खबरें सामने आई हैं. इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई थी, लेकिन इस कहानी में एक और देश लगातार चर्चा में रहा और वह है पाकिस्तान. इस्लामाबाद में हुई बातचीत से लेकर जून 2026 में सामने आए समझौते तक पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई. सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समझौते की जानकारी दी. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी पुष्टि की और फिर ईरानी अधिकारियों ने भी पाकिस्तान की कोशिशों की सराहना की. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को इस भूमिका से क्या फायदा हो सकता है.

पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है. ऐसे समय में पहली बार उसे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय विवाद में मध्यस्थ के रूप में देखा गया है. अमेरिका और ईरान जैसे दो विरोधी देशों के बीच बातचीत का रास्ता बनाने से उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को फायदा मिल सकता है. इससे भविष्य में उसकी कूटनीतिक स्थिति मजबूत होने की संभावना भी बढ़ सकती है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान डील के बीच होर्मुज पार करने जा रहा पहला जहाज दिशा, सस्ता हो गया कच्चा तेल

ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संभावित लाभ एक पुराने ऊर्जा प्रोजेक्ट से जुड़ा माना जा रहा है. यह परियोजना ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, जो करीब तीन दशक से अधूरी पड़ी हुई है. लंबे समय से इसे पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण योजना माना जाता रहा है. अब अगर अमेरिका और ईरान के रिश्तों में सुधार होता है और प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो इस परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है. ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की योजना 1990 के दशक में बनाई गई थी. शुरुआत में इस परियोजना का उद्देश्य ईरान, पाकिस्तान और भारत को एक गैस पाइपलाइन से जोड़ना था. बाद में भारत इस योजना से अलग हो गया और यह परियोजना केवल ईरान और पाकिस्तान तक सीमित रह गई. इस योजना के तहत ईरान के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार से पाकिस्तान तक गैस पहुंचाई जानी थी, जिससे वहां के उद्योगों को ईंधन मिलता, बिजली उत्पादन में मदद होती और देश का ऊर्जा संकट कम हो सकता था.

अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध

ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना के सामने सबसे बड़ी बाधा ईरान पर लगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध रहे. इन प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय दबाव में रहा और वह अपने हिस्से की पाइपलाइन का निर्माण आगे नहीं बढ़ा सका. दूसरी ओर, ईरान अपनी सीमा के भीतर इस परियोजना का बड़ा हिस्सा तैयार कर चुका है. अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में तेल प्रतिबंधों में राहत, आर्थिक सहयोग और आगे परमाणु मुद्दों पर वार्ता जैसे विषय शामिल बताए जा रहे हैं. यदि आने वाले 60 दिनों की बातचीत सफल रहती है और प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो पाकिस्तान के लिए इस गैस पाइपलाइन परियोजना को दोबारा शुरू करने का अवसर मिल सकता है.

पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका

पाकिस्तान के लिए यह केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा है. देश लंबे समय से ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. बिजली उत्पादन की लागत अधिक है, प्राकृतिक गैस की कमी बनी रहती है और ऊर्जा आयात पर विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है. यदि पाकिस्तान को ईरान से पाइपलाइन के जरिए अपेक्षाकृत सस्ती गैस मिलने लगती है तो उसकी ऊर्जा लागत कम हो सकती है और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला दबाव भी घट सकता है. इसलिए इस संभावित समझौते को पाकिस्तान के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: US Iran Peace Deal LIVE: ईरान से पीस डील के बीच नेतन्याहू पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, समझौते में फंस गया इजरायल?

Published at : 15 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Pakistan World News In Hindi US Iran Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Iran Peace Deal: US-ईरान समझौते से पाकिस्तान के हाथ लगा जैकपॉट! ट्रंप देंगे बड़ा इनाम, जानें क्या मिलेगा?
US-ईरान समझौते से पाकिस्तान के हाथ लगा जैकपॉट! ट्रंप देंगे बड़ा इनाम, जानें क्या मिलेगा?
विश्व
ऑस्ट्रेलिया-स्पेन के बाद इस देश ने 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया बैन
ऑस्ट्रेलिया-स्पेन के बाद इस देश ने 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया बैन
विश्व
US Iran Peace Deal LIVE: ईरान से पीस डील के बीच नेतन्याहू पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, समझौते में फंस गया इजरायल?
US Iran Peace Deal LIVE: ईरान से पीस डील के बीच नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप, समझौते में फंस गया इजरायल?
विश्व
अमेरिका-ईरान डील के बीच होर्मुज पार करने जा रहा पहला जहाज दिशा, सस्ता हो गया कच्चा तेल
अमेरिका-ईरान डील के बीच होर्मुज पार करने जा रहा पहला जहाज दिशा, सस्ता हो गया कच्चा तेल
Advertisement

वीडियोज

Russia Ukraine War: रूस के मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन! | Zelenskyy | Kyiv Attack | Breaking
Pakistan Air Force Plane Crash: Pak वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत
Teacher Recruitment Scam Case में Abhishek Banerjee से पूछताछ | Bengal TMC News
Crude Price Crash: खत्म हो गया तेल संकट? जानिए एक्सपर्ट की राय | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Tata Cars खरीदनी है? जल्दी करें! 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें | #tata #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: अमेरिका-ईरान शांति समझौते के कुछ दिन बाद या कई महीने! होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन कब नॉर्मल होगी?
US-ईरान शांति समझौते के कुछ दिन बाद या कई महीने! होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन कब नॉर्मल होगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
क्रिकेट
IND A vs SL A: 143 पर गिरे 7 विकेट, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
143 पर गिरे 7 विकेट, फिर IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
बॉलीवुड
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
विश्व
US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
विश्व
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, US-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
शिक्षा
UP School Reopen 2026: गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ‘मौत का कुआं’ में समाई पूरी पिकअप वैन
VIRAL VIDEO: ‘मौत का कुआं’ में समाई पूरी पिकअप वैन
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: सड़क पर दिखा बाघ–बाघिन का नजारा, वीडियो हुआ वायरल
VIRAL VIDEO: सड़क पर दिखा बाघ–बाघिन का नजारा, वीडियो हुआ वायरल
ABP NEWS
VIRAL NEWS: वाराणसी में प्रदर्शन के चलते 'नो एंट्री'
VIRAL NEWS: वाराणसी में प्रदर्शन के चलते 'नो एंट्री'
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पकौड़े खाने आया होमगार्ड, अचानक गिरा और.....!
VIRAL VIDEO: पकौड़े खाने आया होमगार्ड, अचानक गिरा और.....!
Embed widget